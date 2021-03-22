Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Ghen tức Thập Nhất Nương, Văn Di Nương đẩy Từ gia vào vòng hiểm nguy

Phim hay mỗi ngày 22/03/2021 23:04

Trong những tình tiết mới nhất của tập 37 bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Hầu gia và Thập Nhất Nương thực sự gặp tai họa vì hành động của Văn Di Nương.

Sau nhiều ngày chờ đợi, những tập mới nhất của bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã được lên sóng. Trong tập 37 này, vì lo sợ mất Dụ Ca, Văn Di Nương đã lên kế hoạch nhốt Truân Ca để Thập Nhất Nương và mọi người đi tìm. Nhân cơ hội đó, Văn Di Nương đã vào phòng của Thập Nhất Nương đốt bức tranh thêu Bách Thọ mà phu nhân chuẩn bị dâng lên Hoàng thượng.

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 Trong lúc mọi người đi tìm Truân Ca, Văn Di Nương đã đốt tranh Bách Thọ

Biết bị mắc bẫy, Thập Nhất Nương và Hầu gia quay về phòng thì bức tranh thêu Bách Thọ đã bị đốt cháy, Từ Lệnh Nghi vô cùng tức giận tra hỏi Văn Di Nương. Lòng đầy hận thù, Văn Di Nương oán trách Hầu gia và trút hết mọi giận dữ lên Thập Nhất Nương. Văn Di Nương cho rằng Thập Nhất Nương là người đã cướp đi Từ Lệnh Nghi và chuẩn bị cướp luôn con trai của mình.

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 Văn Di Nương oán trách Hầu gia và đổ lỗi cho Thập Nhất Nương
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 Văn Di Nương cho rằng Thập Nhất Nương muốn cướp Dụ Ca

Trong khi Từ Lệnh Nghi và phu nhân đang rối bời thì có thánh chỉ đến, yêu cầu Thập Nhất Nương phải mang bức tranh thêu vào cung ngay lập tức. Âu gia chính là người đứng đằng sau thao túng chuyện này. Đề phòng bất trắc, trước đây Thập Nhất Nương đã thêu thêm một bức tranh dự phòng, không ngờ rằng lần này phải dùng đến. Vậy nhưng trước mặt công công, Âu Lịch Hành lại bóc trần Thập Nhất Nương và nói rằng, trước đây Từ phu nhân báo là sẽ dâng tranh Bách Thọ nhưng mang đến lại là tranh Thiên Chi Tứ Linh, đây có thể là tội khi quân.

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 Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi đã có chuẩn bị từ trước nên đã thoát khỏi vòng hiểm nguy

Vậy nhưng được sự nhắc nhở của Âu Ngạn Hành, Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi đã có chuẩn bị từ trước và đã vượt qua âm mưu được gài sẵn của Âu Lịch Hành. Cuối cùng, vì mượn việc công báo thù riêng nên Âu Lịch Hành bị phạt đánh 20 trượng.

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 Tình cảm giữa Thập Nhất Nương và Hầu gia ngày càng sâu sắc

Về phần Văn Di Nương, sau khi đốt tranh Bách Thọ đã bị mẹ của Từ Lệnh Nghi cho người đưa đến nông trang, không bao giờ được về lại Từ phủ. Vậy nhưng mẹ của Từ Lệnh Nghi cũng muốn Thập Nhất Nương rút khỏi Tiên Lĩnh Các khiến Hầu gia và phu nhân có phần lo lắng.

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Từ khóa:   Thập Nhất Nương Văn Di Nương Từ Lệnh Nghi

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