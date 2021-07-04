Giữa drama căng đét với bà Phương Hằng, Vy Oanh lại 'thảnh thơi xơi nước' cực chill mặc thách thức trăm tỷ

Mới đây, Vy Oanh tiếp tục gây sốt khi thông báo kiện bà Phương Hằng và thông báo nếu nữ đại gia góp 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin, cô sẵn sàng chi gấp đôi. Ngay sau đó bà chủ Đại Nam cũng màn đáp trả nghìn tỷ khiến dư luận xôn xao. Giữa ồn ào đấu đá, Vy Oanh bất ngờ có động thái lạ vào sáng nay.

Sau khi thông báo khởi kiện bà Phương Hằng, Vy Oanh liên tục bị CĐM phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ. Từ sự nhầm lẫn "vượt cấp" đến bị tố dùng nick ảo bình luận, photoshop để "lòe" thiên hạ về nguyên nhân bài viết "bốc hơi", nữ ca sĩ trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận. Sáng ngày 3/7, giọng ca Đồng Xanh bất ngờ viết bức tâm thư dài để nhắn gửi tới bà Phương Hằng về vụ việc 200 tỷ ủng hộ mà bà chủ Đại Nam từng xin xỏ trước đó. Sốc hơn khi nữ ca sĩ "chịu chi" sẵn sàng bỏ 400 tỷ nếu bà Hằng nộp đủ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vaccine vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 trong vòng 2 ngày.

Bài đăng thông báo sẵn sàng bỏ 400 tỷ nếu bà Hằng chi 200 tỷ - Ảnh chụp màn hình Sau lời thách thức của "bà bầu", tối ngày 3/7, bà Phương Hằng đã livestream cực nóng và tỏ ra vô cùng bức xúc. Đáp lại lời thách thức của Vy Oanh, vợ đại gia Dũng "lò vôi" chơi lớn sẵn sàng ủng hộ 5000 tỷ nếu Vy Oanh giữ lời hứa 400 tỷ. Bên cạnh đó, bà chủ Đại Nam cũng yêu cầu Vy Oanh nhanh chóng kê khai số tiền 400 tỷ trước bàn dân thiên hạ để CĐM cùng biết và kiểm chứng. Nữ đại gia tuyên bố chi hẳn 5000 tỷ - Ảnh chụp màn hình Trước màn đối đầu không ai chịu nhường ai của bà chủ Đại Nam và Vy Oanh, CĐM không khỏi hoang mang vì lấy chuyện từ thiện ra để đấu đá trên MXH như cơm bữa.

Giữa lúc dư luận đang sôi sục vì độ hot của màn chạm trán tiền tỷ, động thái mới nhất của nữ ca sĩ khiến CĐM sửng sốt. Cụ thể, mới sáng sớm, Vy Oanh đã chia sẻ một bài hát cực chill chào buổi sáng trong tâm thế vô cùng thư thái và thoải mái như chưa hề có ồn ào nào xảy ra vào ngày hôm qua. Vy Oanh hứng khởi chào buổi sáng - Ảnh chụp màn hình Bài đăng của nữ ca sĩ ngay lập tức khiến nhiều người khó hiểu và nhận về vô số phẫn nộ từ CĐM. Như những bài đăng trước đó, Vy Oanh lại tiếp tục nhận về bão icon phẫn nộ. Cư dân mạng lại thả phẫn nộ bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình Hiện tại, cuộc chiến căng thẳng giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh vẫn chưa đến hồi kết khi cả 2 bên vẫn liên tục đấu đá nhau không ngừng. Số tiền "thách thức" tăng kéo theo nhiều tranh cãi của dư luận cũng tăng theo. Sự quan tâm chú ý của CĐM vẫn đang tiếp tục đổ dồn vào mọi động thái của bà hoàng livestream và bà bầu Vy Oanh.

Lại thêm 'góc khuất' mới bị phanh phui sau vụ Vy Oanh đối đầu, đâm đơn kiện nữ đại gia Phương Hằng Sau khi phát hiện một tài khoản liên tục bình luận ủng hộ Vy Oanh và được nữ ca sĩ trả lời nhiệt tình, CĐM đã nhanh chóng truy lùng và nghi vấn đây là nick ảo.

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