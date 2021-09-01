Bà chủ bún đậu Trang Khàn tố 'thánh nữ livestream' nào đó mua lượt xem, khoe cả triệu nhưng tụt cái vèo xuống còn 23 người

Hậu trường 01/09/2021 16:59

Mới đây, trên fanpage của mình, cựu người mẫu Trang Trần tiếp tục có bài đăng nói về một nhân vật "ai đó" sau khi bị yêu cầu sao kê tiền từ thiện.

Những ngày gần đây, ồn ào sao kê từ thiện liên tục nổ ra khiến hàng loạt cái tên đình đám của showbiz Việt bị lôi vào cuộc chiến. Cựu người mẫu Trang Trần cũng vô tình góp mặt và khiến dư luận dậy sóng bởi nhiều phát ngôn có liên quan đến vấn đề nhạy cảm này. Bà chủ bún đậu bất ngờ bị một nữ streamer "réo tên" ăn chặn tiền từ thiện, đòi phải sao kê đầy đủ số tiền mà mạnh thường quân đã gửi cho cô.

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Chân dài bị yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên fanpage của mình, Trang Trần tiếp tục có bài đăng nói về một nhân vật "ai đó" sau khi bị yêu cầu sao kê tiền từ thiện. Chân dài "bún đậu" gay gắt: "Ai cũng có quyền đòi công khai nhưng cũng phải có nguyên nhân và mục đích rõ ràng, chứ không phải mẹ thiên hạ lên la làng là buộc ai cũng phải làm theo".

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Bài đăng của Trang Khàn trên Fanpage Kiến Lửa - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, ngoài những phát ngôn về vấn đề sáo kê, cựu người mẫu còn gay gắt tố "bà chúa livestream" dùng tiền mua lượt xem để phô trương. Trang Trần viết: ""Xin thưa là trong 97 triệu dân mà bà kêu gào không có tên tôi nha! Đừng có lôi tụi tôi vô mà cộng hưởng để làm trò biến chất điên rồ. Tôi không có tiền mua mắt live, cũng chả cần phải hỏi bao nhiêu view rồi trợ lý, ai thích thì xem, không thích thì thôi. Có mua thì cũng rải đều chứ không phải lên cái vèo, tuột cái ào còn 23 người xem nha".

Thậm chí, đến cuối bài đăng, bà chủ bún đậu còn không quên hỏi: "10 nghìn người xem này là ủng hộ em cào mặt nó hả sao vậy quý vị?". Kèm theo đó là ảnh chụp amfn hình những buổi livestream gần đây nhất của mình. 

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Từ khóa:   Trang Trần Trang Khàn bà Phương Hằng

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