Bị mỉa mai 'bỏ vợ già, theo gái trẻ' và chỉ trích là 'đàn ông rẻ tiền', danh hài Chí Trung đáp trả cực gay gắt

Hậu trường 13/05/2021 11:08

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung đã bị một cư dân mạng bình luận khá "kém duyên" dưới bài đăng quảng cáo sản phẩm. Người này đã có những lời lẽ mỉa mai cuộc hôn nhân với người vợ sau kém 17 tuổi của nam nghệ sĩ.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung đã đăng tải một bài viết với nội dung quảng cáo, không hề có liên quan tới cuộc sống gia đình, nhưng đã có một cư dân mạng vào bình luận mỉa mai về đời tư của nam nghệ sĩ. 

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Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi - Ảnh: Internet

Cụ thể, người này đã có những lời lẽ rất khiếm nhã, gọi nam nghệ sĩ là "thằng rẻ tiền", chỉ trích vì "bỏ vợ già, lấy gái trẻ". 

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Người dùng Facebook có những lời lẽ không hay và có ý 'xỉa xói' nam nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Trước khi đến với bạn gái kém 17 tuổi hiện tại, Chí Trung từng có cuộc hôn nhân viên mãn với nghệ sĩ Ngọc Huyền. Sau 30 năm chung sống, cả hai "đường ai nấy đi" khiến công chúng tiếc nuối. Trong nhiều chia sẻ liên quan đến lý do tan vỡ hôn nhân, nam nghệ sĩ cho biết, cuộc hôn nhân của cả hai khép lại trong sự văn minh. Đặc biệt, NSƯT Chí Trung thẳng thắn giãi bày, quyết định chia tay, chấm dứt mối quan hệ hôn nhân không phải sự lựa chọn của anh. Sau ly hôn, "táo giao thông" có mối tình với Á hậu, doanh nhân Ý Lan, nhưng vấp phải nhiều chỉ trích vì cho rằng nam nghệ sĩ quên đi người vợ "thuở hàn vi" để đến với bạn gái trẻ. 

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Cuộc hôn nhân của nam nghệ sĩ tan vỡ sau 30 năm chung sống - Ảnh: Internet

Đáp trả lại bình luận "kém duyên" của cư dân mạng kia, Chí Trung cho biết: "Hoàn toàn thông cảm với những thở than của một người có cái bản mặt như thế này. Thương thay cho một bộ não thiển cận, bảo thủ và cố chấp!". Có thể thấy nam nghệ sĩ khá bức xúc về lười chỉ trích này nên đã gay gắt trả lời bình luận. 

Mặc dù vướng nhiều chỉ trích từ cư dân mạng, nhưng hiện tại nam nghệ sĩ và bạn gái Ý Lan vẫn nắm tay nhau vượt qua sóng gió.

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Từ khóa:   Chí Trung bạn gái kém 17 tuổi bình luận kém duyên

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