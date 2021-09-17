Khó tin nhưng có thật: Nam Idol người Nhật 'gây sốc' khi chuyển nghề làm nữ diễn viên phim 18+

Thông tin "gây chấn động" của nam thần tượng người Nhật Bản đang thu hút sự chú ý lớn từ dân mạng châu Á.

Mới đây, nhiều trang báo tại Nhật Bản đã đưa tin nam thần tượng KIJU đến từ nhóm nhạc Sakura Men đã quyết định rời nhóm để gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn. Đáng chú ý KIJU sẽ trang điểm như một "nữ diễn viên" thực thụ.

Ngoại hình của KIJU khi còn hoạt động trong nhóm nhạc.

Trên thực tế, việc các nghệ sĩ/thần tượng chuyển hướng hoạt động giải trí tại Nhật không phải là chuyện hiếm thấy. Thế nhưng trường hợp của KIJU lại khác hoàn toàn vì nhóm nhạc mà anh đang hoạt động đang trên đà thăng tiến. Bên cạnh đó, nam Idol này cũng được yêu mến và sở hữu lượng fan hùng hậu nhờ vào ngoại hình quyến rũ, điển trai như "nhân vật trong truyện tranh".

Khi thông báo sẽ chuyển hướng sang đóng phim người lớn, KIJU cũng công bố đổi nghệ danh thành Riri Momotani. Điều này đã thật sự làm cho làng giải trí Nhật Bản bị "chấn động".

Tạo hình của KIJU (nay là Riri Momotani) khi chuyển sang đóng phim người lớn.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng người hâm mộ của chính nam thần tượng này đã biết được KIJU mang hơi hướng nữ từ khi anh ra mắt. Vì vậy, những "fan ruột" dù sốc nhưng vẫn ủng hộ quyết định của thần tượng.

Ảnh: Tổng hợp

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