Trang Trần công khai ủng hộ Vy Oanh, 'hét lớn' dằn mặt bà chủ Đại Nam: 'Đưa tiền mặt ra làm lẹ luôn đi cho nó xanh chín'

Trận chiến bạc tỷ giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi người trong cuộc liên tục thách thức nhau 'đội' giá. Giữa ồn ào rùm beng, Trang Trần lại có phát ngôn gây sốc trên sóng livestream.

Sau nhiều lần "gài kèo" bà Phương Hằng, Vy Oanh khiến CĐM "há hốc" vì cứ đến lúc cao trào thì thản nhiên tự nhận thắng cuộc rồi dừng chiến ngang xương. Mới đây, sau khi tuyên bố ủng hộ 400 tỷ chỉ cần nữ đại gia góp vào 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin, nữ ca sĩ lại tự nhận phần thắng về mình và "tạm biệt" bà chủ Đại Nam để đi đẻ. Động thái này của giọng ca Đồng Xanh ngay lập tức vướng phải tranh cãi không ngừng của CĐM. Thông báo của Vy Oanh trưa ngày 5/7 - Ảnh chụp màn hình Giữa lúc dư luận đang bàn tán sôi nổi về lùm xùm giữa 2 người phụ nữ ồn ào này, cựu người mẫu "thị phi" Trang Trần dĩ nhiên không đứng ngoài cuộc. Trong livestream tối qua, khi được 1 cư dân mạng hỏi về quan điểm cá nhân trong vụ của Vy Oanh và bà Phương Hằng, Trang Trần cũng không ngần ngại mà đứng về phía nữ ca sĩ.

"Bà chủ bún đậu" cho rằng: "Vy Oanh nói đúng mà, nói tiền mồm thì ai chẳng nói được. Tầm này nói tiền mồm ai cũng nói được hết. Đưa tiền mặt ra làm lẹ luôn đi cho nó xanh chín. Tầm này mở mạng toàn anh hùng phím, nói mồm chứ không làm được cái gì cho đời". Theo đó, Trang Khàn cho rằng trong cuộc chiến này, bà Phương Hằng chỉ toàn "hứa hẹn" trăm tỷ, nghìn tỷ trong livestream chứ chưa thấy "tiền tươi thóc thật" đâu cả nên với cựu người mẫu thì hành động của Vy Oanh là đúng.

Trang Trần nhiều lần bày tỏ quan điểm gay gắt liên quan đến bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình Cũng trong ngày hôm qua, sau khi im ắng suốt nhiều giờ đồng hồ để cho Vy Oanh "tự biên tự diến" gây dậy sóng CĐM, bà chủ Đại Nam đã có màn livestream bất ngờ trên TikTok. Nữ đại gia cho hay giọng ca Đồng Xanh lại vịn vào cái cớ đi đẻ để tự hủy kèo. Sốc hơn khi bà Phương Hằng tuyên bố sẽ trích 20% số sổ đổ của mình để làm từ thiện, đồng thời tiếp tục yêu cầu Vy Oanh giữ đúng lời hứa trăm tỷ. Sương sương 20% sổ đỏ của nữ đại gia Bình Dương - Ảnh chụp màn hình Sau phát ngôn nay của vợ ông Dũng, CĐM lại tiếp tục "ngập" trong drama không dứt của "giới thượng lưu" với hàng loạt những "phi vụ bạc tỷ" mang danh từ thiện. Hiện tại phía Vy Oanh vẫn chưa có phản hồi nào về yêu cầu của bà Phương Hằng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trang-tran-cong-khai-ung-ho-vy-oanh-het-lon-dan-mat-ba-chu-dai-nam-dua-tien-mat-ra-lam-le-luon-di-cho-no-xanh-chin-411402.html