Sau khi bà Phương Hằng liên tục réo gọi nhắc vụ 200 tỷ, Vy Oanh đã có động thái "đáp lễ" bằng loạt sao kê từ thiện và dòng trạng thái dài không thua gì tâm thư của nữ đại gia.

Sau tâm thư khẩn thiết xin 200 tỷ vào quỹ từ thiện nhưng không nhận được phản hồi từ Vy Oanh, bà Phương Hằng thay đổi thái độ, gay gắt "chỉ điểm" lịch hẹn để rõ ràng mọi thứ. Thậm chí trong livestream trên xe sang vào trưa hôm qua, bà chủ Đại Nam còn lớn tiếng đe dọa không có 200 tỷ này thì sẽ cho vợ chồng nữ ca sĩ "ăn quả lớn". Nữ đại gia phát trực tiếp nhắc nhở Vy Oanh đúng hẹn - Ảnh chụp màn hình Đến chiều nay 1/7, nữ ca sĩ đã có màn "đáp lễ" "dằn mặt" bà Phương Hằng bằng loạt sao kê từ thiện và bài đăng dài trên trang cá nhân. Mở đầu bài viết, Vy Oanh cảm thấy bức xúc khi những ngày vừa qua cô liên tục chịu chỉ trích của CĐM vì quyên góp 5 triệu vào quỹ vắc xin COVID-19. Theo nữ ca sĩ, cô không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại đây là hành động thể hiện tấm lòng.

Bài viết của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình Giọng ca Đồng Xanh cũng khẳng định chắc nịch "từ thiện là từ tâm mà ra" chính vì vậy không phô trương và dùng đó để đánh bóng tên tuổi. "Bà bầu" viết: "Vy Oanh không cần màu mè hay nổi tiếng thêm vì cũng chẳng lợi ích gì và xác định luôn là làm trước hết để công đức cho mình, không cần phải khoe ra mình làm bao nhiêu hay phải dịp gì mà bất cứ lúc nào làm được là làm. Ai mê nổi tiếng chứ Vy Oanh cũng đã từng chạm đỉnh và thấy đó không phải điều mình ao ước. Vy Oanh cũng chưa bao giờ tự vỗ ngực xưng tên khoe mình giàu có, có chăng là sự tự hào về những thành tích mà gia đình Vy Oanh đạt được, là tổ ấm đầy yêu thương của mình thôi". Cũng trong bài đăng, giọng ca Đồng Xanh không quên cái hẹn với bà Phương Hằng mà trực tiếp nhắc đến vụ ồn ào với tâm thế bình tĩnh, thậm chí cô còn mỉa mai "ai kia" mạnh miệng nhưng không dám nhắc đến tên mình. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân chưa từng hứa hẹn điều gì. Cô viết: "Còn lại những điều vu khống, bôi nhọ tất cả từ từ sẽ phải ra ánh sáng. Chưa nói chứ không phải không nói, Vy Oanh sẽ nói có sách mách có chứng từng vấn đề một và họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước hết là lương tâm mình và pháp luật! Tưởng ai đó thẳng tiến vào đâu hóa ra là thẳng tiến lên xe chửi sang sảng ngày này qua tháng nọ mà chỉ dám gọi là V.O chứ không dám gọi thẳng tên Vy Oanh cơ".

Cuối bài đăng, cô không quên nhắn nhủ đến "ai đó" muốn làm gì thì làm, cô không bận tâm vì sắp đến ngày lâm bồn, thực hiện thiên chức làm mẹ cao cả. Bài đăng của nữ ca sĩ đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của CĐM và nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người ủng hộ và cho rằng cô đáp trả rất thuyết phục - Ảnh chụp màn hình Không ít cư dân mạng cho rằng Vy Oanh đã làm rất tốt, không cần bận tâm đến những điều không đáng. Tuy nhiên bài viết của cô lại nhận về lượt thả icon phẫn nộ "khủng". Sau hơn 2 tiếng đăng tải, Vy Oanh "thu về" gần 1.000 lượt phẫn nộ, chưa kể các bình luận ủng hộ nữ ca sĩ cũng bị dislike nhiều vô kể. Có vẻ nhiều người không đồng tình với chia sẻ của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình Hiện tại, những ồn ào xoay quanh bà Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh về vấn đề từ thiện vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của dư luận.

Bị bà Phương Hằng 'kết tội' trong vụ đóng quỹ từ thiện trăm tỷ, Vy Oanh nhắn nhẹ: 'Sao thấy như Cô dâu 8 tuổi, mà phim này phim hài' Sau khi tuyên bố đóng quỹ từ thiện vì Vy Oanh "cho động lực", bà Phương Hằng tiếp tục đăng tâm thư xin 200 tỷ từ nữ ca sĩ. Sau nhiều ngày im ắng, mới đây giọng ca Đồng xanh đã chính thức lên tiếng về ồn ào này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-luc-bi-ba-phuong-hang-reo-lien-tuc-vy-oanh-tung-loat-sao-ke-tu-thien-uat-uc-vi-ung-ho-5-trieu-bi-cho-la-xau-ho-410805.html