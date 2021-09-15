Trương Ngọc Ánh 'đào lại' ảnh cũ lúc còn 'nên vợ chồng' với Quyền Linh, Chi Bảo cũng vào bình luận góp vui

Mới đây, diễn viên Trương Ngọc Ánh bất ngờ chia sẻ lại ảnh chụp cùng MC Quyền Linh khi cả hai còn tham gia đóng phim "Đồng tiền xương máu".

Đây được xem là một trong những tác phẩm phim "để đời" để giúp cho nhiều diễn viên, nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng như: Quyền Linh, Chi Bảo, Trương Ngọc Ánh,... Bộ phim xoay quanh gia đình ông Khải (do cố nghệ sĩ Lâm Tới thủ vai). Trong đó, Trương Ngọc Ánh vào vai Lan Anh, một cô gái bản lĩnh và cá tính.