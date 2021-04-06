Mạnh tay chi 720 tỷ mua 2 căn biệt thự, Trương Bá Chi trở thành đại gia ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ

Mới đây, khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã vô tình tiết lộ cô đã mua hai căn nhà tại Thượng Hải và Bắc Kinh, hai thành phố có giá trị bất động sản đắt đỏ nhất Trung Quốc. Theo Trương Bá Chi, cô thường làm việc và di chuyển giữa Thượng Hải và Bắc Kinh nên quyết định mua hai căn nhà này để thuận lợi cho công việc. Theo Sohu, truyền thông Hong Kong tính toán và cho biết, giá trị hai căn nhà của Trương Bá Chi mới mua tại Bắc Kinh và Thượng Hải vào khoảng 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 30 triệu USD).

Trương Bá Chi vô tình tiết lộ mới mua hai căn biệt thự tại Bắc Kinh và Thượng Hải trên sóng truyền hình

Bên trong căn nhà của Trương Bá Chi được Sohu chia sẻ

Căn nhà ở Bắc Kinh của Trương Bá Chi gần sân bay, giá nhà xung quanh khu vực đó có giá rất cao và được ví von là “tấc đất tấc vàng”. Biệt thự của Trương Bá Chi mua là một biệt thự đơn lập, có hai tầng, bên trong trang trí vô cùng đẹp mắt theo phong cách truyền thống.