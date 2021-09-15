Bị netizen hỏi dồn dập về vấn đề giới tính, Nathan Lee có câu trả lời 'chất như nước cất'

Hậu trường 15/09/2021 19:22

Nhiều người còn cho rằng những ai tò mò giới tính của Nathan Lee chắc phải 'xám mặt' khi đọc được câu trả lời.

Nathan Lee vốn được biết là nam ca sĩ thẳng tính, anh sẵn sàng đáp trả mọi người nếu như điều đó khiến anh không vừa ý. Mới đây, Nathan Lee "chơi lớn" bằng việc viết một trạng thái trên trang cá nhân với nội dung: "Mình thích trả lời Anti lắm! Vô nào các bé". 

Bị netizen hỏi dồn dập về vấn đề giới tính, Nathan Lee có câu trả lời 'chất như nước cất' - Ảnh 1
 

Ngay khi vừa đăng tải, bài viết của nam ca sĩ "Yêu thương quay về" đã nhận được sự quan tâm "khủng". Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, đáng chú ý nhất phải kể đến bình luận của một antifan liên quan đến vấn đề giới tính. Không chần chừ, Nathan Lee đáp trả cực gắt: "Vài bạn hỏi về giới tính của mình, mình thấy lạ, vì mình đâu quan tâm tới giới tính của các bạn? Mình chúc các bạn có được tình yêu đẹp, dù là ở giới tính nào thì các bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có cửa ngủ với mình! Mến!". 

Bị netizen hỏi dồn dập về vấn đề giới tính, Nathan Lee có câu trả lời 'chất như nước cất' - Ảnh 2
 

Chưa hết, Nathan Lee còn "đệm" thêm một comment: ""Tuy nhiên, nếu là *** thì may ra nha! Giới tính nào cũng ôm hết",

Bên cạnh những thông tin cá nhân thì nhiều người cũng tò mò về thái độ của Nathan Lee đối với Cao Thái Sơn. Có tài khoản mạng xã hội hỏi: "Nếu Cao Thái Sơn cầu xin anh cho nó đường sống anh có chấp nhận không?". Nathan Lee thẳng thắn đáp: "Không" 

Bị netizen hỏi dồn dập về vấn đề giới tính, Nathan Lee có câu trả lời 'chất như nước cất' - Ảnh 3
 Dường như ai cũng biết câu chuyện Nathan Lee và Cao Thái Sơn 'không đội trời chung'.

Bài đăng này của chủ nhân sáng tác "Xinh" đã và đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của mọi người. Cùng chờ xem Nathan Lee có bình luận "gây sốc" nào nữa không nhé!

Diệu Nhi xuất hiện với gương mặt phúng phính hậu tin đồn sinh con cho Anh Tú Atus

Diệu Nhi xuất hiện với gương mặt phúng phính hậu tin đồn sinh con cho Anh Tú Atus

Đây được xem là lần lộ diện hiếm hoi của Diệu Nhi sau tin đồn sinh con đầu lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Thái Sơn - Nathan Lee Nathan Lee Nathan Lee - Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36