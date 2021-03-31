Ảnh chưa qua chỉnh sửa của mỹ nam Sơn Hà Lệnh nhận cơn mưa lời khen của netizen

Tham gia một sự kiện tối qua, những hình ảnh chưa được chỉnh sửa của Cung Tuấn khiến fan hâm mộ ‘đổ gục’.

Sau thành công với vai diễn Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh, nam diễn viên Cung Tuấn trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Không những nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo và kịch bản hay, Cung Tuấn còn được mời tham gia rất nhiều sự kiện lớn.

Nhan sắc của Vương Âu - 'tình địch' một thời của Dương Mịch ngày càng lên hương

Mặc dù khá xinh đẹp nhưng cách lựa chọn trang phục của Viên San San không được đánh giá cao

Có lẽ Cung Tuấn là cái tên đáng chú ý nhất trong sự kiện diễn ra tối ngày 30/3

Nhan sắc của Ôn Khách Hành nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Gần đây bộ phim Tư Đằng của Trương Bân Bân cũng là một trong những bộ phim hot nhất Cbiz

Tối 30/3, Cung Tuấn tham gia một sự kiện cùng dàn sao nổi tiếng Cbiz như: Vương Âu, Viên San San, Trương Bân Bân… Vậy nhưng có lẽ người nhận được sự quan tâm nhất của dư luận đó chính là mỹ nam Cung Tuấn.

Nhan sắc chưa qua chỉnh sửa của Cung Tuấn nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt săn đón

Mỹ nam sinh năm 1992 đang có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp

Không chỉ bảnh bao trong những tấm hình được phòng làm việc đăng tải, Cung Tuấn còn đặc biệt gây chú ý trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa. Nhan sắc của Ôn cốc chủ nhận cơn mưa lời khen của người hâm mộ.

Mỹ nhân phim Quỳnh Dao thấy bị sỉ nhục khi vào vai mẹ ở tuổi 47 Mỹ nhân phim Quỳnh Dao Trần Đức Dung nhận ‘gạch đá’ từ dư luận sau khi phát ngôn đóng vai mẹ ở tuổi 47 là điều đáng xấu hổ với bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-chua-qua-chinh-sua-cua-my-nam-son-ha-lenh-nhan-con-mua-loi-khen-cua-netizen-400315.html