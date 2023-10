Danh sách 14 bộ phim ngôn tình Hàn Quốc diễn viên đẹp bạn không nên bỏ lỡ

Cô là quản lý một fansite của Idol Si An và đang làm việc tại bảo tàng nghệ thuật. Nam chính ông chủ Ryan (Kim Tae Wook) là người khó tính, chẳng mấy khi biểu hiện cảm xúc.

Càng lúc họ càng nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Chắc chắn bộ phim này phim sẽ khiến fan đứng ngồi không yên.

2. Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi – Something In The Rain

Được biết đến là một trong những bộ phim trong top phim ngôn tình Hàn Quốc hay nhất, Chị Đẹp Mua Cơm ngon cho tôi xoay quanh chuyện tình chị em ngọt ngào đến lụi tim.

Yoo Jin Ah (Son Ye Jin) là nữ chính đã ngoài 30, có tình duyên lận đận, thường xuyên bị hối kết hôn và bị quấy rối ở chốn công sở.

Nam chính là Seo Joon Hee, em trai bạn thân nữ chính. Chàng kiến trúc sư trẻ tuổi này đã thích Jin Ah từ rất lâu và sau này mới dám bày tỏ.

Trước sự ấm áp của người “em trai” này, Jin Ah cũng không ngờ có một ngày mình lại xao xuyến. Những phân cảnh lãng mạn trong xuyên suốt bộ phim khiến bạn phải tan chảy. Với tình yêu cuồng nhiệt, Jin Ah như được đưa về tuổi đôi mươi. Bộ phim này đích thực là dành cho fan ngôn tình chính hiệu.

3. Gió Đông Năm Ấy

Nội dung phim xoay quanh quanh hai nhân vật chính là Oh Soo (Jo In Sung) và Oh Young (Song Hye Kyo). Cả hai có điểm chung là đều mang nhiều tổn thương. Họ đang trên con đường đi tìm tình yêu đích thực của đời mình.

Oh Young là người thừa kế một tập đoàn lớn của gia đình. Tuy nhiên cô đã sớm bị mất đi thị lực. Trong lúc cô đang tìm người anh trai thất lạc nhiều năm, Oh Soo đã mạo danh anh trai cô nhằm mục đích chiếm khối tài sản khổng lồ mà Oh Young sắp thừa kế.

Dù trong tâm thế ngờ vực nhưng cô vẫn chấp nhận người anh trai này. Tình cảm của họ nảy nở sau một thời gian ở bên nhau. Liệu rằng tình yêu của họ có vượt lên được sự lừa dối để ở bên nhau.

Nhịp điệu bộ phim khá chậm rãi, các phân cảnh tình tứ nhưng đau lòng lay động người xem.

Bộ phim ngôn tình Hàn Quốc này được khán giả ủng hộ nhiệt tình kể từ khi lên sóng.

4. Khi Nàng say giấc

Xoay quanh câu chuyện về nữ chính là Hong Soo (Suzy) cô gái có khả năng nhìn thấy những điều không may xảy ra trong giấc mơ. Cùng đó là chàng công tố viên Jae Chan (Lee Jong Suk) luôn nỗ lực hết sức ngăn giấc mơ của nữ chính trở thành hiện thực.

Cả hai đã nảy sinh tình cảm khi kết hợp làm việc với nhau. Bộ phim này hội tụ đầy đủ của các yếu tố kịch tính, lãng mạn và hài hước. Fan sẽ ngất lịm trước sự góp mặt của tài tử Lee Jong Suk và tình đầu quốc dân Bae Suzy.

5. Vẻ Đẹp Đích Thực (True Beauty)

True Beauty thuộc thể loại ngôn tình học đường có sự kết hợp yếu tố hài hước và lãng mạn.

Nội dung phim xoay quanh nữ sinh Lim Ju Gyeong (Moon Ga Young). Mặt mộc chẳng mấy xinh đẹp khiến cô luôn tự ti, mặc cảm và thường bị bạn bè bắt nạt vì xấu xí.

Với mong muốn tìm được sự tự tin, cô bắt đầu học trang điểm và trở thành nữ thần của trường. Từ đó trở đi cô luôn tìm mọi cách để che giấu gương mặt mộc của mình.

Cũng từ đó xuất hiện nhiều tình huống khó đỡ. Đồng thời, phim còn xoay quanh mối tình tay ba giữa cô và Lee Su Ho (Cha Eun Woo) mỹ nam trung học lạnh lùng, Han Seo Jun (Hwang In Yeop) gã trai hư tốt bụng.

Những mối tình gà bông trong sáng, thơ ngây hứa hẹn sẽ khiến các mọt phim quắn quéo.

6. Ngôi nhà hạnh phúc - Full House

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về hợp đồng hôn nhân giữa nam diễn viên Lee Young Jae và cô gái Han Ji Eun. 2 diễn viên chính của phim là Bi Rain và mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc, Song Hye Kyo.

Han Ji Eun (Song Hye Kyo) là một cô gái từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Cha cô đã thiết kế và xây dựng một ngôi nhà dành cho Ji Eun trước khi ông qua đời. Không may là cô lại bị chính những người bạn của mình lừa bán căn nhà cho nam tài tử Lee Young Jae (Bi Rain).

Poster Ngôi nhà hạnh phúc

Vì muốn lấy lại căn nhà, Ji Eun bắt buộc phải thực hiện một hợp đồng hôn nhân với Young Jae. Cũng. Và từ đây, những tình huống trớ trêu dở khóc dở cười cũng bắt đầu.

7. Người thừa kế - The Heirs

Bộ phim này kể về câu chuyện tình cảm giữa thiếu gia tập đoàn Jeguk, Kim Tan và nàng lọ lem Cha Eun Sang và. Phim đánh dấu sự trở lại của tài tử số một Hàn Quốc - Lee Min Ho. Anh sẽ thành đôi với Nữ hoàng của dòng phim tuổi teen - Park Shin Hye trong bộ phim này.

Poster Người thừa kế

Cha Eun Sang (Park Shin Hye) là một nữ sinh trung học có hoàn cảnh nghèo khó, sống cùng người mẹ bị câm. Eun Sang vô tình gặp được Kim Tan (Lee Min Ho) trong một lần sang Mỹ thăm chị gái. Tưởng chừng họ sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nhưng định mệnh lại khiến xui cho cô chuyển đến nhà Kim Tan sống bởi vì mẹ cô là quản gia tại đây.

Bắt đầu từ đây, Eun Sang trở thành bạn cùng trường của Kim Tan. Cô có cơ hội quen biết được với thiếu gia Choi Young Do (Kim Woo Bin) tại ngôi trường này. Anh đã phải lòng Eun Sang sau vài lần chạm mặt tình cờ.

8. Con nhà giàu - Boy Over Flowers

Trong những bộ phim Hàn Quốc diễn viên đẹp thì không thể bỏ qua Boy Over Flower. Đây là bộ phim về tình cảm giữa thiếu gia nhà giàu Goo Jun Pyo và nàng lọ lem Geum Jan Di. Có nhiều nhan sắc cực phẩm tham gia bộ phim này như tài tử Lee Min Ho, Goo Hye Sun, Kim Hyun Joong.

Poster Con nhà giàu

Geum Jan Di (Goo Hye Sun) là nữ sinh trung học bình thường. Jan Di đã dũng cảm cứu mạng một nam sinh đang có ý định tử tự trong một lần giúp bố mẹ giao đồ giặt ủi. Tập đoàn Shinwa đã quyết định cấp cho cô một suất học bổng tại ngôi trường Shinwa danh giá trước sức ép của dư luận.

Tại trường học, vì muốn cứu bạn mình, Jan Di đã phải đối đầu với thủ lĩnh của F4 - Goo Jun Pyo (Lee Min Ho). Chính sự kiên cường và sự lương thiện của Jan Di mà chàng thiếu gia Jun Pyo đã dần thích cô. Trớ trêu thay, Jan Di lại phải lòng bạn thân của cậu - Yoon Ji Hoo (Kim Hyun Joong).

9. Vì sao đưa anh tới - You Who Came From The Stars

Bộ phim xoay quanh mối tình giữa anh chàng ngoài hành tinh Do Min Joon và nữ diễn viên xinh đẹp Cheon Song Yi. Diễn xuất xuất thần của "nam thần cổ trang" Kim Soo Hyun và "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun đã tạo nên ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Do Min Joon (Kim Soo Hyun) là anh chàng ngoài hành tinh đến Trái Đất vào triều đại Joseon. Anh đã bỏ lỡ cơ hội về hành tinh của mình và chấp nhận bị mắc kẹt tại Trái Đất vì cứu cô gái mình yêu . Min Joon hiện tại là một giáo sư đại học.

Cuộc sống của chàng trai này bắt đầu bị đảo lộn khi minh tinh Cheon Song Yi (Jeon Ji Hyun) trở thành người hàng xóm của mình. Từ đây, những tình huống dở khóc dở cười cũng bắt đầu.

10. Hậu duệ mặt trời - Descendants of the Sun

Phim là câu chuyện về tình yêu giữa đại úy Yoo Shi-jin và bác sĩ Kang Mo-yeon. Sự kết hợp của bộ đôi nhan sắc Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã làm khuấy đảo cộng đồng hâm mộ phim Hàn và đưa bộ phim đạt đến đỉnh cao.

Poster Hậu duệ mặt trời

Yoo Shi-jin (Song Joong-ki) là đội trưởng đội tác chiến quân đội Hàn Quốc đóng tại đất nước Uruk. Anh gặp được bác sĩ Kang Mo-yeon (Song Hye Kyo) trong một lần truy đuổi một tên tội phạm. Từ cái nhìn đầu tiên thì Shi-jin đã phải lòng bác sĩ Kang. Không may khi cô lại hiểu lầm anh là thành viên của một tổ chức xã hội đen.

11. Cô bé người gỗ - Pinocchio

Bộ phim kể về chuyện tình cảm giữa Choi Dal-po và Choi Inha. Đây là tác phẩm truyền hình đánh dấu sự trở lại của ngọc nữ xứ Hàn Park Shin Hye. Trong bộ phim này, cô được ghép cặp với nam tài tử Lee Jong Suk.

Poster Cô bé người gỗ

Choi Dal-po (Lee Jong Suk) có tên thật KiHa Myeong, anh được sinh ra trong một gia đình có bố là lính cứu hỏa. Cuộc sống gia đình thay đổi vĩnh viễn khi một vụ nổ xảy ra, không những cướp đi sinh mạng của cha cậu mà còn khiến ông bị buộc tội bỏ rơi đồng đội.

Vì lý do này mà anh trai Ha Myung đã bỏ nhà đi còn mẹ cậu quyết định sẽ cùng cậu quyên sinh. Thật may khi Ha Myeong được một ông lão cứu sống và có thân phận mới là Choi Dal-po - con trai của ông cụ.

Dal-po bắt đầu sống với ông Choi, con trai và cháu gái ông - Inha (Park Shin Hye). Thời gian ở tại đây, Dal-po đã dần dần nảy sinh tình cảm với Inha. Đúng lúc ấy, cậu lại phát hiện Inha chính là con gái của người phóng viên đã khiến gia đình lâm vào bước đường cùng.

12. Mây họa ánh trăng - Love In The Moonlight

Tác phẩm truyền hình này kể về chuyện tình cảm giữa thái tử Lee Yeong và Hong Ra-on - nữ nhân cải trang thành thái giám. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đẹp của điện ảnh Hàn như "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung và "nam thần thế hệ mới" Park Bo Gum.

Lee Yeong (Park Bo Gum) là thái tử, con của vua Thuần Tổ. Anh là một người có tính cách hài hước, yêu thích hội họa. Trong khi Hong Ra-on (Kim Yoo Jung) vì có cha là một kẻ phản đồ phải cải trang thành nam nhi, sinh sống bằng nghề tư vấn tình cảm.

Trong một lần xảy ra hiểu lầm mà Ra-on đã gây thù với thái tử Lee Yeong. Xui xẻo khi cô bị bọn cho vay bắt trở thành một thái giám và phải đi theo hầu hạ Lee Yeong.

13. Thư ký Kim sao thế? - What’s Wrong With Secretary Kim?

Bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm giữa phó chủ tịch Lee Young-joon và thư ký của anh là Kim Mi So. Trong phim này, tài tử Park Seo Joon sẽ kết đôi với ngọc nữ Park Min Young.

Thư ký Kim sao thế? - What’s Wrong With Secretary Kim?

Lee Young-joon (Park Seo Joon) là phó chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng, anh rất hay tự luyến về vẻ ngoài đẹp trai của mình. Cùng với thư ký của mình là Kim Mi So, họ đã sát cánh và làm việc hơn 10 năm. Nhưng vào một ngày, Mi So (Park Min Young) lại đưa ra đề nghị muốn từ chức. Và phó chủ tịch bắt đầu tìm hiểu lý do thư kí Kim tạo sao lại muốn nghỉ việc, đồng thời anh cũng đưa ra những đề nghị hấp dẫn nhằm thuyết phục MiSo ở lại.

14. Hạ cánh nơi anh - Crash Landing on You

Phim này xoay quanh câu chuyện tình cảm khá vui nhộn giữa chàng sĩ quan lạnh lùng Ri Jeong-hyuk và cô nàng tài phiệt Yoon Se-ri. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời Son Ye Jin. Cô sẽ được ghép cặp cùng tài tử Hyun Bin để vẽ lên một chuyện tình thật lãng mạn.

Là con gái của một gia đình tài phiệt tại Hàn Quốc, Yoon Se-ri (Son Ye Jin) trong một lần chơi dù lượn đã bất cẩn rơi trúng vào địa phận của Triều Tiên. Tại đây, Se-ri đã được đại úy Ri Jeong-hyuk (Hyun Bin) giải cứu khi cô vô tình đạp phải mìn.

Poster Hạ cánh nơi anh

Se-ri chấp nhận về sống tại nhà đại úy Ri để đảm bảo an toàn cho bản thân và những binh sĩ, đồng thời cô cũng tìm cách để nhanh chóng thoát khỏi Triều Tiên. Và từ đây, những tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra.

Với những bộ phim ngôn tình Hàn Quốc diễn viên đẹp mà chúng tôi đã chia sẻ, hy vọng độc giả sẽ có thêm những sản phẩm điện ảnh hay để giải trí những lúc rảnh rỗi cùng gia đình, bạn bè.