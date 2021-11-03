Nữ diễn viên từng chia sẻ về việc hẹn hò với người yêu đồng giới: "Tôi không phải kẻ nổi loạn hay lập dị. Tôi hiện chỉ hẹn hò với những người khiến bản thân trở nên tốt hơn".

Kristen Stewart được biết đến sau vai diễn Bella trong loạt phim Twilight. Trước đó, Kristen từng có cuộc tình kéo dài 4 năm với nam diễn viên Robert Pattinson - bạn diễn phim Twilight vào năm 2016.

Mới đây, nữ diễn viên Kristen Stewart bất ngờ xác nhận tin đã đính hôn cùng nhà biên kịch Dylan Meyer trên chương trình The Howard Stern S.how: "Chúng tôi sẽ kết hôn". Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn thẳng thắn chia sẻ: "Chúng tôi sắp kết hôn và chắc chắn sẽ có một đám cưới. Tôi muốn được cầu hôn và cô ấy đã không khiến tôi thất vọng. Nó thật sự rất tuyệt, rất đáng yêu. Đám cưới sắp diễn ra rồi".

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, theo NBC News, Kristen hy vọng đám cưới sẽ là một buổi lễ thoải mái, thân mật tại quê hương của cô và người yêu đồng giới: "Tôi muốn tổ chức đám cưới ở L.A. để mọi người có thể đến và tôi muốn nó thật dễ thương".

Được biết, Kristen Stewart và nhà biên kịch Dylan Meyer gặp nhau lần đầu trên phim trường cách đây 7 năm, tuy nhiên sau đó, họ đã mất liên lạc cho đến khi gặp lại nhau tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung vào mùa hè năm 2019.

Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi bị phát hiện hẹn hò lần đầu vào tháng 8/2019, khi hình ảnh tình tứ của cả hai được chụp lại trên đường phố New York. Đến tháng 10/2019, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ thông qua Instagram.

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