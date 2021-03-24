Sơn Hà Lệnh: Phim vừa kết thúc, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã vướng tin đồn bất hòa

Phim hay mỗi ngày 24/03/2021 18:47

Thành công của bộ phim Sơn Hà Lệnh giúp sự nghiệp của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn gặt hái được rất nhiều thành công.

Thời gian vừa qua, bộ phim truyền hình Sơn Hà Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thiên Nhai Khách trở thành bộ phim được các “mọt phim” quan tâm nhất. Thành công này của bộ phim cũng giúp sự nghiệp của hai nam chính Cung TuấnTrương Triết Hạn có bước phát triển mới.

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 Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thực sự nối tiếng sau thành công của Sơn Hà Lệnh

Vậy nhưng khi bộ phim vừa mới kết thúc lại có tin đồn cho rằng Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ngoài đời thực bất hòa. Nguyên nhân được cho là sau khi phát sóng tập cuối, Trương Triết Hạn đăng trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái: “Giang hồ, tạm biệt” cùng với bóng lưng của mình.

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 Hình ảnh được Trương Triết Hạn đăng trên trang cá nhân

Trong khi đó, Cung Tuấn cũng đăng trên trang cá nhân của mình hình ảnh hậu trường của Ôn Khách Hành, A Tương và Tào Úy Ninh. Bên cạnh đó Cung Tuấn còn tag hai diễn viên Châu Dã và Mã Văn Viễn vào bài viết của mình mà không có bất kỳ tương tác nào với Trương Triết Hạn.

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 Cung Tuấn chỉ tag Châu Dã và Mã Văn Viễn vào bài viết mà không có bất kỳ tương tác nào với Trương Triết Hạn
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 Châu Dã và Mã Văn Viễn chỉ là diễn viên phụ trong phim nhưng Cung Tuấn lại nhiệt tình tương tác

Hành động này của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn khiến fan của cặp đôi nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ ngoài đời giữa Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư không giống như trong phim. Nhiều người nhận xét rằng, phải chăng sau thành công của Sơn Hà Lệnh, cặp đôi nam chính cũng có được thành công nhất định rồi nên không còn tương tác với nhau nữa.

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 Hành động của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn khiến nhiều người hoài nghi hai nam chính của Sơn Hà Lệnh bất hòa

Sự việc này được cho là khá giống với Thành Nghị và Viên Băng Nghiên thời gian trước. Sau khi Lưu Ly thành công, Viên Băng Nghiên bị Thành Nghị cô lập trong buổi họp báo mừng thành công của bộ phim. Hiện tại phía nhà sản xuất cũng như Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào cho những tin đồn này.

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Từ khóa:   Cung Tuấn Trương Triết Hạn Ôn Khách Hành

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