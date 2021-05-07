Cán bộ VKS 'tố' vợ Mạc Văn Khoa ngông cuồng khi đòi 'thưởng nóng 20 triệu': 'Anh nghe nó buồn cười... người ta có quyền bình luận, có quyền bình phẩm'

Liên quan đến việc bà xã Mạc Văn Khoa tuyên bố thưởng nóng cho người tìm ra thông tin kẻ bôi nhọ con mình, một cán bộ viện kiểm sát đã lên tiếng với tư cách cá nhân, cho rằng Vy Pumpe ngông cuồng và nên đính chính thông tin vụ việc.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, vợ chồng Mạc Văn Khoa nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bé gái của cặp đôi cũng nhận được sự chú ý bởi những biểu cảm hài hước như sao y bản chính của cây hài Mạc Văn Khoa. Ông chủ quán bún đậu và bà xã Vy Pumpe cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con lên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, vợ nam diễn viên đã bức xúc đăng đàn chỉ trích một anti-fan vì xúc phạm ngoại hình con gái mình. Con gái đầu lòng của cặp vợ chồng khiến cư dân mạng cảm thấy hài hước vì loạt biểu cảm 'công chúa băng giá' không cảm xúc dù bố mẹ đang tạo táo rất nhí nhố - Ảnh: FB Bà xã của Mạc Văn Khoa đăng tải một dòng trạng thái rất gay gắt: "Up hình chồng con cũng vô 'gâu gâu' nữa... Con tao xấu hay đẹp gì cũng là con của tao. Tao thần kinh cũng kệ tao nhé! Giỏi thì liên hệ trực tiếp tao, gặp nhau chứ comment vậy hèn lắm bạn đàn ông mặc váy". Đồng thời, Vy Pumpe còn đăng story thưởng nóng 20 triệu đồng cho ai truy tìm được danh tính người này.

Vy Pumpe tuyên bố sẽ thưởng nóng 20 triệu - Ảnh chụp màn hình Sau story trên, bà xã Mạc Văn Khoa nhận về nhiều lời bình luận trái chiều. Một số người đồng tình với cách làm của Vy Pumpe vì cho rằng bé còn quá nhỏ để bị những người lớn bàn tán về vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, vẫn có một vài cư dân mạng cho rằng khen chê là chuyện bình thường, không cần thiết phải làm lố như vậy. Nổi bật là tài khoản TikTok @tqa.291 đã đăng hẳn một video để nói về vấn đề này. Anh chàng cho rằng: "Anh nghe nó buồn cười. 20 triệu có thể ít so với bọn em nhưng mà là số tiền khá lớn đối với bọn anh. Khi xem cái thông tin ấy thì anh thấy có vẻ hơi ngông cuồng. Em nên tôn trọng CĐM với những gì đưa lên mạng xã hội. Vì em để ở chế độ công khai thì người ta có quyền bình luận, có quyền bình phẩm và chắc chắn là mình không tránh khỏi ý kiến trái chiều rồi". Ảnh minh họa: Internet Cuối video, người này cũng không quên nhắn nhủ vợ chồng Mạc Văn Khoa không nên dùng tiền để giải quyết vấn đề nhỏ này: "Vợ chồng em nên đính chính lại thông tin này đi, nó không hay. Vì các bạn theo dõi vợ chồng em đều là những người trẻ nên em đừng áp đặt tư tưởng dùng tiền để giải quyết vấn đề. Anh hiểu tâm trạng của vợ chồng em. Con cái lúc nào cũng là thiên thần trong mắt bố mẹ còn những ý kiến ngoài luồng nếu như tiếp thu được thì tiếp thu, còn không được thì nên cho qua".

Chân dung cán bộ VKS trong video TikTok trên - Ảnh: FB Được biết, TikToker này tên là Trương Quốc Anh - một cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Anh được đông đảo người chơi TikTik biết đến là người giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp luật. Bằng hiểu biết và uy tín của mình trong lĩnh vực pháp luật - xã hội, Trương Quốc Anh đã cung cấp cho các bạn trẻ những quan điểm, góc nhìn, kiến thức phù hợp, đúng đắn. Nhưng ở video lần này, anh chàng lại vướng phải những lười chỉ trích từ phía cộng đồng mạng vì "dài tay", lo chuyện bao đồng. Anh chàng bất ngờ nhận phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng vì nói lên quan điểm của mình - Ảnh chụp màn hình Mặc dù cũng có những bình luận khen anh chàng nói thẳng, nói thật nhưng cuối cùng vẫn cho rằng Trương Quốc Anh nên hạn chế bàn tán drama của showbiz vì "nói nhiều sẽ mất hay".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-bo-vks-to-vo-mac-van-khoa-ngong-cuong-khi-doi-thuong-nong-20-trieu-anh-nghe-no-buon-cuoi-nguoi-ta-co-quyen-binh-luan-co-quyen-binh-pham-404409.html