Điểm danh 5 bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ nhận cơn mưa lời khen của khán giả

Mới đây, Sohu đã lựa chọn ra 5 bộ phim truyền hình cổ trang "không ngừng" nhận được đánh giá tích cực của cộng đồng mạng. Những bộ phim này không chỉ giúp các diễn viên chính trong phim nổi tiếng mà còn có nội dung phong phú, truyền tải được ý đồ của đạo diễn.

Cẩm Y Chi Hạ do Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đóng chính, trong thời gian phát sóng và ngay cả sau khi phim lên sóng, bộ phim này đều nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng. Lối diễn xuất của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận vô cùng phong phú thực sự thu hút người xem. Cẩm Y Chi Hạ đứng thứ 5 trong danh sách này.

Nhờ thành công của Trần Tình Lệnh, sự nghiệp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng gặt hái được rất nhiều thành công

Trần Tình Lệnh là bộ phim cổ trang đình đám được phát sóng vào năm 2019. Sau thành công của bộ phim này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành hai cái tên được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất. Vai diễn Ngụy Anh do Tiêu Chiến thể hiện trở thành kinh điển. Bên cạnh những tình tiết hấp dẫn, tranh phục và những cảnh quay đẹp mắt cũng mang đến những điểm cộng cho Trần Tình Lệnh. Bộ phim của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Sơn Hà Lệnh

Sơn Hà Lệnh là bộ phim truyền hình làm mưa làm gió thị trường phim ảnh Hoa ngữ thời gian qua

Mới đây, bộ phim truyền hình cổ trang Sơn Hà Lệnh do Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đóng chính đã trở thành một hiện tượng của giới phim ảnh Trung Quốc. Mặc dù ngay từ đầu, bộ phim này không được đánh giá cao nhưng khi phát sóng lại mang về những thành công ngoài mong đợi. Chính vì điều này, Sơn Hà Lệnh đã vượt Trần Tình Lệnh để giữ vị trí số 3 trong bảng xếp hạng.

Khánh Dư Niên

Khánh Dư Niên cũng giúp sự nghiệp của Trương Nhược Quân ngày một thăng tiến

Khánh Dư Niên do Trương Nhược Quân và Lý Thấm đóng chính và được ra mắt cuối năm 2019. Bộ phim này có nội dung hấp dẫn, kịch bản chặt chẽ cùng với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao gạo cội như Trần Đạo Minh, Ngô Cương, Tân Chỉ Lôi… Sau khi phát sóng, Khánh Dư Niên đã trở thành một trong những phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ đáng xem nhất, bộ phim đứng vị trí thứ 2 trong bảng danh sách.

Lang Nha Bảng

Lang Nha Bảng của Hồ Ca luôn là bộ phim được đánh giá cao nhất trong các bộ phim truyền hình Hoa ngữ

Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là Lang Nha Bảng do Hồ Ca, Lưu Đào đóng chính. Nhiều khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ cho biết, họ xem đi xem lại Lang Nha Bảng rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy rất hay. Lang Nha Bảng xứng đáng là bộ phim nhận được nhiều lời khen nhất của cộng đồng mạng.