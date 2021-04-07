Tuổi thơ nghèo khó của Ôn Bích Hà, từng bị mẹ bán đi lúc 5 tuổi vì nhà quá nghèo

Đây không phải là tạo hình cho vai diễn mới của Ôn Bích Hà mà là một hoạt động của người đẹp tại quê hương của mẹ cô. Quê của mẹ Ôn Bích Hà ở Hàng Châu, Trung Quốc, mỗi năm địa phương này đều tổ chức hoạt động mang đậm phong cách cổ trang. Năm nay Ôn Bích Hà cũng tham gia sự kiện này và đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Với phong cách cổ trang, mỹ nhân Ôn Bích Hà vô cùng xinh đẹp, nhiều người nhận xét như thấy lại hình ảnh của nàng Tô Đát Kỷ năm xưa.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh đã đăng tải những tấm hình cổ trang vô cùng bắt mắt cùng dòng trạng thái: “Hôm nay gửi đến mọi người một điều bất ngờ, đổi phong cách cổ điển, kỳ nghỉ vui vẻ nhé!”.

Ôn Bích Hà tham gia một sự kiện tại Hàng Châu, quê hương của mẹ cô

Nhan sắc của Ôn Bích Hà nhận nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng

Nữ diễn viên Ôn Bích Hà chia sẻ với giới truyền thông, mỗi lần đến Hàng Châu cô đều rất nhớ mẹ. Khi Ôn Bích Hà còn nhỏ, gia đình cô rất nghèo, nhà có 8 anh chị em thì cô là nhỏ nhất. Khi 5 tuổi mẹ đã từng đem cô bán cho một ông chú ngoài đường. Sau khi mẹ nhận được tiền của chú thì nói Ôn Bích Hà theo chú về nhà. Khi đó, cô đã chạy theo ôm lấy mẹ khóc lóc thảm thiết. Ông chú thấy cảnh này đã không nhẫn tâm, vì vậy Ôn Bích Hà mới được trở về nhà.

Ôn Bích Hà chia sẻ khi cô còn nhỏ gia đình cô rất nghèo

Mẹ Ôn Bích Hà từng đem bán cô cho một người lạ khi cô 5 tuổi

Sau khi lớn lên, Ôn Bích Hà đã hiểu cho nỗi khổ của mẹ, vì cuộc sống gia đình quá khó khăn nên mẹ cô mới phải đưa ra quyết định đó. Vì vậy cô chưa từng giận mẹ vì việc làm năm xưa. Ôn Bích Hà sinh năm 1966, nữ diễn viên xinh đẹp từng gây ấn tượng với nhiều vai diễn cổ trang. Vai diễn Phan Kim Liên và Tô Đát Kỷ của Ôn Bích Hà được đánh giá là hai vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô.