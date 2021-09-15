Netizen soi có gì đó 'sai sai' khi Hari Won than thở không có tiền mua nhà, phát ngôn 'Xìn thiếu gì 50 tỷ' của anh trai Trường Giang bị 'đào' lại

Bài đăng than thở không có tiền mua nhà ở Hàn Quốc của Hari Won đã ngay lập tức nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Giữa lúc này, phát ngôn trước đó của anh trai Trường Giang bất ngờ được "đào lại".

Mới đây trên trang cá nhân, Hari Won bất ngờ có bài đăng chia sẻ việc cô cảm thấy mệt mỏi vì giá nhà tại Hàn Quốc đang tăng và gia đình cô hiện vẫn đang phải ở nhà thuê. Ngay lập tức bài đăng đã thu hút rất nhiều lời bàn tán của cư dân mạng. Bên cạnh một số ý kiến cổ vũ nữ ca sĩ và chia sẻ nỗi niềm lo lắng thì đa số đều cho rằng vợ chồng Hari - Trấn Thành giàu nứt đố đổ vách mà lại than thở không có tiền mua nhà.

Bài đăng của bà xã Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, khi một cư dân mạng để lại thắc mắc nếu nhà đất quá đắt thì có thể mua chung cư, lúc này bà xã Trấn Thành liền phản hồi: "Chung cư trong Hàn Quốc rẻ cũng gần 20 tỷ đồng. Ôi tiền đó, tiền kiếm kiểu gì"?.

Hari trả lời bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Bình luận này của Hari đã ngay lập tức nhận về nhiều phản hồi trái chiều và nhắc lại phát ngôn trước đó của anh trai Trường Giang. Cụ thể, cách đây không lâu, khi Trấn Thành vướng vào ồn ào sao kê, và được một nữ đại gia thách sẽ cho anh 50 tỷ, Quang Vũ - anh trai kiêm quản lý của nam danh hài xứ Quảng cũng chia sẻ lại bài đăng sao kê của Trấn Thành bày tỏ sự tin tưởng, đồng thời phản hồi một cư dân mạng với tiết lộ rằng: "Sĩ diện quan trọng hơn, Xìn nó thiếu gì 50 tỷ".

Bình luận trước đó của anh trai Trường Giang - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, người này khẳng định 50 tỷ đối với vợ chồng Hari - Trấn Thành là chuyện nhỏ. Chính vì thế khi Hari than thở không có đủ 20 tỷ để mua nhà đã khiến khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Hiện bài đăng của giọng ca Hương Đêm Bay Xa vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-soi-co-gi-do-sai-sai-khi-hari-won-than-tho-khong-co-tien-mua-nha-phat-ngon-xin-thieu-gi-50-ty-cua-anh-trai-truong-giang-bi-dao-lai-424432.html