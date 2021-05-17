Vy Oanh bất ngờ bị CĐM đào lại quá khứ 'thâm cung bí sử': Bị tố giật chồng hơn 15 tuổi, đấu đá 'như phim' với đồng nghiệp?

Hậu trường 17/05/2021 16:16

Sau màn "đá xoáy" bà Phương Hằng khi bình luận với anti-fan, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại những scandal trong quá khứ.

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã gây xôn xao dư luận khi đăng tải một số bài viết chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng vì những phát ngôn "đụng chạm" đến giới văn nghệ sĩ của nữ đại gia.

Đặc biệt, trong một bình luận của mình, Vy Oanh đã mỉa mai việc bà Hằng hiến đất đấu giá 1.000 tỷ làm từ thiện.

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Vy Oanh 'đá xéo' về việc bà Hằng tuyên bố quyên góp 1.000 tỷ phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, trong livestream tối ngày 16/5, bà Phương Hằng đã nhanh chóng đáp trả và còn thách thức: "Lần sau tôi sẽ dành nguyên một buổi lôi hết dĩ vãng của cô ra cho mọi người coi, không có gì giấu giếm được tôi hết". 

Chưa kịp đợi đại gia Đại Nam "lôi" lại chuyện cũ thì CĐM đã nhanh chóng "phanh phui" một số scandal trong quá khứ của nữ ca sĩ "Đồng xanh". 

Trước đó, nữ ca sĩ từng bị tố giật chồng do xuất hiện một bài đăng trên Facebook được cho là của bạn thân vợ cũ của người chồng đại gia. 

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Bài đăng của một tài khoản Facebook tố Vy Oanh giật chồng - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tài khoản kia tố nữ ca sĩ giật chồng của bạn mình - tên Cẩm Vân. Vụ việc khiến cư dân mạng một phen xôn xao tại thời điểm đó vì Vy Oanh nổi lên với hình ảnh trong trẻo, thanh thuần. Thời điểm đó, Vy Oanh khẳng định mình là vợ hợp pháp thứ hai của doanh nhân Lê Thiện. Nữ ca sĩ còn tố ngược người phụ nữ tên Vân mới là người đi phá hoại gia đình người khác. Hiện tại, tổ ấm của Vy Oanh và người chồng hơn 15 tuổi đã có "đủ nếp, đủ tẻ".

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Tổ ấm của nữ ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Internet

Ngoài chuyện bị tố "giật chồng", CĐM còn tiếp tục "phanh phui" ồn ào đấu đá với đồng nghiệp của giọng ca Đồng Xanh. Tháng 2/2019, ca sĩ Vy Oanh từng dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp khi nói về Thu Hoài. Cô cho rằng, việc quán trà sữa của Hoa hậu Phạm Hương bị tạt sơn, mắm tôm gây xôn xao dư luận là do Thu Hoài đứng đằng sau chỉ đạo, nhưng lại là lời nói từ một phía của nữ ca sĩ mà không có bằng chứng cụ thể. Điều này đã khiến cho Thu Hoài đăng đàn "nhắc nhở" đàn em ngay lập tức. 

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Bài đăng của hoa hậu gửi tới Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong vụ ồn ào này, Vy Oanh còn lên tiếng cảnh cáo MC Trấn Thành. Cô dùng lời lẽ vô cùng gay gắt và gọi nam MC bằng “thằng”. Lý do mà nữ ca sĩ đưa Trấn Thành vào vụ lùm xùm này được cho là vì nam MC thân thiết với hoa hậu Thu Hoài.

 Vy Oanh bất ngờ bị CĐM đào lại quá khứ 'thâm cung bí sử': Bị tố giật chồng hơn 15 tuổi, đấu đá 'như phim' với đồng nghiệp? - Ảnh 5

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MC quốc dân cũng bị lôi vào ồn ào - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Vy Oanh còn "kiếm chuyện" với Hari Won. Nữ ca sĩ chỉ trích Hari Won sống giả tạo, làm việc thiếu chuyên nghiệp, sống không biết nghĩ cho người khác. Ngay sau đó, Vy Oanh đã chia sẻ một status khá dài bày tỏ quan điểm của mình về việc kinh doanh và showbiz Việt. Trong bài viết, nữ ca sĩ nói nhiều về việc hợp tác, làm ăn với người nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước. Vy Oanh nhấn mạnh môi trường nghệ thuật cũng thường là nơi để những hoạt động trá hình khác mượn uy tín của nghệ sĩ chân chính ẩn danh, do vậy làm gì cũng cần ký kết hợp đồng chặt chẽ. Việc đưa qua quan điểm bình luận về chuyện của người khác đã khiến cho nữ ca sĩ vấp phải sự phản ứng trái chiều từ cư dân mạng và nhiều đồng nghiệp.

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Bỗng dưng nói về kinh doanh, nữ ca sĩ lại bị CĐM chỉ trích - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ cũng bị CĐM đào lại vụ việc tố Minh Tuyết cướp hit vào hồi năm 2018. Cụ thể, Vy Oanh đã đăng tải nhiều dòng trạng thái úp úp, mở mở nói về việc bị một đàn chị lâu năm trong nghề 'cướp hit' và ngay sau đó, cô thẳng tay chỉ điểm thẳng tên Minh Tuyết trên trang cá nhân của mình. 

Vy Oanh bất ngờ bị CĐM đào lại quá khứ 'thâm cung bí sử': Bị tố giật chồng hơn 15 tuổi, đấu đá 'như phim' với đồng nghiệp? - Ảnh 8
Vy Oanh công bố hợp đồng bài hát 'Để cho em khóc' có thời hạn đế tháng 6/2018, nhưng từ tháng 3/2018, ca khúc này đã được Minh Tuyết sử dụng đi hát - Ảnh: Internet

Hiện tại những ồn ào giữa vy Oanh và bà Phương Hằng chỉ mới vừa "chớm nổ", nhưng bước đầu, giọng ca Đồng xanh đã mất điểm trước cư dân mạng vì những scandal trong quá khứ. 

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Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương Hằng scandal Vy Oanh

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