Ngân 98 'đốp chát' tin Lương Bằng Quang cạn túi phải đi chà 'chỗ tế nhị', phán một câu 'sặc mùi ngân lượng' nghe chóng mặt

Thông tin Ngân 98 chia sẻ về việc Lương Bằng Quang đã nói vừa qua khiến khán giả tò mò hết sức.

Thông tin Lương Bằng Quang phải lao động chân tay mấy ngày qua khiến dân mạng hóng hết sức. Mới đây Ngân 98 đã có động thái làm rõ việc này trên MXH. Một dân mạng đã thắc mắc với nàng hotgirl xinh đẹp rằng: "Nghe nói ở Phú Quốc đang kẹt tiền không về được Sài Gòn hả Ngân?". Vừa nghe, Ngân 98 đã nhanh chóng đính chính: "Nói tới tiền thì tôi không có nhiều. Thế nhưng bây giờ mà có vé đi Mỹ là tôi đi được luôn, chứ đừng có nói kẹt tiền chưa về được Sài Gòn.

Ngân 98 lên tiếng về Lương Bằng Quang Chú Quang làm bảo vệ và chà cầu tiêu cho vui thôi mọi người, chủ yếu để có công việc làm cho thời gian trôi nhanh, hết ngày hết giờ, chứ nằm không cũng chán lắm. Nằm riết không có việc làm là bị tự kỷ, bị khùng luôn ấy mọi người. Tôi và chú Quang đặc biệt rất ít khi xem phim, không chơi game. Cho nên nếu không có công việc thì chúng tôi không biết làm gì cả". Cả hai đang mắc kẹt tại Phú Quốc Trước đó, Lương Bằng Quang đã chia sẻ về chuyến du lịch đáng nhớ tại Phú Quốc cùng Ngân 98. Sau 4 tháng bị kẹt lại vì dịch Covid-19, để có thể duy trì cuộc sống, nam nhạc sĩ đã phải làm đủ việc. Bau đầu, anh ở resort sang trọng. Thế nhưng do ở quá lâu, cả hai cạn tiền, Lương Bằng Quang thuê một phòng trong khách sạn và thương lượng được giá thấp. Bù lại, nam nhạc sĩ phải làm việc cho khách sạn.

Hình ảnh Lương Bằng Quang lao động chân tay trước đó Lương Bằng Quang bộc bạch rằng anh làm bảo vệ, lễ tân, làm hình ảnh cho khách sạn, thậm chí khi thiếu người còn kiêm luôn dọn phòng. Theo người yêu của Ngân 98, đây là lần đầu tiên anh tự chà toilet, làm dần cũng quen. Lương Bằng Quang tâm sự: "Ở Phú Quốc, họ nhận tôi vào làm công việc chân tay, kể cả cọ rửa toilet. Dù tôi không có nghiệp vụ dọn vệ sinh mà họ vẫn cho tôi cơ hội. Thời điểm này, có việc làm là may mắn". Cả hai luôn gây chú ý trên MXH Hiện tại, thông tin Ngân 98 chia sẻ vẫn gây chú ý trên MXH.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-98-dop-chat-tin-luong-bang-quang-can-tui-phai-di-cha-cho-te-nhi-phan-mot-cau-sac-mui-ngan-luong-nghe-chong-mat-424404.html