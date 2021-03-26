Điểm danh 5 bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ nhận cơn mưa lời khen của khán giả

Phim hay mỗi ngày 26/03/2021 11:31

Thành công mới đây của Sơn Hà Lệnh giúp bộ phim này có mặt trong top 5 bộ phim cổ trang không thể bỏ qua của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Mới đây, Sohu đã lựa chọn ra 5 bộ phim truyền hình cổ trang "không ngừng" nhận được đánh giá tích cực của cộng đồng mạng. Những bộ phim này không chỉ giúp các diễn viên chính trong phim nổi tiếng mà còn có nội dung phong phú, truyền tải được ý đồ của đạo diễn.

Cẩm Y Chi Hạ

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 Cẩm Y Chi Hạ là bộ phim truyền hình từng được đánh giá rất cao

Cẩm Y Chi Hạ do Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đóng chính, trong thời gian phát sóng và ngay cả sau khi phim lên sóng, bộ phim này đều nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng. Lối diễn xuất của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận vô cùng phong phú thực sự thu hút người xem. Cẩm Y Chi Hạ đứng thứ 5 trong danh sách này.

Trần Tình Lệnh

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 Nhờ thành công của Trần Tình Lệnh, sự nghiệp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng gặt hái được rất nhiều thành công

Trần Tình Lệnh là bộ phim cổ trang đình đám được phát sóng vào năm 2019. Sau thành công của bộ phim này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành hai cái tên được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất. Vai diễn Ngụy Anh do Tiêu Chiến thể hiện trở thành kinh điển. Bên cạnh những tình tiết hấp dẫn, tranh phục và những cảnh quay đẹp mắt cũng mang đến những điểm cộng cho Trần Tình Lệnh. Bộ phim của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Sơn Hà Lệnh

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 Sơn Hà Lệnh là bộ phim truyền hình làm mưa làm gió thị trường phim ảnh Hoa ngữ thời gian qua

Mới đây, bộ phim truyền hình cổ trang Sơn Hà Lệnh do Cung TuấnTrương Triết Hạn đóng chính đã trở thành một hiện tượng của giới phim ảnh Trung Quốc. Mặc dù ngay từ đầu, bộ phim này không được đánh giá cao nhưng khi phát sóng lại mang về những thành công ngoài mong đợi. Chính vì điều này, Sơn Hà Lệnh đã vượt Trần Tình Lệnh để giữ vị trí số 3 trong bảng xếp hạng.

Khánh Dư Niên

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 Khánh Dư Niên cũng giúp sự nghiệp của Trương Nhược Quân ngày một thăng tiến

Khánh Dư Niên do Trương Nhược Quân và Lý Thấm đóng chính và được ra mắt cuối năm 2019. Bộ phim này có nội dung hấp dẫn, kịch bản chặt chẽ cùng với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao gạo cội như Trần Đạo Minh, Ngô Cương, Tân Chỉ Lôi… Sau khi phát sóng, Khánh Dư Niên đã trở thành một trong những phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ đáng xem nhất, bộ phim đứng vị trí thứ 2 trong bảng danh sách.

Lang Nha Bảng

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 Lang Nha Bảng của Hồ Ca luôn là bộ phim được đánh giá cao nhất trong các bộ phim truyền hình Hoa ngữ

Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là Lang Nha Bảng do Hồ Ca, Lưu Đào đóng chính. Nhiều khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ cho biết, họ xem đi xem lại Lang Nha Bảng rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy rất hay. Lang Nha Bảng xứng đáng là bộ phim nhận được nhiều lời khen nhất của cộng đồng mạng.

Sơn Hà Lệnh: Trương Triết Hạn muốn được vào vai Ôn Khách Hành nhưng cuối cùng Cung Tuấn mới là người được chọn

Sơn Hà Lệnh: Trương Triết Hạn muốn được vào vai Ôn Khách Hành nhưng cuối cùng Cung Tuấn mới là người được chọn

Mới đây nhà sản xuất Sơn Hà Lệnh tiết lộ, Ôn Khách Hành là nhân vật mà Trương Triết Hạn rất muốn thử sức.

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Từ khóa:   Cung Tuấn Tiêu Chiến Trương Triết Hạn

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