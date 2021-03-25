Sơn Hà Lệnh: Nhà sản xuất sẽ không tiếp tục quay phần 2, biết được lý do nhiều người đồng cảm

Một tháng trở lại đây bộ phim Sơn Hà Lệnh nổi đình nổi đám trong giới phim ảnh Hoa ngữ. Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, các diễn viên tham gia bộ phim như Cung Tuấn, Trương Triết Hạn, Châu Dã, Mã Văn Viễn… đã có những bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều gặt hái được thành công sau khi Sơn Hà Lệnh lên sóng

Sơn Hà Lệnh không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục mà còn thu hút người xem với nhiều cảnh quay đẹp mắt

Sơn Hà Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Thiên Nhai Khách. Bộ phim nói về hai nhân vật chính Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành là Cốc chủ Quỷ cốc, bố mẹ của Ôn Khách Hành bị giết hại khi anh còn nhỏ. Sống trong Quỷ cốc nhưng Ôn Khách Hành vẫn luôn luôn nung nấu ý chí báo thù. Còn Chu Tử Thư là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang và cũng là người sáng lập Thiên Song, vì Tấn Vương mà Chu Tử Thư giết khá nhiều người. Hai con người vốn nổi tiếng độc ác nhưng khi gặp nhau “tính người” trong họ dần trỗi dậy, cả hai cùng tìm ra “đại ma đầu” thao túng võ lâm hơn 20 năm qua.