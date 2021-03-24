Sơn Hà Lệnh: Fan hâm mộ ‘đổ gục’ trước tạo hình tóc trắng của Ôn Khách Hành

Gần một tháng sau ngày phát sóng, bộ phim Sơn Hà Lệnh do Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đóng chính đã lên sóng tập cuối vào tối ngày 23/3.

Thành công của Sơn Hà Lệnh là bàn đạp giúp sự nghiệp của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngày một thăng tiến

Phim kết thúc mở, Ôn Khách Hành ngất đi không rõ sống chết. Vậy nhưng trong phần phiên ngoại 7 phút (trứng phục sinh) thì Ôn Khách Hành đã được cứu sống. Nếu như muốn xem phiên ngoại này, người xem sẽ phải bỏ ra 3 nhân dân tệ để mua 7 phút phiên ngoại. Youku đã mở ra một con đường kiểm tiền kiểu mới chưa từng xuất hiện trong làng giải trí Hoa ngữ.