Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Thân thế chị gái Hổ Phách được làm rõ, Tần Di Nương lộ rõ dã tâm của mình

Phim hay mỗi ngày 23/03/2021 15:16

Thân thế người chị mà Hổ Phách đi tìm cuối cùng cũng được làm rõ trong tập 38 bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

Gần đến những tập cuối, tình tiết bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc ngày càng được đẩy lên cao trào. Sau sự việc tranh thêu Bách Thọ bị cháy, vợ chồng Từ Lệnh Nghi thoát khỏi cái bẫy mà Âu Lịch Hành sắp đặt từ trước, Văn Di Nương bị đưa về nông trang sống. Ai cũng nghĩ rằng Văn Di Nương chính là nội gián của Âu gia tại Từ phủ, vậy nhưng hành động của Văn Di Nương hoàn toàn vì Văn gia.

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 Tần Di Nương mới chính là nội gián của Âu gia trong Từ phủ
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 Tần Di Nương là người chủ động tìm Âu Lịch Hành mong muốn được hợp tác
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 Âu Lịch Hành muốn Tần Di Nương ly gián Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương

Nội gián thực sự của Âu gia chính trong Từ phủ chính là Tần Di Nương, trong tập 38 này “trùm cuối” đã lộ diện hoàn toàn. Theo lời Âu Lịch Hành, Tần Di Nương chính là người chủ động đến tìm Âu gia xin được hợp tác. Lần này, Âu Lịch Hành muốn Tần Di Nương ly gián Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương.

Giữa lúc này, Tần Di Nương vô tình phát hiện thân thế người chị đã mất của Hổ Phách. Người mà Hổ Phách đi tìm bao nhiêu năm qua chính là Đồng Di Nương – Bích Ngọc. Trước đây Đồng Di Nương từng là người hầu cho Nguyên Nương, trong lúc mang thai Nguyên Nương đã ép Bích Ngọc lên giường với Từ Lệnh Nghi. Vậy nhưng Hầu gia lại chẳng động vào Bích Ngọc nhưng vẫn nhận Bích Ngọc làm thiếp.

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 Người mà Hổ Phách đi tìm nhiều năm chính là Đồng Di Nương
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 Trước khi qua đời Đồng Di Nương đã giao chiếc khăn thêu cho Tần Di Nương

Cái chết của Bích Ngọc có liên quan đến Nguyên Nương, trước khi tự sát, Đồng Di Nương đã để lại chiếc khăn thêu giống với tín vật mà Hổ Phách luôn giữ bên người. Biết được thân thế thật sự của Hổ Phách, Tần Di Nương lên kế hoạch lợi dụng Hổ Phách để làm hại Thập Nhất Nương.

Hiện tại, bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn đang được phát sóng tại Trung Quốc và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Ghen tức Thập Nhất Nương, Văn Di Nương đẩy Từ gia vào vòng hiểm nguy

Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Ghen tức Thập Nhất Nương, Văn Di Nương đẩy Từ gia vào vòng hiểm nguy

Trong những tình tiết mới nhất của tập 37 bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Hầu gia và Thập Nhất Nương thực sự gặp tai họa vì hành động của Văn Di Nương.

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Từ khóa:   Tần Di Nương Thập Nhất Nương Từ Lệnh Nghi

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