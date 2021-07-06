Bị bà Phương Hằng 'réo' liên tục, Vy Oanh 2 lần 'gài kèo, đánh úp, tuyên thắng' khiến nữ đại gia Đại Nam không kịp trở tay, cộng đồng mạng 'há hốc'

Hậu trường 06/07/2021 08:35

Sau loạt drama 'căng như dây đàn' với bà Phương Hằng, Vy Oanh khiến CĐM 'bó tay' vì cứ đến lúc cao trào thì 'đình chiến' ngang xương.

Dạo gần đây, những ồn ào giữa bà chủ Đại Nam và giọng ca Đồng Xanh đã khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" và liên tục "hít hà drama" muốn bội thực. Tuy nhiên, giữa lúc "kèo căng" thì Vy Oanh lại bất thình lình "đình chiến" với hàng loạt lý do "khó hiểu".

Trưa ngày 5/7, nữ ca sĩ "đánh úp" CĐM bằng bài đăng tuyên bố bà Phương Hằng thua cuộc vì chậm trễ thời gian hẹn, nên Vy Oanh nghiễm nhiên dành chiến thắng trong cuộc đua bạc tỷ này. 

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Bài đăng bất ngờ của Vy Oanh vào trưa nay - Ảnh chụp màn hình

Thông báo của nữ ca sĩ khiến nhiều người "khó hiểu" vì ngày hẹn là do Vy Oanh tự đặt ra và chưa có sự đồng ý từ phía nữ đại gia. Hơn nữa nhiều người cũng cho rằng khoảng thời gian mà Vy Oanh đưa ra quá ngắn và chớp nhoáng nên để có sẵn 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin là điều rất khó. Bởi với số lượng vắc xin lớn như vậy, cần trải qua rất nhiều công đoạn cũng như tốn nhiều văn bản, giấy tờ và thời gian. Bên cạnh đó, khi "nhận" lời thách thức của "bà bầu", bà Phương Hằng cũng đã có thông báo sẽ chuẩn bị số tiền đó trong 10-15 ngày, nhưng có vẻ Vy Oanh không quan tâm lắm.

Chính vì vậy, quyết định bà chủ Đại Nam là người thua cuộc và "nổ" của Vy Oanh không được sự ủng hộ của CĐM, mà ngược lại, nhiều người còn cho rằng nữ ca sĩ tự "gài kèo" rồi lại tự "chốt deal".

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Vy Oanh cũng tự mình 'hạ màn' trước đó - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khi nghe tin bị bà Phương Hằng tố nữ ca sĩ đẻ thuê, giật chồng, Vy Oanh cũng hùng hổ đăng đàn phản biện và yêu cầu nữ đại gia phải cũng cấp đủ bằng chứng trong vòng 3 ngày, nếu không phải công khai xin lỗi vì bịa đặt vô căn cứ. 

Không cần đợi bà Phương Hằng gật đầu chấp nhận, giọng ca Đồng Xanh đã tự mình đăng đàn tuyên bố mình là người thắng cuộc và chấp nhận lời xin lỗi từ bà Hằng mặc dù phía nữ đại gia chưa hề có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến "deadline" này. 

Sau hai lần tự đơn phương "gài kèo" rồi cũng tự đình chiến, Vy Oanh khiến CĐM "há hốc" vì lý do mà cô nàng đưa ra. Ở cả 2 lần, "trễ hẹn" là nguyên do được nữ ca sĩ sử dụng để lý giải cho "chiến thắng" của mình. Thậm chí ở "thương vụ" trăm tỷ mới nhất, Vy Oanh "đánh nhanh, rút vội" vì bận đi đẻ. 

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Có lẽ vì thích 'đình chiến' ngang xương nên bài viết của nữ ca sĩ nhận về 'cơn mưa' phẫn nộ từ CĐM - Ảnh chụp màn hình

Sau thông báo của Vy Oanh, bà Phương Hằng đã có buổi livestream "nóng" và không hề báo trước khiến dư luận xôn xao. Nữ doanh nhân tỏ ra khá hụt hẫng khi "đàn em" lại mang lý do đi đẻ ra để "chối bỏ" lời hứa 400 tỷ. Sốc hơn khi nữ đại gia khẳng định sẽ quyên góp 20% sổ đỏ của gia đình nếu Vy Oanh góp 400 tỷ như giao kèo. 

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Sổ đỏ 'cân ký' của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, CĐM vẫn đang tiếp tục quan tâm đến động thái của cả hai bên và mong chờ những diễn biến mới nhất của "drama thế kỷ". 

 

Bà Phương Hằng 'mất hút', Vy Oanh chốt hạ vụ 200 tỷ: 'Cô thua cuộc rồi nên đừng mè nheo... con đi đẻ đây'

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Sau màn thách nhau bạc tỷ trên MXH, trưa nay, Vy Oanh bất ngờ đăng đàn khẳng định bà Phương Hằng mới là người "nổ" và đã "thua cuộc" vì chậm trễ thời gian hẹn.

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Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương Hằng Vy Oanh đi đẻ

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