Bị netizen hỏi dồn dập về vấn đề giới tính, Nathan Lee có câu trả lời 'chất như nước cất'

Nhiều người còn cho rằng những ai tò mò giới tính của Nathan Lee chắc phải 'xám mặt' khi đọc được câu trả lời.

Nathan Lee vốn được biết là nam ca sĩ thẳng tính, anh sẵn sàng đáp trả mọi người nếu như điều đó khiến anh không vừa ý. Mới đây, Nathan Lee "chơi lớn" bằng việc viết một trạng thái trên trang cá nhân với nội dung: "Mình thích trả lời Anti lắm! Vô nào các bé".

Ngay khi vừa đăng tải, bài viết của nam ca sĩ "Yêu thương quay về" đã nhận được sự quan tâm "khủng". Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, đáng chú ý nhất phải kể đến bình luận của một antifan liên quan đến vấn đề giới tính. Không chần chừ, Nathan Lee đáp trả cực gắt: "Vài bạn hỏi về giới tính của mình, mình thấy lạ, vì mình đâu quan tâm tới giới tính của các bạn? Mình chúc các bạn có được tình yêu đẹp, dù là ở giới tính nào thì các bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có cửa ngủ với mình! Mến!".

Chưa hết, Nathan Lee còn "đệm" thêm một comment: ""Tuy nhiên, nếu là *** thì may ra nha! Giới tính nào cũng ôm hết",

Bên cạnh những thông tin cá nhân thì nhiều người cũng tò mò về thái độ của Nathan Lee đối với Cao Thái Sơn. Có tài khoản mạng xã hội hỏi: "Nếu Cao Thái Sơn cầu xin anh cho nó đường sống anh có chấp nhận không?". Nathan Lee thẳng thắn đáp: "Không"

Dường như ai cũng biết câu chuyện Nathan Lee và Cao Thái Sơn 'không đội trời chung'.

Bài đăng này của chủ nhân sáng tác "Xinh" đã và đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của mọi người. Cùng chờ xem Nathan Lee có bình luận "gây sốc" nào nữa không nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-netizen-hoi-don-dap-ve-van-de-gioi-tinh-nathan-lee-co-cau-tra-loi-chat-nhu-nuoc-cat-424532.html