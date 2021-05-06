Vừa mới đăng đàn tố Minh Béo 'gạ tình', Tuấn Nguyễn bất ngờ nhận lại vô vàn 'gạch đá' vì kiếm 'fame' rẻ tiền

Hậu trường 06/05/2021 14:14

Diễn viên Tuấn Nguyễn đã có một bài đăng khá dài tố cáo Minh Béo dâm ô, anh còn đăng hàng loạt những "bằng chứng". Tuy nhiên, quay ngược lại "mắng" Tuấn Nguyễn kiếm fame.

Hôm qua 5/5, Tuấn Nguyễn đã chia sẻ đoạn chat cho rằng Minh Béo chủ động làm quen với mình sau đó dùng việc tuyển dụng diễn viên để "gạ tình". Vì nghĩ đơn giản là cơ hội để phát triển sự nghiệp diễn xuất, nên nam diễn viên trẻ đã nhận lời đến sân khấu Minh Béo để gặp nam diễn viên hài. Tuy nhiên sau khi đến, anh cho biết bị Minh Béo thực hiện nhiều hành động "gạ gẫm" trái với đạo lý, nên đã quyết định "đăng đàn" vạch mặt.

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Bài đăng khá dài trên trang cá nhân của nam diễn viên trẻ - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, theo lời chia sẻ từ Tuấn Nguyễn, anh bị Minh Béo làm nhiều hành động không đứng đắn, đồng thời đăng kèm đoạn tin nhắn mà mình cho là bị "gạ tình". Anh còn "tag hẳn" Minh Béo vào bài đăng, tuy nhiên sau đó lại lên tiếng nói Minh Béo đã hủy kết bạn với mình.  

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Qua đoạn tin nhắn, có thể thấy Minh Béo là người chủ động nhắn tin trước với Tuấn Nguyễn - Ảnh: FB

Ngay sau khi tố Minh Béo "gạ tình", tưởng rằng anh chàng sẽ nhận được sự ủng hộ của công chúng nhưng ngược lại, Tuấn Nguyễn lại nhận nhiều bình luận khá tiêu cực. Nhiều người cho rằng nam diễn viên dùng từ ngữ cợt nhả mang tính cá nhân, quy chụp người khác mà không có bằng chứng cụ thể. Bên cạnh đó, nhiều người nhận định loạt tin nhắn của anh chàng tung ra chưa thấy có đoạn nào chứng minh Minh Béo gạ tình. Do đó, nhiều người cho rằng bài tố của nam diễn viên chỉ mang tính kiếm "fame" để thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhằm mục đích nổi tiếng.

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Những đoạn bị cho là quy chụp mà không có bằng chứng cụ thể - Ảnh chụp màn hình
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Cư dân mạng ném 'gạch đá' cho rằng Tuấn Nguyễn câu like, kiếm 'fame' - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào năm năm 2016 khi đang lưu diễn tại Mỹ, Minh Béo đã bị bắt và truy tố vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Lúc bấy giờ, đây là tin gây chấn động làng giải trí nước nhà và khiến cho sự nghiệp của Minh Béo có một vết nhơ rất lớn. Sau 9 tháng bị giam giữ tại Mỹ, Minh Béo trở về Việt Nam vào tháng 12 mới đây. Hiện tại Minh Béo không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào mà chỉ mở một sân khấu nhỏ và kiếm sống bằng tiền thu được từ việc kinh doanh sân khấu này.

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