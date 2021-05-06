Hồ Bích Trâm khóc sưng mắt vì một người đàn ông 'ác độc' không mời mà đến trong đám cưới

Hậu trường 06/05/2021 11:43

Nữ diễn viên Hồ Bích Trâm vừa tổ chức đám cưới ở quê nhà Quảng Ngãi vào hôm qua 5/5. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cô nàng hạn chế số lượng khách mời, tuy nhiên vẫn có một số người "không mời mà đến" quay clip câu view, câu like.

Sáng hôm qua 5/5, đám cưới Hồ Bích Trâm và ông xã doanh nhân đã chính thức được tổ chức tại quê nhà Quảng Ngãi. Trước tình hình COVID-19 phức tạp, cô đã thống nhất cùng gia đình chia khách dự tiệc theo nhiều khung giờ, mỗi khung giờ tối đa 50 người đến dự và trang bị nước rửa tay, đo thân nhiệt cẩn thận.

Ho Bich Tram 5
Nữ diễn viên xúc động vì hạnh phúc - Ảnh: Internet
Ho Bich Tram 4
Khách đến tham dự lễ cưới theo khung giờ và mang khẩu trang để phòng dịch - Ảnh: Internet

Trong ngày vui của mình, Hồ Bích Trâm xúc động khi tìm được bến đỗ hạnh phúc sau nhiều lần tan vỡ chuyện tình cảm. Cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình, nhưng cũng không khỏi bức xúc khi xuất hiện một số người đến quay clip câu like, câu view mà đăng thông tin sai sự thật. 

Cụ thể, có một người đàn ông lạ mặt đã đến đám cưới của nữ diễn viên để quay clip. Gia đình nữ diễn viên hết sức khó chịu vì vị khách không mời này. Mới đây, em trai của Hồ Bích Trâm đã đăng ảnh người đàn ông này và chia sẻ: "Mình đang cần địa chỉ nhà anh ta (nghe đâu ở Phổ Minh) anh ta tới đám cưới chị mình quấy rối. Không ai mời anh ta cả, làm ơn cho em xin thông tin về anh ta. Chị em khóc sưng mắt rồi... huhu không ai mời mà tới phá đám ngày hạnh phúc của người ta ác độc". 

Ho Bich Tram 3
Em trai cùng cha khác mẹ của Hồ Bích Trâm bức xúc thay cho chị gái - Ảnh chụp màn hình
Ho Bich Tram 2
Nữ diễn viên đăng hình ảnh kèm số điện thoại nhờ cộng đồng mạng tìm người đàn ông 'kém duyên' - Ảnh chụp màn hình

Sau đó, Hồ Bích Trâm cũng chia sẻ lại lời của em trai và viết thêm: "Ai ở Đức Phổ biết anh này ở Phổ nào cho em hay. Anh ta không phải khách, vì em hạn chế, mà anh ta tới phá đám em. Em tìm được số điện thoại mà không biết nhà anh ta. Cho em xin với ạ. Em làm gì mà lại phá em chứ, huhu ác độc. Người ta đã bịt khẩu trang và không cho quay mà cố tình quay clip câu view. Anh ta không nghe máy. Anh ta cố tình phá, không ai mời mà tới. Dịch đã hạn chế mà còn tới phá nữa. Ai biết anh ta cho Trâm xin địa chỉ ạ".

Ho Bich Tram 1
Hình ảnh người đàn ông quay clip đám cưới Hồ Bích Trâm được em trai cô đăng tải - Ảnh: FB

Trước đó, nữ diễn viên "Muôn kiểu làm dâu" nhiều lần tỏ thái độ gay gắt, không hài lòng khi một số trang báo "lá cải", page cắt ghép hình ảnh và đăng thông tin sai lệch nhằm mục đích câu view khiến cô nàng bị cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích. Vụ việc lần này khiến Hồ Bích Trâm cảm thấy không vui, thậm chí cô đã khóc vì bị phá đám trong chính ngày vui của mình.

Sau bộ ảnh cưới 'giấu mặt' chú rể gây sốt, Hồ Bích Trâm 'quẩy' hết mình trong tiệc 'chia tay độc thân' cùng hội bạn

Sau bộ ảnh cưới 'giấu mặt' chú rể gây sốt, Hồ Bích Trâm 'quẩy' hết mình trong tiệc 'chia tay độc thân' cùng hội bạn

Quả đúng như lời đồn, mọi cô gái đều trở nên xinh đẹp hơn hẳn khi chuẩn bị trở thành cô dâu, điều này cũng không hề ngoại lệ với nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Mới tung ảnh chia tay độc thân cùng hội bạn, Hồ Bích Trâm liền được CĐM gửi lời chúc và khen ngợi bởi nhan sắc ngày một thăng hạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Bích Trâm đám cưới Hồ Bích Trâm câu view

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36