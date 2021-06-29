Giữa bão chỉ trích, mỉa mai vì mạnh miệng nhưng chỉ ủng hộ 5 triệu, Vy Oanh bất ngờ được netizen bảo vệ, bênh vực

Hậu trường 29/06/2021 22:17

Sau khi CĐM tìm ra được số tiền cụ thể mà Vy Oanh ủng hộ quỹ vắc xin COVID-19, nhiều người đã mỉa mai cô vì "keo kiệt" với số tiền 5 triệu. Dù vậy, vẫn có nhiều netizen bênh vực nữ ca sĩ.

Cách đây không lâu, ca sĩ Vy Oanh đăng tải một số ảnh chụp màn hình chuyển khoản ủng hộ Quỹ vắc xin chống COVID-19 trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cư dân mạng đã "nhanh mắt" phát hiện điểm đáng ngờ khi có một bức ảnh ghi ngày chuyển tiền là 31/6/2021, dù lúc đó chỉ mới là 31/5. Sau khi bị nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã photoshop giao dịch chuyển khoản từ thiện để lấy tiếng.

Ngay sau đó, giọng ca Đồng Xanh đã chia sẻ tâm thư dài đính kèm bản sao kê của những khoản tiền được gửi đi làm từ thiện, đồng thời khẳng định cho đi và sẻ chia chính là truyền thống của gia đình.

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Vy Oanh từng đăng hình ảnh chuyển khoản ủng hộ nhưng che số tiền cụ thể - Ảnh chụp màn hình

Đến sáng nay, CĐM bất ngờ khi tìm được hình ảnh chứng minh nữ ca sĩ có ủng hộ quỹ, tuy nhiên điều bất ngờ là số tiền mà Vy Oanh chuyển đi là 5 triệu đồng.

Ngay sau khi thông tin này lan truyền trên MXH, không ít người đã tỏ thái độ mỉa mai vì cho rằng với số tiền "tương đối nhỏ" khi so với các nghệ sĩ như Quyền Linh, Đại Nghĩa... nhưng lại gây ồn ào suốt cả tháng trời. 

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Hình ảnh chứng minh số tiền Vy Oanh ủng hộ - Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, vẫn có không ít netizen bảo vệ nữ ca sĩ trước những lời mỉa mai, họ cho rằng ủng hộ bao nhiêu không quan trọng, điều đáng quý là tấm lòng. Không những vậy, một số người còn cho rằng nữ ca sĩ cũng không khoe mình đã ủng hộ bao nhiêu nên không thể nói cô gian dối, làm màu. 

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CĐM bênh vực Vy Oanh và chỉ trích những ý kiến cà khịa nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

 

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Sau khi bà Phương Hằng bất ngờ viết tâm thư "xin" vợ chồng ca sĩ Vy Oanh 200 tỷ ủng hộ quỹ mổ tim, nhiều người thắc mắc về động thái của giọng ca Đồng xanh.

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