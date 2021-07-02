Vy Oanh chuẩn bị tập hồ sơ khủng, tung tin nhắn với đại gia nước giải khát, làm rõ ồn ào đẻ thuê

Hậu trường 02/07/2021 14:25

Thông tin ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng khiến dư luận dậy sóng. Mặc dù sau đó bài đăng "không cánh mà bay" nhưng CĐM đã nhanh chóng phát hiện trong loạt chứng cứ có tin nhắn của nữ ca sĩ với đại gia đồ uống về ồn ào "đẻ thuê".

Từ sau khi "tham chiến" với giới nghệ sĩ, bà Phương Hằng liên tục bóc phốt, lột trần nhiều bí mật động trời. Trong đó phải kể đến sự việc nữ đại gia livestream tố ca sĩ Vy Oanh từng đẻ thuê cho đại gia.

Không những thế, trong một buổi phát sóng trực tiếp cuối tháng 5, bà Phương Hằng còn lên sóng và có nhiều phát ngôn mang tính "cà khịa" một nhãn hàng nước giải khát. Bà liên tục nói thư ký mang chai nước đó lại và vui vẻ "quảng cáo" về "công dụng thần kỳ": "Uống cái này giải độc, giải ngứa, uống vào không sình bụng cũng thành sình bụng đó quý vị". Phát ngôn của nữ đại gia khiến dân mạng suy đoán rằng bà đang ngầm "đá" Vy Oanh vì cô từng làm đại diện và quay TVC quảng cáo cho nhãn hàng này.

Sau hơn 1 tháng "đấu đá" trên MXH, đến trưa nay (2/7), Vy Oanh bất ngờ đăng tải bài viết thông báo khởi kiện bà chủ Đại Nam, nhưng sau đó bài viết đã biến mất và được chính chủ lý giải là bị "đánh" vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng. 

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Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, bên cạnh việc thông báo đâm đơn kiện, Vy Oanh còn đăng tải loạt tin nhắn giữa cô và vị đại gia hãng nước ngọt với nội dung trao đổi về ồn ào của bà Phương Hằng.

Trong tin nhắn, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi khi vô tình để người này dính vào tin đồn nhờ mình đẻ thuê. Đồng thời cũng cảm ơn vì nhận được sự ủng hộ trong việc khởi kiện bà Phương Hằng để làm sáng tỏ mọi chuyện từ vị đại gia này.

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Tin nhắn được nữ ca sĩ đăng tải - Ảnh: FBNV

Bên cạnh các đoạn tin nhắn, Vy Oanh còn bức xúc chia sẻ: "Cách đây 14 năm trước, tôi có đóng quảng cáo cho công ty T.H.P nhưng làm việc qua 1 công ty trung gian chứ không làm trực tiếp với T.H.P, thì tôi khẳng định tôi không có bất cứ một mối liên hệ nào khác và cũng không thân thiết với gia đình chú T. và cô N. Chồng tôi cũng chỉ có 2 đời vợ. 

Trẻ con vô tội, đứa con trai vừa lên 6 tuổi của tôi cần có được tuổi thơ hồn nhiên và có quyền tự hào về mẹ của nó. Gia đình tôi rất đau lòng khi hình ảnh của con vô cớ bị mang ra gán ghép, bôi nhọ. Và cả cô chú T. họ đã lớn tuổi mà cũng chẳng liên quan gì lại bị mang tiếng xấu". 

Hiện tại sau khi thông tin về việc giọng ca Đồng Xanh khởi kiện bà Hằng, CĐM không ngừng xôn xao và bàn tán. Dư luận cũng đang chờ đợi người trong cuộc lên tiếng về ồn ào này.

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Sau nhiều ồn ào với bà Phương Hằng, cách đây ít phút, Vy Oanh thông báo đã chính thức khởi kiện nữ đại gia vì hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự.

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