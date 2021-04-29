Quả đúng như lời đồn, mọi cô gái đều trở nên xinh đẹp hơn hẳn khi chuẩn bị trở thành cô dâu, điều này cũng không hề ngoại lệ với nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Mới tung ảnh chia tay độc thân cùng hội bạn, Hồ Bích Trâm liền được CĐM gửi lời chúc và khen ngợi bởi nhan sắc ngày một thăng hạng.

Vừa qua, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 5/5 sắp tới đây. Hồ Bích Trâm được khán giả biết đến với khá nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu, MC. Nữ diễn viên gốc Quảng Ngãi còn "bỏ túi" nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim: Vương Miện xương rồng, Về nhà ăn Tết, Muôn kiểu làm dâu, Gia đình là số 1 phần 3, Con đường hoàn lương, Dã tâm thiên thần, Lời nguyền lúc 0h,...

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hồ Bích Trâm - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên xuất hiện trong các gameshow, chương trình truyền hình của các nhà đài. Hồ Bích Trâm được lòng khán giả bởi tính cách chân thành, giản dị. Đối với công việc, nữ diễn viên luôn nghiêm túc và có tâm với nghề. Ngoài ra, cô còn ăn điểm với công chúng bởi hiếm khi diện hàng hiệu xa xỉ mà thường lựa chọn trang phục đơn giản là quần jeans, áo thun,... Thay vì những chuyến du lịch xa hoa, Hồ Bích Trâm chọn lựa việc đóng phim và đi làm từ thiện. Hồ Bích Trâm giản dị trong những buổi thiện nguyên - Ảnh: FBNV Trước khi có cuộc sống sung túc như hiện nay, Hồ Bích Trâm từng có cuộc sống vất vả. Để có tiền lo cho gia đình và trang trải cuộc sống, nữ diễn viên "Về nhà an Tết" phải đi làm thêm, bưng bê thức ăn cho một tiệm cơm. Thế nhưng, cô gái nhỏ tỉnh lẻ ấy đã vượt qua mọi thử thách, sóng gió của cuộc đời, để rồi sau hơn 15 năm vào Sài Gòn sinh sống, làm việc, tới nay, cô đã gặt hái cho mình nhiều trái ngọt.

Nữ diễn viên 9x từng tiết lộ chỉ trong vòng 2 năm, với công việc kinh doanh online, nữ diễn viên đã đổi được hai xe và mua được căn hộ cho riêng mình. Hiện tại, nguồn thu từ kinh doanh giúp cô chăm lo cho cuộc sống gia đình, đầu tư cho bản thân. Hình cưới của Hồ Bích Trâm và ông xã hơn cô 7 tuổi - Ảnh: FBNV Và giờ đây, ở độ tuổi 31, nữ diễn viên nữ diễn viên "Vương miện xương rồng" có lẽ chỉ cần thêm hạnh phúc đến từ gia đình. Điều đó cũng đã trở thành hiện thực. Dù không tiết lộ thông tin về chú rể, nhưng niềm hạnh phúc của cô gái sắp về nhà chồng thực sự khó giấu được. Sau khi công bố thông tin kết hôn, người đẹp 9x thường xuyên cập nhật quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại trên trang cá nhân khiến người hâm mộ vui mừng cho cô.

Buổi tiệc 'chia tay độc thân' với sự xuất hiện của hội bạn thân - Ảnh: FBNV Hồ Bích Trâm - Ảnh: FBNV Nữ diễn viên hết mình, nhí nhảnh bên hội bạn - Ảnh: FBNV Fan hâm mộ chúc mừng và khen ngợi nhan sắc của Hồ Bích Trâm - Ảnh: Cắt từ FBNV Trong buổi tiệc "chia tay độc thân" mới đây của nữ diễn viên có sự xuất hiện của hội bạn thân như: diễn viên Vũ Ngọc Ánh, diễn viên Phạm Kiều Khanh, diễn viên Thủy Phạm... Điều khiến mọi người ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô. Đồng thời, có lẽ đây là dịp để Hồ Bích Trâm "bung xỏa" trước khi trở thành vợ hiền, vì vậy mỗi khoảnh khắc nữ diễn viên hết mình, nhí nhảnh bên hội bạn.

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