Sơn Hà Lệnh: Nhà sản xuất sẽ không tiếp tục quay phần 2, biết được lý do nhiều người đồng cảm

Do Sơn Hà Lệnh quá thành công nên nhiều fan hâm mộ mong muốn nhà sản xuất sẽ tiếp tục quay phần 2 của bộ phim này.
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Một tháng trở lại đây bộ phim Sơn Hà Lệnh nổi đình nổi đám trong giới phim ảnh Hoa ngữ. Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, các diễn viên tham gia bộ phim như Cung Tuấn, Trương Triết Hạn, Châu Dã, Mã Văn Viễn… đã có những bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp.
Sơn Hà Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Thiên Nhai Khách. Bộ phim nói về hai nhân vật chính Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành là Cốc chủ Quỷ cốc, bố mẹ của Ôn Khách Hành bị giết hại khi anh còn nhỏ. Sống trong Quỷ cốc nhưng Ôn Khách Hành vẫn luôn luôn nung nấu ý chí báo thù. Còn Chu Tử Thư là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang và cũng là người sáng lập Thiên Song, vì Tấn Vương mà Chu Tử Thư giết khá nhiều người. Hai con người vốn nổi tiếng độc ác nhưng khi gặp nhau “tính người” trong họ dần trỗi dậy, cả hai cùng tìm ra “đại ma đầu” thao túng võ lâm hơn 20 năm qua.
Bộ phim này mặc dù khai thác từ đề tài đam mỹ nhưng đạo diễn và biên kịch đã rất khéo léo để chuyển chủ đề tế nhị này sang tình huynh đệ. Vai diễn của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Sau khi bộ phim kết thúc, rất nhiều fan hâm mộ bộ phim mong muốn nhà sản xuất tiếp tục làm phần hai của Sơn Hà Lệnh.
Theo Sina, trong một bài phỏng vấn gần đây, nhà sản xuất Sơn Hà Lệnh Mã Thao cho biết sẽ không làm phần tiếp theo của bộ phim này. Mã Thao nói rằng: “36 tập là vừa vặn, không cần phải làm phần tiếp theo, không có nội dung gì để quay cả. Hơn nữa nhìn về quá khứ có thể thấy quay phần 2, phần 3 đều không hay bằng phần 1”. Với lời xác nhận này của nhà sản xuất, chắc chắn Sơn Hà Lệnh sẽ không có phần 2.