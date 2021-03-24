Sơn Hà Lệnh: Fan hâm mộ ‘đổ gục’ trước tạo hình tóc trắng của Ôn Khách Hành

Phim hay mỗi ngày 24/03/2021 06:14

Tạo hình tóc trắng của Cung Tuấn trong những tập cuối cùng của bộ phim Sơn Hà Lệnh khiến fan hâm mộ ‘đổ gục’.

Gần một tháng sau ngày phát sóng, bộ phim Sơn Hà Lệnh do Cung TuấnTrương Triết Hạn đóng chính đã lên sóng tập cuối vào tối ngày 23/3.

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 Thành công của Sơn Hà Lệnh là bàn đạp giúp sự nghiệp của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngày một thăng tiến

Phim kết thúc mở, Ôn Khách Hành ngất đi không rõ sống chết. Vậy nhưng trong phần phiên ngoại 7 phút (trứng phục sinh) thì Ôn Khách Hành đã được cứu sống. Nếu như muốn xem phiên ngoại này, người xem sẽ phải bỏ ra 3 nhân dân tệ để mua 7 phút phiên ngoại. Youku đã mở ra một con đường kiểm tiền kiểu mới chưa từng xuất hiện trong làng giải trí Hoa ngữ.

Mặc dù là vậy nhưng với những fan hâm mộ của Sơn Hà Lệnh, bộ phim đã thành công ngoài mong đợi. Sơn Hà Lệnh không chỉ giúp Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trở thành hai diễn viên được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ mà các diễn viên phụ của bộ phim này cũng tạo được dấu ấn trong sự nghiệp của mình.

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 Tạo hình tóc trắng của Ôn Khách Hành trong những tập cuối của Sơn Hà Lệnh gây bão mạng xã hội

Ngoài nội dung bất ngờ, hấp dẫn, tạo hình tóc trắng của Ôn Khách Hành Cung Tuấn trong những tập cuối cùng cũng nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Nhan sắc của mỹ nam họ Cung thực sự tỏa sáng trong Sơn Hà Lệnh. Bất kể về trang phục hay về diễn xuất, Cung Tuấn đều nhận được sự yêu mến của những fan hâm mộ khó tính nhất.

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 Ôn Khách Hành là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Cung Tuấn từ trước đến nay

Thành công với vai diễn Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh, sự nghiệp của Cung Tuấn lên như diều gặp gió. Anh cùng Trương Triết Hạn nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình sau thành công của bộ phim này.

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Từ khóa:   Cung Tuấn Trương Triết Hạn Ôn Khách Hành

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