Tình cũ Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục ‘nội hàm’ Angela Baby sau scandal ‘người thứ ba’

Sau khi Angela Baby đăng trên trang cá nhân khẳng định mình không phải là người thứ ba chen vào tình cảm giữa Lý Phi Nhi và Huỳnh Hiểu Minh, tình cũ của tài tử họ Huỳnh đã có động thái trả lời.
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Ngày 4/4 khi tham gia một chương trình truyền hình, Lý Phi Nhi đã gửi lời xin lỗi khán giả vì bê bối hát nhép hồi Tết vừa qua trên sóng truyền hình Hồ Nam. Bên cạnh đó, tình cũ Huỳnh Hiểu Minh còn nói rằng không phải ai gọi cô đều trả lời.
Hành động này của Lý Phi Nhi được cho là đáp trả lại bài viết khá dài của Angela Baby. Thời gian trước đây, trên trang cá nhân của mình Angela Baby từng khẳng định, cô không phải là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi như những gì tình cũ của nam tài tử họ Huỳnh chia sẻ với một tạp chí. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng ngay lập tức lên tiếng bảo vệ Angela Baby, anh khẳng định Angela Baby không phải người thứ ba.
Ngay thời điểm đó Huỳnh Hiểu Minh đã rút lui khỏi chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Anh không muốn đời tư của mình tiếp tục trở thành đề tài để truyền thông khai thác. Vậy nhưng động thái mới đây của Lý Phi Nhi được cho là đang “nội hàm” Angela Baby về chuyện cô là người thứ ba.
Theo truyền thông Hoa ngữ, khi Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi đang hẹn hò thì Angela Baby xuất hiện. Sau đó tin nhắn của Angela Baby gửi cho Huỳnh Hiểu Minh đã bị Lý Phi Nhi phát hiện. Angela Baby không muốn làm người tình của Huỳnh Hiểu Minh mà muốn trở thành bạn gái. Sự việc này đã được Lý Phi Nhi chia sẻ với một tạp chí, từ đó Angela Baby được nhiều người biết đến với biệt danh “người thứ ba” chen vào tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi.