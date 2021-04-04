Nhan sắc tuổi 50 của ‘nữ hoàng phim võ hiệp’ Dương Lệ Thanh

Sao quốc tế 04/04/2021 07:54

Nữ diễn viên Dương Lệ Thanh từng được nhiều người biết đến với vai diễn Triệu Yến Linh trong bộ phim truyền hình ăn khách Trung Nguyên Kiếm Khách.

Dương Lệ Thanh là một diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, cô sinh năm 1968, năm 17 tuổi “nữ hoàng phim võ hiệp” bắt đầu tham gia làng giải trí. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tốt, Dương Lệ Thanh được rất nhiều đạo diễn chú ý đến. Bộ phim đầu tiên mà Dương Lệ Thanh tham gia đó là Hoàng Gia Sư Tỷ, cũng nhờ vai diễn này, mỹ nhân Dương Lệ Thanh đã bắt đầu gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp.

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 Thành công với rất nhiều vai nữ hiệp, Dương Lệ Thanh được ví von là 'nữ hoàng phim võ hiệp' 

Những năm 1990 của thế kỷ trước, Dương Lệ Thanh nổi lên là một “nữ hoàng phim võ hiệp” với nhiều tác phẩm đình đám như Trung Nguyên Kiếm Khách, Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Hoa Mộc Lan… Trong đó, nhờ vai diễn Triệu Yến Linh trong Trung Nguyên Kiếm Khách, Dương Lệ Thanh đã trở thành người tình trong mộng của rất nhiều người.

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 Dương Lệ Thanh đã tạo được nhiều dấu ấn qua các vai diễn ấn tượng của mình

Vậy nhưng sau đó không biết vì lý do gì, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp Dương Lệ Thanh lại đóng rất ít phim. Cũng từ đó “nữ hoàng phim võ hiệp” ít xuất hiện trước truyền thông. Năm 2018, Dương Lệ Thanh tổ chức họp báo, cô công khai bị bạn trai cũ quấy rối và dọa tạt axit. Ngoài bê bối này, mỹ nhân Trung Nguyên Kiếm Khách còn vướng tin đồn nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy nhưng Dương Lệ Thanh đều phủ nhận việc mình lạm dụng dao kéo.

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 Những năm gần đây, Dương Lệ Thanh bị tình trẻ quấy rối và đe dọa
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 Nhan sắc tuổi 50 của mỹ nhân phim võ hiệp Dương Lệ Thanh

Hiện nay dù đã hơn 50 tuổi nhưng Dương Lệ Thanh vẫn khá xinh đẹp, cô kiên trì luyện tập yoga và đã trở thành một huấn luyện viên yoga có tiếng tại Đài Loan. Dù không còn tham gia làng giải trí nhưng những vai diễn để đời của Dương Lệ Thanh vẫn được rất nhiều người nhớ tới.

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Từ khóa:   Trung Nguyên Kiếm Khách nữ hoàng phim cổ trang Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam

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