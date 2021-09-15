Netizen soi có gì đó 'sai sai' khi Hari Won than thở không có tiền mua nhà, phát ngôn 'Xìn thiếu gì 50 tỷ' của anh trai Trường Giang bị 'đào' lại

Hậu trường 15/09/2021 11:06

Bài đăng than thở không có tiền mua nhà ở Hàn Quốc của Hari Won đã ngay lập tức nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Giữa lúc này, phát ngôn trước đó của anh trai Trường Giang bất ngờ được "đào lại".

Mới đây trên trang cá nhân, Hari Won bất ngờ có bài đăng chia sẻ việc cô cảm thấy mệt mỏi vì giá nhà tại Hàn Quốc đang tăng và gia đình cô hiện vẫn đang phải ở nhà thuê. Ngay lập tức bài đăng đã thu hút rất nhiều lời bàn tán của cư dân mạng. Bên cạnh một số ý kiến cổ vũ nữ ca sĩ và chia sẻ nỗi niềm lo lắng thì đa số đều cho rằng vợ chồng Hari - Trấn Thành giàu nứt đố đổ vách mà lại than thở không có tiền mua nhà. 

Hari Won 1
Bài đăng của bà xã Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, khi một cư dân mạng để lại thắc mắc nếu nhà đất quá đắt thì có thể mua chung cư, lúc này bà xã Trấn Thành liền phản hồi: "Chung cư trong Hàn Quốc rẻ cũng gần 20 tỷ đồng. Ôi tiền đó, tiền kiếm kiểu gì"?.

Hari Won 2
Hari trả lời bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 

Bình luận này của Hari đã ngay lập tức nhận về nhiều phản hồi trái chiều và nhắc lại phát ngôn trước đó của anh trai Trường Giang. Cụ thể, cách đây không lâu, khi Trấn Thành vướng vào ồn ào sao kê, và được một nữ đại gia thách sẽ cho anh 50 tỷ, Quang Vũ - anh trai kiêm quản lý của nam danh hài xứ Quảng cũng chia sẻ lại bài đăng sao kê của Trấn Thành bày tỏ sự tin tưởng, đồng thời phản hồi một cư dân mạng với tiết lộ rằng: "Sĩ diện quan trọng hơn, Xìn nó thiếu gì 50 tỷ".

Hari Won 3
Bình luận trước đó của anh trai Trường Giang - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, người này khẳng định 50 tỷ đối với vợ chồng Hari - Trấn Thành là chuyện nhỏ. Chính vì thế khi Hari than thở không có đủ 20 tỷ để mua nhà đã khiến khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Hiện bài đăng của giọng ca Hương Đêm Bay Xa vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. 

SỐC: Thủy Tiên tiếp tục bị 'sao kê' chiếu, xuất hiện bằng chứng tố 'đội giá' máy lọc nước gấp nhiều lần trong đợt cứu trợ hạn mặn

SỐC: Thủy Tiên tiếp tục bị 'sao kê' chiếu, xuất hiện bằng chứng tố 'đội giá' máy lọc nước gấp nhiều lần trong đợt cứu trợ hạn mặn

Giữa lúc cư dân mạng vẫn đang chờ đợi sao kê thì nhiều netizen lại vô cùng bàng hoàng khi "đào" được hàng loạt thông tin về việc ăn xén" từ thiện trong đợt cứu trợ hạn mặn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hari Won Trấn Thành Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36