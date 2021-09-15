Trương Ngọc Ánh 'đào lại' ảnh cũ lúc còn 'nên vợ chồng' với Quyền Linh, Chi Bảo cũng vào bình luận góp vui

Một số hình ảnh trong phim "Đồng tiền xương máu" được diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ khiến cho bao kỷ niệm của khán giả thế hệ 7x, 8x ùa về.
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Mới đây, diễn viên Trương Ngọc Ánh bất ngờ chia sẻ lại ảnh chụp cùng MC Quyền Linh khi cả hai còn tham gia đóng phim "Đồng tiền xương máu".
Đây được xem là một trong những tác phẩm phim "để đời" để giúp cho nhiều diễn viên, nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng như: Quyền Linh, Chi Bảo, Trương Ngọc Ánh,... Bộ phim xoay quanh gia đình ông Khải (do cố nghệ sĩ Lâm Tới thủ vai). Trong đó, Trương Ngọc Ánh vào vai Lan Anh, một cô gái bản lĩnh và cá tính.
Nữ diễn viên đăng ảnh và viết trên trang cá nhân: "Mới coi lại phim đóng với anh Quyền Linh. Thấy vui ghê, nhiều kỉ niệm với đoàn phim, ngày ấy lên Buôn Mê Thuột quay mấy tháng trời, làm chủ tiệm bán máy cày".
Tất nhiên, nhân vật chính là MC Quyền Linh làm sao bỏ qua được bài viết này, anh hài hước đáp lại: "Ngày xưa hai đứa bán xe máy cày... bây giờ hai đứa hùn vốn bán xe máy nha. haha". Một nhân vật khác trong "Đồng tiền xương máu" cũng góp vui vào màn hội thoại trên chính là diễn viên Chi Bảo, anh viết: "Đúng là hai đứa này, bỏ nhà đi cho sung sướng, để anh chịu trận".
Khoảnh khắc 3 diễn viên nổi tiếng cùng ôn lại kỉ niệm khiến khán giả thế hệ 7x, 8x không khỏi bồi hồi. Hiện tại cả ba đều nổi tiếng, trong đó Trương Ngọc Ánh vẫn theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Quyền Linh trở thành nam "MC quốc dân" và thường xuyên làm công việc thiện nguyện, nghệ sĩ Chi Bảo tuyên bố rời showbiz để chăm lo cho tổ ấm của mình.