Đi Mỹ chữa bệnh 1 năm, HH Phạm Hương đã có con trai lớn phổng phao, cuộc sống viên mãn vạn người mê

Sao Việt 28/04/2021 15:16

Dù không còn tham gia các hoạt động trong showbiz, tuy nhiên cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương vẫn luôn được công chúng quan tâm.

Cuối năm 2018, Hoa hậu Phạm Hương thông báo tạm gác lại mọi công việc để sang Mỹ chữa bệnh. Sau đó không lâu, Phạm Hương lộ thông tin đã kết hôn và có con với một đại gia. Con đầu lòng của hoa hậu có tên Maximus, cậu bé trông rất kháu khỉnh và ra dáng 1 "mỹ nam" khi thừa hưởng nét đẹp của mẹ hoa hậu.

Đi Mỹ chữa bệnh 1 năm, HH Phạm Hương đã có con trai lớn phổng phao, cuộc sống viên mãn vạn người mê - Ảnh 1
 Maximus - Trong clip do Phạm Hương đăng tải sáng nay - Ảnh: Cắt từ clip
Đi Mỹ chữa bệnh 1 năm, HH Phạm Hương đã có con trai lớn phổng phao, cuộc sống viên mãn vạn người mê - Ảnh 2
 Cận cảnh nhan sắc 'mẹ bỉm sữa' Phạm Hương - Ảnh: Internet

Sau khi rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, hiếm lắm mới thấy nàng Hậu có động thái mới. Gần đây nhất là 28/4, Phạm Hương khiến fan vô cùng thích thú khi khoe cận nhan sắc đỉnh cao của "mẹ bỉm", cô còn công khai luôn hình ảnh hiện tại của quý tử đầu lòng.

Đi Mỹ chữa bệnh 1 năm, HH Phạm Hương đã có con trai lớn phổng phao, cuộc sống viên mãn vạn người mê - Ảnh 3
 Maximus trông lớn và cứng cáp hơn - Ảnh: Internet

Hình ảnh của cậu bé Maximus trong clip được Phạm Hương đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đáng chú ý, trong clip, Maximus trông cứng cáp, đáng yêu. Đồng thời, khi được mẹ dạy hát tiếng Anh, cậu bé bập bẹ từng chữ đã "đốn tim" không ít người hâm mộ.

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