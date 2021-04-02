Tài tử TVB Âu Dương Chấn Hoa suýt thành người thực vật vì nghiện rượu, cuộc sống không con ở tuổi xế chiều

Sao quốc tế 02/04/2021 06:32

Là một diễn viên nổi tiếng của TVB nhưng ít ai biết rằng Âu Dương Chấn Hoa có một thói quen xấu là nghiện rượu và rất khó từ bỏ thói quen này.

Gần 40 hoạt động trong làng giải trí, “đại ca” của làng giải trí Hong Kong Âu Dương Chấn Hoa sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ. Nam tài tử TVB ghi dấu ấn với các vai diễn trong Hồ Sơ Công Lý, Bằng Chứng Thép, Bức Màn Bí Mật, Cạm Bẫy… Có một sự nghiệp thành công nhưng Âu Dương Chấn Hoa lại là người rất thích uống rượu và rất khó từ bỏ thói quen này.

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 Âu Dương Chấn Hoa từng có một sự nghiệp rực rỡ tại TVB

Theo Sohu, tháng 12/2019 trong khi Âu Dương Chấn Hoa bận rộn với công việc quay phim, nhưng ông vẫn cố gắng tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi mua rượu. Đêm hôm đó, Âu Dương Chấn Hoa để xe bên vệ đường rồi vào trong cửa hàng mua rượu uống. Tháng 5/2019, Âu Dương Chấn Hoa cũng từng đến cửa hàng này. Khi phát hiện có phóng viên theo sau, Âu Dương Chấn Hoa thấy không tự nhiên và nói rằng: “Không phải mua để tự mình uống mà là mua giúp cho bạn”.

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 Vậy nhưng Âu Dương Chấn Hoa lại rất thích uống rượu
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 Nhiều lần ông bị phóng viên phát hiện đi mua rượu để uống

Vào năm 2013, Âu Dương Chất Hoa cùng với Đào Đại Vũ, Tạ Thiên Hoa và những người bạn thân mở tiệc. Vì quá vui nên đã uống quá nhiều rượu khiến Âu Dương Chấn Hoa bị viêm phổi cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng, suýt chút nữa nam tài tử TVB thành người thực vật.

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 Vì uống rượu quá nhiều, Âu Dương Chấn Hoa từng lâm trọng bệnh

Khi đó vợ của Âu Dương Chấn Hoa là Phó Khiết Nhàn luôn ở bên cạnh chăm sóc giúp ông vượt qua cơn bạo bệnh. Vì từng bước chân đến “quỷ môn quan” nên sau khi xuất viện Âu Dương Chấn Hoa rất chú ý chăm sóc sức khỏe. Vợ chồng ông thường mua đông trùng hạ thảo và huyết yến thượng hạng để bồi bổ sức khỏe. Bên cạnh đó sò điệp chính là món ăn vặt của Âu Dương Chấn Hoa, mỗi tháng tiền chi cho việc ăn súp của nam tài tử cũng vào khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng).

Sau khi vượt qua cơn bạo bệnh, Âu Dương Chấn Hoa từng có lời hứa trước ống kính rằng sau này sẽ uống rượu ít hơn nhưng dường như ông không thể từ bỏ thói quen này.

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 Âu Dương Chấn Hoa hạnh phúc bên Phó Khiết Nhàn dù họ không có con
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 Âu Dương Chấn Hoa từng hứa rằng sẽ uống ít rượu sau khi 'trở về từ cõi chết'

Ngoài việc nghiện rượu, cuộc sống vợ chồng giữa Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn vô cùng hạnh phúc. Dù rằng họ không có con nhưng tình cảm hai người dành cho nhau gần 30 vẫn không hề thay đổi. Đối với nhiều người, phải có con thì cuộc hôn nhân mới viên mãn, vậy nhưng đối với vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa hưởng thụ cuộc sống hai người mới là quan trọng nhất.

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Từ khóa:   tài tử TVB Phó Khiết Nhàn vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa

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