Chỉ một hành động nhỏ, Trấn Thành lại tiếp tục hứng trọn rổ 'gạch đá' từ netizen: Chụp sao kê bằng điện thoại 'cổ lỗ sĩ'

Sau nhiều ngày im ắng từ khi tung 1.000 trang sao kê, Trấn Thành đã có động thái mới nhất. Song, có vẻ như netizen vẫn chưa "buông tha" cho nam MC khi vẫn tiếp tục tràn vào công kích, đá xéo vụ tiền từ thiện.

Sau nhiều ngày im ắng từ khi tung 1.000 trang sao kê, Trấn Thành đã có động thái mới nhất. Song, có vẻ như netizen vẫn chưa "buông tha" cho nam MC khi vẫn tiếp tục tràn vào công kích, đá xéo vụ tiền từ thiện.

Mới đây khi đăng tải bức ảnh vào bếp với tô canh rau củ "cực phẩm" và bị khịa việc "chụp tô canh thì rõ từng cọng hành... chụp sao kê mờ như sương Đà Lạt", Trấn Thành lại tiếp tục trổ tài vào bếp và khoe thành quả là một dĩa bánh cuốn cực ngon mắt. Lần này cũng chẳng khá khẩm hơn, ông xã Hari Won lại tiếp tục bị cư dân mạng mỉa mai không thương tiếc.

Nam MC khoe ảnh dĩa bánh hỏi ngon mắt - Ảnh chụp màn hình

Trong những bức hình lần này, nhiều người bày tỏ sự thất vọng dành cho anh vì những bức ảnh chụp món ăn lại "nét căng" với độ phân giải của điện thoại xin so với 1.000 bản sao kê mờ mịt, tẩy xóa trước đó.

Cư dân mạng lại tiếp tục cà khịa chuyện chụp sao kê - Ảnh chụp màn hình

Sau lùm xùm 1.000 trang sao kê, những bài viết không liên quan tới vấn đề từ thiện đã được Trấn Thành khóa bình luận và thậm chí anh cũng "bật trạng thái" im ắng trên Facebook và chuyển sang đăng ảnh ẩm thực trên Instagram.

Hiện tại, những lùm xùm xoay quanh câu chuyện sao kê vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người vẫn tiếp tục tranh cãi và tìm ra nhiều điểm bất hợp lý trong những trang giấy mà nam MC tung lên.

Chi Bảo gay gắt tuyên bố 'tiễn thẳng' những ai bình luận xúc phạm, gọi nghệ sĩ là 'đám' Nam diễn viên Chi Bảo đã bày tỏ quan điểm về từ ngữ mà một số cá nhân dùng để gọi nghệ sĩ. Theo đó, anh chàng tỏ ra rất bức xúc khi nhiều người gọi nghệ sĩ là "đám" và mặc nhiên chỉ trích với nhiều lời lẽ rất thô thiển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-mot-hanh-dong-nho-tran-thanh-lai-tiep-tuc-hung-tron-ro-gach-da-tu-netizen-chup-sao-ke-bang-dien-thoai-co-lo-si-424351.html