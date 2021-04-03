4 cặp vợ chồng giàu nhất Cbiz, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đứng cuối bảng

Như chúng ta đều biết, các nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động trong giới giải trí đều có thù lao rất cao. Ngoài thu nhập đến từ đóng phim, sản xuất nhạc, việc làm đại ngôn cho các nhãn hàng cũng giúp nghệ sĩ mang về một số tiền rất lớn. Không chỉ vậy, nhiều nghệ sĩ có đầu óc kinh doanh, họ bỏ tiền đầu tư các hạng mục khác và cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Dưới đây là danh sách 4 cặp vợ chồng giàu nhất Cbiz được Sohu bình chọn.

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby từ trước đến nay vẫn được mọi người chú ý vì sự giàu có của mình. Trong hôn lễ thế kỷ của hai người, từ bộ váy cưới cho đến những đồ lưu niệm quý giá đều khiến fan hâm mộ “sáng mắt” vì sự xa hoa. Ngoài kiếm tiền từ đóng phim, Huỳnh Hiểu Minh còn đầu tư ở nhiều hạng mục khác, điều này giúp vợ chồng cặp đôi nổi tiếng xếp vị trí thứ 4 trong bảng danh sách này.

Hôn lễ của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy từng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng

Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy “nên duyên” sau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Thần Điên Đại Hiệp. Hôn lễ của hai người cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Chiếc nhẫn cưới trị giá 1.6 triệu nhân dân tệ (khoảng 5.7 tỷ đồng) của cặp đôi cũng được cộng đồng mạng thảo luận nhiệt tình. Mặc dù giàu có nhưng Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sống rất khiêm tốn, cả hai đều muốn dùng vai diễn để đến gần với khán giả hơn.

Châu Kiệt Luân – Côn Lăng

Cuộc sống của vợ chồng Châu Kiệt Luân - Côn Lăng là niềm mơ ước của rất nhiều người

Châu Kiệt Luân là một nhạc sĩ, ca sĩ tài năng và vô cùng nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài tài năng về ca hát, Châu Kiệt Luân còn mở công ty kinh doanh và cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Thành công trong sự nghiệp và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống của vợ chồng Châu Kiệt Luân được rất nhiều đồng nghiệp và fan hâm mộ ngưỡng mộ. Theo Sohu, với số tài sản hiện có, vợ chồng Châu Kiệt Luân đứng thứ 2 trong bảng danh sách này.

Lý Gia Thành – Từ Tử Kỳ

Vợ chồng Lý Gia Thành - Từ Tử Kỳ đứng đầu danh sách những cặp đôi giàu nhất Cbiz

Bố của Lý Gia Thành là Lý Triệu Cơ, một trong những người giàu nhất Hong Kong trong ngành bất động sản. Ngoài đám cưới xa xỉ bậc nhất được tổ chức, sau khi Từ Tử Kỳ sinh con trai, nhà họ Lý đã mua tặng cháu trai một chiếc du thuyền 110 triệu nhân dân tệ (gần 400 tỷ đồng) để làm "đồ chơi". Bên cạnh đó, Lý Triệu Cơ còn tặng vợ chồng Lý Gia Thành – Từ Tử Kỳ căn hộ siêu đắt tiền. Theo Sohu, vợ chồng Lý Gia Thành là cặp đôi sở hữu khối tài sản khổng lồ nhất làng giải trí Hoa ngữ.