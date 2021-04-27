Sốc: Idol Mina (AOA) đăng ảnh nghi cắt tay tự tử lần 3 sau vụ bắt nạt chấn động KPOP, Knet lo lắng cho số phận bi đát của nữ nghệ sĩ

Sao quốc tế 27/04/2021 00:22

Khuya 266/4, Mina (AOA) đăng ảnh cắt cổ tay máu be bét, nghi vấn tự tử sau 10 tháng kể từ vụ bắt nạt chấn động. Netizen lo lắng không yên cho nữ idol có số phận bất hạnh.

Vào tối ngày 26/4, Mina (cựu thành viên AOA) đã khiến netizen bàng hoàng khi đăng cảnh cắt cổ tay đầy máu như đang muốn tự tử. Trên trang cá nhân, hình ảnh cổ tay be bét máu của nữ idol khiến fan lo lắng tột độ. Hiện tại, vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của Mina, cũng không rõ sau bài đăng, đã có ai đưa cô đến bệnh viện chưa. Người hâm mô vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Sốc: Idol Mina (AOA) đăng ảnh nghi cắt tay tự tử lần 3 sau vụ bắt nạt chấn động KPOP, Knet lo lắng cho số phận bi đát của nữ nghệ sĩ - Ảnh 1
 Mina đăng ảnh máu me trên trang cá nhân nghi vấn cắt tay tử tử - Ảnh: IG
Sốc: Idol Mina (AOA) đăng ảnh nghi cắt tay tự tử lần 3 sau vụ bắt nạt chấn động KPOP, Knet lo lắng cho số phận bi đát của nữ nghệ sĩ - Ảnh 2
 Mina nhành viên nhóm AOA - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, Mina từng khiến người hâm mộ lo lắng khi 2 lần cắt cổ tay tự tử bất thành. Điều này xảy đến khi cô trở thành nạn nhân trong vụ bê bối bắt nạt nội bộ AOA. Cô chỉ đích danh ba cái tên khiến cuộc đời cô rơi vào bi kịch là Shin Jimin, Kim Seolhyun và CEO FNC Entertainment - Han Seong Ho. 

Sốc: Idol Mina (AOA) đăng ảnh nghi cắt tay tự tử lần 3 sau vụ bắt nạt chấn động KPOP, Knet lo lắng cho số phận bi đát của nữ nghệ sĩ - Ảnh 3
 Jimin - kẻ bắt nạt Mina suốt 10 năm - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc chịu ảnh hưởng nặng nề từ 10 năm bị Jimin bắt nạt, truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra những lý do khiến Mina đau khổ, rơi vào trầm cảm. Lần này, netizen cũng phán đoán, lý do tự sát của Mina chính là do vụ việc bắt nạt cách đây 10 tháng. 

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Từ khóa:   Jimin bắt nạt Mina Kpop Mina (AOA) tự sát

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