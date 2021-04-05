Tình cũ Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục ‘nội hàm’ Angela Baby sau scandal ‘người thứ ba’

Ngày 4/4 khi tham gia một chương trình truyền hình, Lý Phi Nhi đã gửi lời xin lỗi khán giả vì bê bối hát nhép hồi Tết vừa qua trên sóng truyền hình Hồ Nam. Bên cạnh đó, tình cũ Huỳnh Hiểu Minh còn nói rằng không phải ai gọi cô đều trả lời.

Lý Phi Nhi cho biết không phải ai gọi cô đều trả lời, động thái này dường như đang hướng về Angela Baby

Hành động này của Lý Phi Nhi được cho là đáp trả lại bài viết khá dài của Angela Baby. Thời gian trước đây, trên trang cá nhân của mình Angela Baby từng khẳng định, cô không phải là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi như những gì tình cũ của nam tài tử họ Huỳnh chia sẻ với một tạp chí. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng ngay lập tức lên tiếng bảo vệ Angela Baby, anh khẳng định Angela Baby không phải người thứ ba.