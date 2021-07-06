Trang Trần công khai ủng hộ Vy Oanh, 'hét lớn' dằn mặt bà chủ Đại Nam: 'Đưa tiền mặt ra làm lẹ luôn đi cho nó xanh chín'

Hậu trường 06/07/2021 10:10

Trận chiến bạc tỷ giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi người trong cuộc liên tục thách thức nhau 'đội' giá. Giữa ồn ào rùm beng, Trang Trần lại có phát ngôn gây sốc trên sóng livestream.

Sau nhiều lần "gài kèo" bà Phương Hằng, Vy Oanh khiến CĐM "há hốc" vì cứ đến lúc cao trào thì thản nhiên tự nhận thắng cuộc rồi dừng chiến ngang xương. Mới đây, sau khi tuyên bố ủng hộ 400 tỷ chỉ cần nữ đại gia góp vào 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin, nữ ca sĩ lại tự nhận phần thắng về mình và "tạm biệt" bà chủ Đại Nam để đi đẻ. Động thái này của giọng ca Đồng Xanh ngay lập tức vướng phải tranh cãi không ngừng của CĐM. 

Trang Tran 3
Thông báo của Vy Oanh trưa ngày 5/7 - Ảnh chụp màn hình

Giữa lúc dư luận đang bàn tán sôi nổi về lùm xùm giữa 2 người phụ nữ ồn ào này, cựu người mẫu "thị phi" Trang Trần dĩ nhiên không đứng ngoài cuộc. Trong livestream tối qua, khi được 1 cư dân mạng hỏi về quan điểm cá nhân trong vụ của Vy Oanh và bà Phương Hằng, Trang Trần cũng không ngần ngại mà đứng về phía nữ ca sĩ. 

"Bà chủ bún đậu" cho rằng: "Vy Oanh nói đúng mà, nói tiền mồm thì ai chẳng nói được. Tầm này nói tiền mồm ai cũng nói được hết. Đưa tiền mặt ra làm lẹ luôn đi cho nó xanh chín. Tầm này mở mạng toàn anh hùng phím, nói mồm chứ không làm được cái gì cho đời".

Theo đó, Trang Khàn cho rằng trong cuộc chiến này, bà Phương Hằng chỉ toàn "hứa hẹn" trăm tỷ, nghìn tỷ trong livestream chứ chưa thấy "tiền tươi thóc thật" đâu cả nên với cựu người mẫu thì hành động của Vy Oanh là đúng. 

Trang Tran 2
Trang Trần nhiều lần bày tỏ quan điểm gay gắt liên quan đến bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong ngày hôm qua, sau khi im ắng suốt nhiều giờ đồng hồ để cho Vy Oanh "tự biên tự diến" gây dậy sóng CĐM, bà chủ Đại Nam đã có màn livestream bất ngờ trên TikTok. Nữ đại gia cho hay giọng ca Đồng Xanh lại vịn vào cái cớ đi đẻ để tự hủy kèo. Sốc hơn khi bà Phương Hằng tuyên bố sẽ trích 20% số sổ đổ của mình để làm từ thiện, đồng thời tiếp tục yêu cầu Vy Oanh giữ đúng lời hứa trăm tỷ.

Trang Tran 1
Sương sương 20% sổ đỏ của nữ đại gia Bình Dương - Ảnh chụp màn hình

Sau phát ngôn nay của vợ ông Dũng, CĐM lại tiếp tục "ngập" trong drama không dứt của "giới thượng lưu" với hàng loạt những "phi vụ bạc tỷ" mang danh từ thiện. Hiện tại phía Vy Oanh vẫn chưa có phản hồi nào về yêu cầu của bà Phương Hằng.

Bị CĐM 'nhắc khéo' phút xuất hiện chớp nhoáng trên VTV, Trang Trần ngang nhiên đáp trả: 'Có cái gì phải căng'

Bị CĐM 'nhắc khéo' phút xuất hiện chớp nhoáng trên VTV, Trang Trần ngang nhiên đáp trả: 'Có cái gì phải căng'

CĐM đã "nhanh nhảu" nhắc khéo bà chủ bún đậu Trang Trần về việc VTV lên án nghệ sĩ văng tục, thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh 400 tỷ bà Phương Hằng Trang Trần

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36