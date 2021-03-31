Ảnh chưa qua chỉnh sửa của mỹ nam Sơn Hà Lệnh nhận cơn mưa lời khen của netizen

Tham gia một sự kiện tối qua, những hình ảnh chưa được chỉnh sửa của Cung Tuấn khiến fan hâm mộ ‘đổ gục’.
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Sau thành công với vai diễn Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh, nam diễn viên Cung Tuấn trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Không những nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo và kịch bản hay, Cung Tuấn còn được mời tham gia rất nhiều sự kiện lớn.
Tối 30/3, Cung Tuấn tham gia một sự kiện cùng dàn sao nổi tiếng Cbiz như: Vương Âu, Viên San San, Trương Bân Bân… Vậy nhưng có lẽ người nhận được sự quan tâm nhất của dư luận đó chính là mỹ nam Cung Tuấn.
Không chỉ bảnh bao trong những tấm hình được phòng làm việc đăng tải, Cung Tuấn còn đặc biệt gây chú ý trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa. Nhan sắc của Ôn cốc chủ nhận cơn mưa lời khen của người hâm mộ.