Bức xúc vì bị réo tên trong 'cuộc chiến sao kê', Việt Hương thẳng thừng đáp trả: 'Có nhiều người nghiệp quá, tôi không kêu gọi bất kì 1 đồng nào'

Hậu trường 02/09/2021 10:31

Bị yêu cầu sao kê từ thiện, Việt Hương thẳng thắn đáp trả không khoan nhượng và tuyên bố bản thân chưa từng đứng ra kêu gọi hay nhận tiền từ thiện từ bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Những ngày gần đây, từ khóa "sao kê từ thiện" trở thành đề tài sôi nổi để dư luận bàn tán và xôn xao. Sau khi hàng loạt cái tên bị một nữ CEO réo gọi mỗi ngày vì chuyện minh bạch tiền từ thiện nhận từ người dân và mạnh thường quân, cư dân mạng liên tục đổ dồn sự chú ý vào những cái tên đình đám. 

Mới đây nhất, Việt Hương cũng bất ngờ bị lôi vào ồn ào không đáng có này. Cụ thể, trong một livestream, nữ doanh nhân nổi tiếng gay gắt yêu cầu Việt Hương phải minh bạch những lần từ thiện trước đó và công khai sao kê đầy đủ. Lời yêu cầu gay gắt này đã khiến một bộ phận netizen đã vào livestream của nữ diễn viên và để lại nhiều bình luận công kích, đá xéo, yêu cầu sao kê. Không để CĐM đợi lâu, nữ danh hài đã thẳng thắn đáp trả anti-fan khi bị nhắc chuyện từ thiện. 

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Diễn viên hài bức xúc vì bị tố ăn chặn từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Trời đất ơi, livestream của tôi có nhiều người nghiệp quá. Dạ thưa, tôi xin nói lại lần nữa là tôi không kêu gọi quyên góp tiền, tôi không kêu gọi bất kì 1 đồng nào. Nhưng có những người quyên góp gạo cho tôi, tôi ăn đâu có hết 10 tấn nên khi chuyển 10 tấn đi cho thì tôi đều có ghi giấy, dán tên đàng hoàng, quý vị coi sẽ thấy rõ".

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng nói thêm từ trước đến nay bản thân không xin tiền hay nhận kêu gọi từ ai. Đa phần mạnh thường quân thấy thương nên chủ động đem đồ cho trước cửa nhà. Sau đó Việt Hương mới lấy phân phát cho bà con và cảm ơn các tấm lòng hảo tâm. 

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Việt Hương và ông xã - Ảnh: Internet

Bà xã Hoài Phương cũng cho biết thêm, suốt hơn hai tháng qua, nhiều người có lòng đã chở đến nhà Việt Hương gạo, thực phẩm... để góp vào các hoạt động từ thiện của mình. Từ khi dịch bệnh bùng phát, cả Việt Hương và ông xã không chỉ phụ trách cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân mà cả hai còn thực hiện những chuyến xe cứu thương chở oxy "0 đồng" đến những bệnh nhân Covid-19. Hình ảnh nữ nghệ sĩ nhỏ nhắn leo lên leo xuống xe từ thiện nhanh thoăn thoát và không ngại bưng vác đồ nặng khiến khán giả vô cùng ấm lòng và ngưỡng mộ. 

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Từ khóa:   Việt Hương bà Phương Hằng sao kê từ thiện

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