Mới đây, trên mạng xã hội "rò rỉ" những đoạn thơ với nội dung tục tĩu, đá đểu bà Nguyễn Phương Hằng được cư dân mạng đồn thổi là do nghệ sĩ Lê Quốc Nam viết. Quá bức xúc vì bị chỉ trích vô cớ, nam nghệ sĩ đã lên tiếng rất gay gắt.

Thời gian gần đây, ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" khi đã có thêm hàng loạt nghệ sĩ Việt dính dáng đến vụ việc. Mới đây, trong livestream tối 11/5, bà Hằng đã có những phát ngôn được cho là rất gay gắt khi thẳng thừng tuyên bố cấm giới văn nghệ sĩ đặt chân đến Đại Nam dưới bất kỳ lý do gì. Phát ngôn này của nữ đại gia nhận lại nhiều phản ứng trái chiều. Trong lúc drama đang nóng hừng hực, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài thơ có nội dung khá tục tĩu và nhắm thẳng vào nhân vật là bà chủ Đại Nam. Bất ngờ hơn là loạt thơ này được một tài khoản có tích xanh bị nghi là nghệ sĩ Lê Quốc Nam đăng tải.

Bài thơ ngụ ý nói đến việc bà Phương Hằng có dính dáng tình cảm với ông Yên nên mới để mất tiền tài vào tay lương y - Ảnh chụp màn hình Không những thế, bên dưới bài đăng, tài khoản này còn bình luận thêm 1 bài thơ chấm biếm với nội dung rất thô tục, ám chỉ bà Hằng có 3 đời chồng. Bài thơ ở phần bình luận còn thô tục hơn - Ảnh chụp màn hình Sau khi xuất hiện những đoạn thơ này, nghệ sĩ Lê Quốc Nam đã bị cư dân mạng réo tên và chỉ trích thậm tệ. Nhiều người cho rằng bản thân là người của công chúng thì phải phát ngôn thật văn minh chứ không nên dùng những lời lẽ như vậy để ám chỉ một người phụ nữ, mà lại còn công khai trên mạng xã hội.

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng mạng, nam nghệ sĩ Lê Quốc Nam đã vô cùng bức xúc và nhanh chóng lên tiếng đính chính. Anh viết: "Sáng dậy thấy cái này tràn lan trên mạng. Đồ giả nhé mọi người. Bản thân mình chưa bao giờ biết né tránh trách nhiệm và cũng chưa bao giờ lôi thẳng một tên ai để nói chứ đừng nói là xúc phạm nghiêm trọng một người khác như vậy trên cộng đồng. Nếu ai đó có ghét hoặc tư thù gì với ai thì nên nói thẳng mặt chứ đừng mượn danh tôi kiểu đó. Hiểu lầm tôi và trách bài thơ của tôi khi dùng từ không đúng thì tôi có thể im lặng nhưng tìm cách để hại tôi và muốn đối đầu trực tiếp với tôi thì tôi sẽ không im lặng đâu nhé! Đừng dùng chiêu gắp lửa bỏ tay người. Nhờ mọi người và bạn bè chia sẻ giúp". Bài đăng đính chính của nam diễn viên - Ảnh chụp màn hình Nam diễn viên tỏ ra rất bực tức vì bị mượn danh đi làm điều xấu xa. Đồng thời Lê Quốc Nam cho biết bản thân không bao giờ xúc phạm một người nào trên mạng xã hội như vậy. Anh khẳng định nếu có người tìm cách hại mình thì sẽ không im lặng, mà sẽ trực tiếp đối đầu. Nhiều người đã cũng cho rằng những bài thơ được đăng tải bằng nick có tích xanh kia là chiêu trò được tạo bởi PhotoShop - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng của nam diễn viên, nhiều người cho rằng đây là trò lừa đảo, giả Facebook nghệ sĩ, sử dụng Photoshop để làm hỏng thanh danh của người nổi tiếng. Hiện tại vu việc vẫn đang được cư dân mạng quan tâm và chú ý theo dõi.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng, 'trùm giang hồ' Huỳnh Kiến An chỉ ra bất thường: Bà Hằng chỉ 'chiến' với các nghệ sĩ TP.HCM, nghệ sĩ miền Bắc và hải ngoại bất ngờ được 'tha bổng' Những lùm xùm xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng và một số nghệ Việt vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" khi bà tuyên bố sẽ "bán mạng chơi lớn" trong livestream mới đây. Giữa lúc đó, nam nghệ sĩ Huỳnh Kiến An bất ngờ đăng bài thắc mắc lý do vợ Dũng "lò vôi" "chọn nghệ sĩ để chiến".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quoc-nam-len-tieng-ve-bai-tho-tuc-tiu-da-deu-ba-nguyen-phuong-hang-khien-du-luan-phan-no-minh-chua-bao-gio-biet-ne-tranh-trach-nhiem-405137.html