Trong ngày vui của mình, Hồ Bích Trâm xúc động khi tìm được bến đỗ hạnh phúc sau nhiều lần tan vỡ chuyện tình cảm. Cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình, nhưng cũng không khỏi bức xúc khi xuất hiện một số người đến quay clip câu like, câu view mà đăng thông tin sai sự thật.

Sáng hôm qua 5/5, đám cưới Hồ Bích Trâm và ông xã doanh nhân đã chính thức được tổ chức tại quê nhà Quảng Ngãi. Trước tình hình COVID-19 phức tạp, cô đã thống nhất cùng gia đình chia khách dự tiệc theo nhiều khung giờ, mỗi khung giờ tối đa 50 người đến dự và trang bị nước rửa tay, đo thân nhiệt cẩn thận.

Cụ thể, có một người đàn ông lạ mặt đã đến đám cưới của nữ diễn viên để quay clip. Gia đình nữ diễn viên hết sức khó chịu vì vị khách không mời này. Mới đây, em trai của Hồ Bích Trâm đã đăng ảnh người đàn ông này và chia sẻ: "Mình đang cần địa chỉ nhà anh ta (nghe đâu ở Phổ Minh) anh ta tới đám cưới chị mình quấy rối. Không ai mời anh ta cả, làm ơn cho em xin thông tin về anh ta. Chị em khóc sưng mắt rồi... huhu không ai mời mà tới phá đám ngày hạnh phúc của người ta ác độc".

Em trai cùng cha khác mẹ của Hồ Bích Trâm bức xúc thay cho chị gái - Ảnh chụp màn hình

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Sau đó, Hồ Bích Trâm cũng chia sẻ lại lời của em trai và viết thêm: "Ai ở Đức Phổ biết anh này ở Phổ nào cho em hay. Anh ta không phải khách, vì em hạn chế, mà anh ta tới phá đám em. Em tìm được số điện thoại mà không biết nhà anh ta. Cho em xin với ạ. Em làm gì mà lại phá em chứ, huhu ác độc. Người ta đã bịt khẩu trang và không cho quay mà cố tình quay clip câu view. Anh ta không nghe máy. Anh ta cố tình phá, không ai mời mà tới. Dịch đã hạn chế mà còn tới phá nữa. Ai biết anh ta cho Trâm xin địa chỉ ạ".