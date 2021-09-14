Cụ thể, nữ danh hài đã thông báo về tình hình sức khỏe của chồng mình là nhạc sĩ Hoài Phương. Theo đó, cô tiết lộ chân ông xã bị nhiễm trùng, sưng to dẫn đến đi lại rất khó khăn, chỉ có thể nằm một chỗ.

Sau thông báo sẽ dừng công việc thiện nguyện vì lý do sức khỏe , nữ danh hài Việt Hương đã có buổi livestream để trò chuyện và chia sẻ nhiều vấn đề gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.

Trong hai tháng qua, tôi đã làm từ thiện hết mình và tới ngày 15/9 này mở cửa lại Sài Gòn phần nào nên tôi phải ngưng lại để còn nhìn ngó tình hình, chứ không phải cắm đầu cắm cổ làm hoài. Làm từ thiện cũng phải suy nghĩ.

Đáng chú ý, trước những thông tin về việc sao kê tiền từ thiện gây náo loạn, cô khẳng định chắc nịch một lần nữa việc bản thân tự bỏ tiền ra làm thiện nguyện. Việt Hương nói: "Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi tự bỏ tiền làm từ thiện, không kêu gọi quyên góp từ bất cứ ai, dù chỉ một đồng.

Toàn bộ ekip của tôi đã mệt rã rời, chồng tôi hôm nay mất tích vì sưng hết chân, đi không nổi nữa. Tuy nhiên, đến giờ tôi vẫn sung, vẫn làm, làm đến ngày cuối cùng".

Dù chân đau, ông xã Việt Hương vẫn tham gia thiện nguyện dẫn đến chân bị sưng to - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, Việt Hương cũng lên tiếng giải thích về những lùm xùm xoay quanh một số nhân vật được cô tặng xe cứu thương thời gian qua, trong đó có ông Đoàn Ngọc Hải và nhóm mai táng 0 đồng. Cô bày tỏ: "Tôi nói luôn, toàn bộ xe cấp cứu, cứu thương, chở linh cữu tôi đã trao cho người khác và tính tôi đã trao là xong, không hỏi lại. Tính tôi cho ai là cho luôn, không hỏi tới xem họ làm cái gì.

Bà xã Hoài Phương trao tận tay xe cứu thương cho ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh chụp màn hình

Tôi chỉ biết bỏ tiền mua và trao tặng cho họ để họ làm, như nhóm mai táng 0 đồng hay anh Đoàn Ngọc Hải, không quan tâm đến những việc sau đó. Bởi vậy nên mọi người đừng hỏi lại tôi về những chuyện không liên quan đến tôi.

Nữ danh hài tặng xe mai táng cho nhóm thiện nguyện - Ảnh chụp màn hình

Việc tôi đi tới đâu cũng livestream là để công khai cho những mạnh thường quân gửi quà biết quà của họ đã trao tới đúng người, không mắc công người ta nói tôi ăn hết gạo của mạnh thường quân.

Tôi cũng tiết lộ bí quyết làm từ thiện là phải có cuống họng khỏe như tôi, nói hoài không mệt để còn nói cho mọi người hiểu mọi sự, chứ yếu là nói một hồi tắt tiếng".

Theo đó, cô khẳng định những ồn ào có liên quan đến các nhân vật kể trên sau khi cô trao tặng xe cứu thương không "dính líu" tới mình. Chính vì vậy Việt Hương cho rằng mọi người không nên hỏi cô.

Hiện tại những phát ngôn của Việt Hương trong buổi livestream đang khiến dư luận quan tâm đặc biệt và bàn tán sôi nổi.