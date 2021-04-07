Tuổi thơ nghèo khó của Ôn Bích Hà, từng bị mẹ bán đi lúc 5 tuổi vì nhà quá nghèo

Sao quốc tế 07/04/2021 07:35

Ôn Bích Hà từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ, vậy nhưng ít ai ngờ được rằng khi 5 tuổi cô đã từng bị mẹ ruột bán đi vì gia đình quá nghèo.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh đã đăng tải những tấm hình cổ trang vô cùng bắt mắt cùng dòng trạng thái: “Hôm nay gửi đến mọi người một điều bất ngờ, đổi phong cách cổ điển, kỳ nghỉ vui vẻ nhé!”.

on bich ha 1
 Những hình ảnh mới nhất được Ôn Bích Hà cập nhật trên trang cá nhân

Đây không phải là tạo hình cho vai diễn mới của Ôn Bích Hà mà là một hoạt động của người đẹp tại quê hương của mẹ cô. Quê của mẹ Ôn Bích Hà ở Hàng Châu, Trung Quốc, mỗi năm địa phương này đều tổ chức hoạt động mang đậm phong cách cổ trang. Năm nay Ôn Bích Hà cũng tham gia sự kiện này và đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Với phong cách cổ trang, mỹ nhân Ôn Bích Hà vô cùng xinh đẹp, nhiều người nhận xét như thấy lại hình ảnh của nàng Tô Đát Kỷ năm xưa.

on bich ha 2
 Ôn Bích Hà tham gia một sự kiện tại Hàng Châu, quê hương của mẹ cô
on bich ha 3
 Nhan sắc của Ôn Bích Hà nhận nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng

Nữ diễn viên Ôn Bích Hà chia sẻ với giới truyền thông, mỗi lần đến Hàng Châu cô đều rất nhớ mẹ. Khi Ôn Bích Hà còn nhỏ, gia đình cô rất nghèo, nhà có 8 anh chị em thì cô là nhỏ nhất. Khi 5 tuổi mẹ đã từng đem cô bán cho một ông chú ngoài đường. Sau khi mẹ nhận được tiền của chú thì nói Ôn Bích Hà theo chú về nhà. Khi đó, cô đã chạy theo ôm lấy mẹ khóc lóc thảm thiết. Ông chú thấy cảnh này đã không nhẫn tâm, vì vậy Ôn Bích Hà mới được trở về nhà.

on bich ha 4
 Ôn Bích Hà chia sẻ khi cô còn nhỏ gia đình cô rất nghèo
on bich ha 5
 Mẹ Ôn Bích Hà từng đem bán cô cho một người lạ khi cô 5 tuổi

Sau khi lớn lên, Ôn Bích Hà đã hiểu cho nỗi khổ của mẹ, vì cuộc sống gia đình quá khó khăn nên mẹ cô mới phải đưa ra quyết định đó. Vì vậy cô chưa từng giận mẹ vì việc làm năm xưa. Ôn Bích Hà sinh năm 1966, nữ diễn viên xinh đẹp từng gây ấn tượng với nhiều vai diễn cổ trang. Vai diễn Phan Kim Liên và Tô Đát Kỷ của Ôn Bích Hà được đánh giá là hai vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Nhan sắc tuổi 55 của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh

Nhan sắc tuổi 55 của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh

Mặc dù đã bước sang tuổi 55 nhưng mỹ nhân Ôn Bích Hà vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai và thân hình gợi cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tô Đát Kỷ diễn viên Ôn Bích Hà Phan Kim Liên

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc tuổi 55 của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh

Nhan sắc tuổi 55 của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần

Con gái đang kiện cáo tại Mỹ, động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Con gái đang kiện cáo tại Mỹ, động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Mạnh tay chi 720 tỷ mua 2 căn biệt thự, Trương Bá Chi trở thành đại gia ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ

Mạnh tay chi 720 tỷ mua 2 căn biệt thự, Trương Bá Chi trở thành đại gia ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ

Dù có chi tiền tỷ, những nghệ sĩ Hoa ngữ này cũng không thể chữa khỏi bệnh

Dù có chi tiền tỷ, những nghệ sĩ Hoa ngữ này cũng không thể chữa khỏi bệnh

Tình cũ Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục ‘nội hàm’ Angela Baby sau scandal ‘người thứ ba’

Tình cũ Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục ‘nội hàm’ Angela Baby sau scandal ‘người thứ ba’

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 53 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 56 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 12 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý