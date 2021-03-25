Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Nguyên Nương là người tốt hay người xấu? Vì sao Nguyên Nương lựa chọn Thập Nhất Nương cho Từ Lệnh Nghi?

Suốt thời gian qua, những chủ đề liên quan đến bộ phim này đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của các “mọt phim” Hoa ngữ. Dù rằng theo dõi khá chi tiết nhưng nhiều người vẫn không biết Nguyên Nương thực ra là người tốt hay người xấu. Và lý do gì mà Nguyên Nương lựa chọn Thập Nhất Nương làm vợ của Từ Lệnh Nghi .

Bộ phim truyền hình Cẩm Tâm Tựa Ngọc hiện nay đang chuẩn bị lên sóng những tập cuối cùng. Với nhiều khán giả yêu mến thể loại phim “cung đấu”, “trạch đấu” thì Cẩm Tâm Tựa Ngọc là bộ phim không thể bỏ qua.

Nguyên Nương trong bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, không phải người tốt nhưng cũng không phải người quá xấu. La Nguyên Nương là con gái của Đại Thái Thái trong nhà họ La, cô là đích nữ. Ngay từ nhỏ, Nguyên Nương đã không mấy thân thiết với các thứ nữ, thứ tử trong nhà. Trong mắt Nguyên Nương, những người này chỉ là những quân cờ mà thôi. Vậy nhưng Nguyên Nương không xấu đến nỗi giết hại ai, mọi điều cô làm đều chỉ vì muốn sắp xếp tương lai cho con trai mà thôi.

Trước khi qua đời, Nguyên Nương đã lên kế hoạch để em gái được gả vào Từ phủ

Khi Nguyên Nương kết hôn với Từ Lệnh Nghi, cuộc sống của họ cũng khá hạnh phúc. Vậy nhưng càng về sau, do quan niệm sống của hai người ngày một khác nên tình cảm cũng dần mai một. Khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, Nguyên Nương đã lên kế hoạch để em gái của mình được gả vào Từ phủ.

Vì sao Nguyên Nương lựa chọn Thập Nhất Nương?

Mọi người đều biết, Nguyên Nương dự định chọn La Nhị Nương hoặc La Thập Nhất Nương thay thế vị trí của mình. La Nhị Nương rất muốn được gả vào Từ gia còn Thập Nhất Nương lại coi trọng sự nghiệp.

Thực ra ban đầu La Nguyên Nương muốn lựa chọn La Nhị Nương cho Từ Lệnh Nghi, vậy nhưng khi Kiều Liên Phòng mắc kế của La Nguyên Nương, La Nhị Nương lại chạy đến để xem náo nhiệt, điều này cho thấy Nhị Nương không đủ chín chắn, sống trong Từ phủ sẽ không đấu lại những bà vợ khác của Từ Lệnh Nghi.

Thập Nhất Nương là người lương thiện, thông minh và vô cùng chín chắn

Thập Nhất Nương lại khác hẳn, cô lương thiện nhưng vô cùng thông minh và là cao thủ trong việc “đấu đá”. Thập Nhất Nương làm việc gì đều cân nhắc trước sau và rất chín chắn. Chính vì điều này, Nguyên Nương đã lựa chọn Thập Nhất Nương để làm chỗ dựa cho con trai mình. Ban đầu Thập Nhất Nương cũng không đồng ý nhưng vì muốn tìm được hung thủ giết hại mẹ mình nên cô đã kết hôn với Từ Lệnh Nghi.