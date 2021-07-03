Lộ điểm đáng nghi trong thông báo Vy Oanh tố cáo 'cao nhân' đánh bay màu bài viết kiện nữ đại gia Phương Hằng

Hậu trường 03/07/2021 08:05

Sau khi bài đăng thông báo khởi kiện bà Phương Hằng "biến mất" khỏi trang cá nhân, Vy Oanh đã ngay lập tức đăng lại trên page và lý giải bị "đánh" vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng. Tuy nhiên một số cư dân mạng lại phát hiện ra điểm bất hợp lý trong lời giải thích của nữ ca sĩ.

Trưa ngày 2/7, CĐM được một phen dậy sóng khi Vy Oanh bất ngờ đăng tải thông báo khởi kiện bà Phương Hằng vì hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên sau đó, bài viết này đã "biến mất" khỏi trang cá nhân sau 1 giờ đăng tải. Dù vậy, cô ngay lập tức đăng tải lại trên page và hé lộ lý do mất bài vì bị "đánh" vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng. 

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Vy Oanh bức xúc vì bị report tài khoản - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, một số người đã phát hiện có điểm bất thường trong bức ảnh của giọng ca "Đồng xanh" khi giải thích về việc bị gỡ bài. Cụ thể, bài đăng kiện bà Phương Hằng của Vy Oanh được đăng vào khoảng hơn 11h ngày 2/7, nhưng bài chụp report lại hiện bị xóa lúc 21h24.  

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Thời gian bị report khác lạ khiến CĐM nghi hoặc - Ảnh: FBNV
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Cư dân mạng phát hiện ra điểm bất thường - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, nhiều người đặt ra nghi vấn Vy Oanh đã tự xóa bài nhưng lại tố bị CĐM report. Mặc dù đây mới chỉ là phán đoán của một số cư dân mạng nhưng đã khiến dư luận xôn xao. 

Hiện tại, bài đăng của Vy Oanh kiện bà Phương Hằng đã được cô đăng tải trên fanpage của nữ ca sĩ. Còn về phía nữ đại gia vẫn chưa có động thái đáp trả lại ồn ào kiện tụng của giong ca Đồng Xanh.

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Vy Oanh chuẩn bị tập hồ sơ khủng, tung tin nhắn với đại gia nước giải khát, làm rõ ồn ào đẻ thuê

Thông tin ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng khiến dư luận dậy sóng. Mặc dù sau đó bài đăng "không cánh mà bay" nhưng CĐM đã nhanh chóng phát hiện trong loạt chứng cứ có tin nhắn của nữ ca sĩ với đại gia đồ uống về ồn ào "đẻ thuê".

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