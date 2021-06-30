Bị bà Phương Hằng 'kết tội' trong vụ đóng quỹ từ thiện trăm tỷ, Vy Oanh nhắn nhẹ: 'Sao thấy như Cô dâu 8 tuổi, mà phim này phim hài'

Hậu trường 30/06/2021 10:48

Sau khi tuyên bố đóng quỹ từ thiện vì Vy Oanh "cho động lực", bà Phương Hằng tiếp tục đăng tâm thư xin 200 tỷ từ nữ ca sĩ. Sau nhiều ngày im ắng, mới đây giọng ca Đồng xanh đã chính thức lên tiếng về ồn ào này.

Sau khi thông báo đóng quỹ từ thiện, bà Phương Hằng gây bất ngờ khi đăng dòng trạng thái tiết lộ một trong những nguyên nhân khiến nữ đại gia chấm dứt các hoạt động từ thiện. Trên trang cá nhân, bà Phương Hằng khiến dân tình xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn tiết lộ một trong những nguyên do dừng việc thiện nguyện bao năm qua. Nữ đại gia viết: “Ca sĩ V.O đã làm động lực cho anh Dũng buông bỏ từ thiện. Cảm ơn em nhé ca sĩ V.O”.

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Bài đăng của nữ doanh nhân - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, bà chủ Đại Nam lại viết 1 tâm thư dài với nội dung tha thiết xin vợ chồng nữ ca sĩ ủng hộ 200 tỷ vào quỹ từ thiện để tiếp tục duy trì sau khi bà ngừng đóng góp. 

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Tâm thư của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Sau nhiều ngày yên ắng, không có động thái đá động đến lời đề nghị "khẩn thiết" của bà Phương Hằng, tối qua Vy Oanh bất ngờ chia sẻ về ồn ào này. Nữ ca sĩ viết: "Có ai định làm gì mình thì làm luôn có điều nhớ hộ giúp trên có đạo trời, luật nhân quả - dưới có pháp luật! Ngoài ba mẹ, gia đình và vài người Vy Oanh chịu ơn ra thì Vy Oanh chỉ trả lời hoặc nói chuyện với những người Vy Oanh cảm thấy còn chút tôn trọng! Câu chuyện những tưởng Vy Oanh nhận lời xin lỗi là xong, mà đến nay tròn tháng rồi sao thấy như Cô dâu 8 tuổi ha, mà phim này phim hài!". 

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Bài đăng của nữ ca sĩ đêm qua - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, giọng ca Đồng xanh còn "tranh thủ" nhờ CĐM nhắn nhủ đến "đằng ấy" đôi lời. Vy Oanh viết: "Cả nhà bình luận hộ em "đằng ấy" bỏ hết từ thiện ghi đơn là vì công ty Đ.N thua lỗ cơ mà trên mạng vu là do em với 3 chị bạn là thế nào, ra làm sao, em chưa hiểu cho lắm nhỉ, não nay sao chậm tiêu ta? Mà e bầu hay buồn ngủ ngang xương, lỡ e có ngủ quên mọi người cũng cứ nhắn tin mai em đọc hết nha. Cảm ơn cả nhà, love all".

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Đôi lời nhắn nhủ của Vy Oanh đến bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Theo nữ ca sĩ thì việc bà chủ Đại Nam đóng quỹ từ thiện không có mối liên quan nào đến cô và cũng không phải vì cô hay 3 người bạn "từng thân" gây ra. Lý do mà Vy Oanh đưa ra chính là vì công ty của vợ chồng bà Phương Hằng thua lỗ nên mới không còn nguồn vốn để duy trì các hoạt động thiện nguyện. Mặc dù đây chỉ là ý kiến của cá nhân nữ ca sĩ, tuy nhiên cũng khiến dư luận xôn xao không ngừng.

Sau nhiều lần "đụng độ", nữ đại gia Đại Nam và ca sĩ Vy Oanh vẫn chưa thể hòa giải và làm dịu ồn ào. Với những phát ngôn mang tính "nhắn nhủ" nhẹ nhàng đến "đằng ấy", CĐM dự đoán một cuộc chiến căng thẳng giữa 2 người phụ nữ này sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. 

Giữa bão chỉ trích, mỉa mai vì mạnh miệng nhưng chỉ ủng hộ 5 triệu, Vy Oanh bất ngờ được netizen bảo vệ, bênh vực

Giữa bão chỉ trích, mỉa mai vì mạnh miệng nhưng chỉ ủng hộ 5 triệu, Vy Oanh bất ngờ được netizen bảo vệ, bênh vực

Sau khi CĐM tìm ra được số tiền cụ thể mà Vy Oanh ủng hộ quỹ vắc xin COVID-19, nhiều người đã mỉa mai cô vì "keo kiệt" với số tiền 5 triệu. Dù vậy, vẫn có nhiều netizen bênh vực nữ ca sĩ.

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