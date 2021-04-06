Mạnh tay chi 720 tỷ mua 2 căn biệt thự, Trương Bá Chi trở thành đại gia ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 06/04/2021 09:37

Theo những tiết lộ mới nhất của truyền thông Hoa ngữ, nữ diễn viên Trương Bá Chi mới mua hai căn nhà tại Thượng Hải và Bắc Kinh có giá trị khoảng 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 720 tỷ đồng).

Mới đây, khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã vô tình tiết lộ cô đã mua hai căn nhà tại Thượng Hải và Bắc Kinh, hai thành phố có giá trị bất động sản đắt đỏ nhất Trung Quốc. Theo Trương Bá Chi, cô thường làm việc và di chuyển giữa Thượng Hải và Bắc Kinh nên quyết định mua hai căn nhà này để thuận lợi cho công việc. Theo Sohu, truyền thông Hong Kong tính toán và cho biết, giá trị hai căn nhà của Trương Bá Chi mới mua tại Bắc Kinh và Thượng Hải vào khoảng 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 30 triệu USD).

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 Trương Bá Chi vô tình tiết lộ mới mua hai căn biệt thự tại Bắc Kinh và Thượng Hải trên sóng truyền hình
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 Bên trong căn nhà của Trương Bá Chi được Sohu chia sẻ

Căn nhà ở Bắc Kinh của Trương Bá Chi gần sân bay, giá nhà xung quanh khu vực đó có giá rất cao và được ví von là “tấc đất tấc vàng”. Biệt thự của Trương Bá Chi mua là một biệt thự đơn lập, có hai tầng, bên trong trang trí vô cùng đẹp mắt theo phong cách truyền thống.

Về căn biệt thự thứ 2 mà Trương Bá Chi mua ở Thượng Hải, đây cũng là một căn biệt thự đơn lập. Điều đáng nói là Lưu Diệc Phi, Quách Kính Minh đều có nhà ở khu vực này. Đây được xem là một trong những vị trí đắc địa nhất Thượng Hải, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu. Ở khu vực này, các căn biệt thự đều vô cùng xa hoa, căn nhỏ nhất cũng có diện tích 434 mét vuông. Nếu tính về giá trị cũng không thua kém gì căn biệt thự tại Bắc Kinh của Trương Bá Chi.

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 Ngoài số tài sản trên, ở Hong Kong, Trương Bá Chi còn sở hữu 4 đến 5 căn nhà có giá trị rất cao
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 Với số tài sản hiện có, Trương Bá Chi trở thành đại gia ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ

Ngoài những căn biệt thự kể trên, tại Hong Kong vợ cũ của Tạ Đình Phong cũng sở hữu 4-5 căn nhà và đều có giá trị rất cao. Với khối tài sản hiện có, Trương Bá Chi trở thành một trong những đại gia ngầm về bất động sản của làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   diễn viên Trương Bá Chi Tạ Đình Phong Lưu Diệc Phi

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