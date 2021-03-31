Đường Tăng đẹp trai nhất màn ảnh Từ Thiếu Hoa 'vay mượn' hào quang quá khứ để duy trì cuộc sống hiện tại

Sao quốc tế 31/03/2021 17:45

Những hình ảnh mới nhất của Từ Thiếu Hoa được đăng tải và đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Ngày 29/3, một vài hình ảnh của nam diễn viên Từ Thiếu Hoa được đăng tải trên mạng xã hội. Trong trang phục áo cà sa, Từ Thiếu Hoa tái hiện lại hình ảnh của nhân vật Đường Tăng trong Tây Du Ký hơn 30 năm về trước. Đây là vai diễn gây ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Từ Thiếu Hoa. Vài năm trở lại đây, nam diễn viên gạo cội vẫn thường đi hát ở nhiều hội chợ và nhận được sự quan tâm của dư luận.

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 Từ Thiếu Hoa tiếp tục vào vai Đường Tăng trong một sự kiện mới đây

Lần này, có vẻ như Từ Thiếu Hoa đi hát cho một nhãn hàng nội thất. Trên sân khấu, “sư phụ” mô phỏng lại thần thái của Đường Tăng hơn 30 năm trước. Vậy nhưng một phần do tuổi tác, một phần do “phát tướng” nên Từ Thiếu Hoa của hiện tại và Đường Tăng của trước đây khác biệt quá nhiều.

Thấy được những hình này của Từ Thiếu Hoa, nhiều người đã đem Từ Thiếu Hoa và Trì Trọng Thụy ra để so sánh. Mặc dù cùng đóng vai Đường Tăng và đều được khán giả ái mộ nhưng cuộc sống tuổi xế chiều của họ lại hoàn toàn khác nhau.

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 Ở tuổi xế chiều, Đường Tăng đẹp trai nhất màn ảnh vẫn thường đi hát kiếm cơm

Hiện nay, mặc dù đã 63 tuổi nhưng Từ Thiếu Hoa vẫn bán giọng hát kiếm cơm trong khi đó Trì Trọng Thụy lại có cuộc sống viên mãn bên người vợ giàu có của mình. Năm 1990, khi là một diễn viên có chút tiếng tăm, Trì Trọng Thụy đã quyết định kết hôn với Trần Lệ Hoa, người phụ nữ hơn ông 11 tuổi. Từ đó đến nay, cuộc sống hạnh phúc của Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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 Trong khi đó Đường Tăng Trì Trọng Thụy lại có cuộc sống viên mãn bên người vợ giàu có

Theo Sohu, Từ Thiếu Hoa từng chia sẻ rằng khi còn tham gia Tây Du Ký, vì việc học nên ông đã không tiếp tục vào vai Đường Tăng. Vậy nhưng Mã Đức Hoa – người vào vai Bát Giới đã phủ nhận điều này. Mã Đức Hoa cho biết nguyên nhân Từ Thiếu Hoa rời khỏi đoàn phim là vì hơn thua 5 đồng. Khi đó thù lao của Mã Đức Hoa và Lục Tiểu Linh Đồng cao hơn Từ Thiếu Hoa và những người khác 5 đồng, vì vậy Từ Thiếu Hoa nảy sinh bất bình và không tiếp tục tham gia Tây Du Ký nữa.

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 Từ Thiếu Hoa từng cho biết vì thi đỗ đại học nên mới không tiếp tục tham gia Tây Du Ký
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 Vậy nhưng Mã Đức Hoa cho biết nguyên nhân thực sự khiến Từ Thiếu Hoa rời đoàn phim là vì hơn thua 5 đồng thù lao

Sau thành công của vai diễn Đường Tăng, Từ Thiếu Hoa không tạo được bất kỳ dấu ấn nào trong sự nghiệp diễn xuất. Ngay cả khi về già, Từ Thiếu Hoa vẫn phải "vay mượn" hào quang từ quá khứ để duy trì cuộc sống hiện tại.

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Từ khóa:   Tây Du Ký Đường Tăng Trì Trọng Thụy

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