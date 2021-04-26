Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar

Sao quốc tế 26/04/2021 14:18

Giải thưởng danh giá Oscar bất ngờ xướng tên nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh Jung. Với chiến thắng này, nữ diễn viên gạo cội mang về giải thưởng thứ 38 mà bà đã giành được trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Trong lễ trao "Giải Oscar lần thứ 93", nữ diễn viên Youn Yuh Jung với kĩ năng diễn xuất kinh nghiệm nhiều năm đã mang về giải Oscar cho vai diễn trong bộ phim "Minari" (Khát vọng đổi đời), vượt qua những ngôi sao tầm cỡ quốc tế như Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Colman và Amanda Seyfried. 

Bộ phim “Minari” của đạo diễn Lee Isaac Chung kể câu chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, đầy xúc cảm về một gia đình Hàn Quốc nhập cư Mỹ vào những năm 1980 và họ đã luôn cố gắng cải thiện cuộc sống bằng cách bắt đầu công việc từ một trang trại ở Arkansas. Trong bộ phim này, nữ diễn viên với vai diễn là một người mẹ thương con, phải đi từ Hàn Quốc đến Mỹ để chăm sóc cháu ngoại. Với kĩ năng diễn xuất chuyên nghiêp và dày dạn kinh nghiệm bậc nhất, bà đã đoạt giải thưởng một cách ngoạn mục, vô cùng thuyết phục và xứng đáng.

Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar - Ảnh 1
Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai được xướng tên tại Oscar - Ảnh chụp màn hình
Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar - Ảnh 2
Youn Yuh Jung phát biểu sau khi bà được xướng tên lên nhận giải - Ảnh chụp màn hình

Bà là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar. Chiến thắng của Youn Yuh Jung cũng đánh dấu một cột mốc sáng giá của màn ảnh Hàn Quốc, đây là năm thứ hai liên tiếp một diễn viên Hàn Quốc giành được giải thưởng tại lễ trao giải Oscar. Năm ngoái, đạo diễn Bong Joon Ho đã giành được bốn giải thưởng cho tác phẩm phim điện ảnh "Parasite".

Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar - Ảnh 3
Nữ diễn viên Youn Yuh Jung trên thảm đỏ Oscar - Ảnh: Twitter
Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar - Ảnh 4
Youn Yuh Jung sánh bước cùng nữ diễn viên trẻ Han Ye Ri - Ảnh: Twitter
Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar - Ảnh 5
Youn Yuh Jung và nam diễn viên nổi tiếng Brad Pitt tại '2021 Oscar Awards' - Ảnh: The Seoul Story

Trước đó, nữ diễn viên đã giành giải "Diễn xuất xuất sắc" nhờ vai diễn phụ tại lễ trao giải "Hiệp hội Diễn viên màn ảnh lần thứ 27" vào đầu tháng này.

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