Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Thân thế chị gái Hổ Phách được làm rõ, Tần Di Nương lộ rõ dã tâm của mình

Gần đến những tập cuối, tình tiết bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc ngày càng được đẩy lên cao trào. Sau sự việc tranh thêu Bách Thọ bị cháy, vợ chồng Từ Lệnh Nghi thoát khỏi cái bẫy mà Âu Lịch Hành sắp đặt từ trước, Văn Di Nương bị đưa về nông trang sống. Ai cũng nghĩ rằng Văn Di Nương chính là nội gián của Âu gia tại Từ phủ, vậy nhưng hành động của Văn Di Nương hoàn toàn vì Văn gia.

Tần Di Nương mới chính là nội gián của Âu gia trong Từ phủ

Tần Di Nương là người chủ động tìm Âu Lịch Hành mong muốn được hợp tác

Âu Lịch Hành muốn Tần Di Nương ly gián Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương

Nội gián thực sự của Âu gia chính trong Từ phủ chính là Tần Di Nương, trong tập 38 này “trùm cuối” đã lộ diện hoàn toàn. Theo lời Âu Lịch Hành, Tần Di Nương chính là người chủ động đến tìm Âu gia xin được hợp tác. Lần này, Âu Lịch Hành muốn Tần Di Nương ly gián Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương.