Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar

Trong lễ trao "Giải Oscar lần thứ 93", nữ diễn viên Youn Yuh Jung với kĩ năng diễn xuất kinh nghiệm nhiều năm đã mang về giải Oscar cho vai diễn trong bộ phim "Minari" (Khát vọng đổi đời), vượt qua những ngôi sao tầm cỡ quốc tế như Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Colman và Amanda Seyfried.

Bộ phim “Minari” của đạo diễn Lee Isaac Chung kể câu chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, đầy xúc cảm về một gia đình Hàn Quốc nhập cư Mỹ vào những năm 1980 và họ đã luôn cố gắng cải thiện cuộc sống bằng cách bắt đầu công việc từ một trang trại ở Arkansas. Trong bộ phim này, nữ diễn viên với vai diễn là một người mẹ thương con, phải đi từ Hàn Quốc đến Mỹ để chăm sóc cháu ngoại. Với kĩ năng diễn xuất chuyên nghiêp và dày dạn kinh nghiệm bậc nhất, bà đã đoạt giải thưởng một cách ngoạn mục, vô cùng thuyết phục và xứng đáng.