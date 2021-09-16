Một nữ ca sĩ đình đám từng 'đắc tội tày đình': Nhắn tin nói xấu thầy giáo nhưng chẳng may chuyển nhầm vào số của thầy

Hậu trường 16/09/2021 07:35

Chỉ vì một chút bất cẩn mà nữ ca sĩ này không dám đối diện với thầy giáo suốt thời gian dài.

Gần đây, trên trang cá nhân của một giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt đã kể một "sự cố" hài hước của cô và thầy giáo đã nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng, không ai khác đó chính là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

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Ảnh: Internet 

Giọng ca "Hoang mang" kể rằng khi còn học dưới mái trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, thời điểm sắp ra trường Hồ Quỳnh Hương ngỏ lời với thầy giáo - cố nhạc sĩ An Thuyên rằng cô muốn mang những kiến thức học được ra ngoài để trải nghiệm, tuy nhiên thầy nhất quyết không đồng ý vì cho rằng cô học trò bước ra đời sẽ gặp chuyện không hay.

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Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Đó cũng là lý do Hồ Quỳnh Hương giận thầy giáo. Sau đó, cô đã mang bao nhiêu sự bực tức để nhắn tin kể cho một người bạn. Nào ngờ Hồ Quỳnh Hương lại nhắn nhầm vào số của thầy nhưng lại không hay biết. Một thời gian sau đó khi mọi người kể lại, nữ ca sĩ mới biết mình đã "đắc tội tày đình" với người thầy kính mến.

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Ảnh: Internet  

Tất nhiên, thời gian sau đó Hồ Quỳnh Hương không dám đối diện với thầy, nữ ca sĩ phải nhờ cô giáo dắt đến xin lỗi cố nhạc sĩ An Thuyên. Đây là một kỉ niệm "đáng nhớ" của Hồ Quỳnh Hương mỗi khi cô nhớ về ngôi trường Đại học Nghệ thuật Quân đội.

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