Top 10 phim đam mỹ Thái Lan 2021 hay nhất nên xem

Khởi chiếu: 14/03/2020

Số tập: 14

Thời lượng: 45 phút/tập

Nội dung

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của của chàng trai Kỹ Thuật nổi tiếng Bohn. Do một sự hiểu lầm nên bị đàn em khoa Y là Duen đấm chảy máu mũi. Vì muốn hành hạ đàn em, Bohn đã bắt cậu ta tặng hoa cho mình trong vòng 1 tháng.

Cũng chính bởi mối quan hệ này đã dẫn đến việc này đã đến việc nhóm đàn em khoa Y gặp gỡ và quen biết nhóm đàn anh Kỹ Thuật.

Từ đó có thêm cặp đôi Ram yêu chó và King sợ chó. Đồng thời, còn có thêm mối quan hệ friendzone của Boss và Maek vừa ngọt ngào vừa ức chế. Và đây cũng chính là cặp đôi trọn vẹn nhất phim. Cặp King-Ram lại là cái kết mở, hứa hẹn cho phần 2 của phim.

My Engineer – Chàng Kỹ Sư Của Tôi

2. Why R U The Series

Thể Loại: Phim đam mỹ Thái Lan

Đạo diễn: Kittipat Zumba và Thanamin Wong Skulphat

Diễn viên: Saint Suppapon, Zee Pruk, Tommy Sittichok, Jimmy Karn…

Giới hạn tuổi: 17+

Khởi chiếu: 17/01/2020

Số tập: 14 tập

Thời lượng: 50p/tập

Nội dung

Bộ phim xoay quanh mối tình của 2 cặp đôi.

Đó là Tutor ‘khôn ngoan’ hơn tuổi của mình và hành động theo lý trí. Còn Fighter là người sống tình cảm. Vừa gặp nhau đã sinh sự để rồi không lâu sau đã phải lòng đối phương.

Bên cạnh đó, Saifah thường đứng đầu trò phá phách ở trường. Anh là một nhạc sĩ nổi tiếng. Còn Zon là một nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng, có cô em gái Zol là tiểu thuyết gia viết truyện boys love.

Bộ phim Why R U The Series xoay quanh mối tình của 2 cặp đôi

Tình cờ, Zon phát hiện ra rằng cô em gái đã dùng tên của mình trong tiểu thuyết, còn ghép cặp với kẻ thù của anh, Saifah.

Chuyện tình của cả hai cặp đôi chính đều giống như phiên bản đời thực bước ra từ tiểu thuyết của Zol. Cách họ hành động và diễn biến mọi việc diễn ra chẳng khác gì đang có sự sai khiến của một thế lực vô hình. Chắc chắn sẽ không thiếu những cảnh thân mật và thậm chí là…cảnh nóng.

3. The Shipper

Thể Loại: Đam mỹ Thái Lan

Đạo diễn: Aticha Tanthanawigrai

Diễn viên: Kanaphan Puitrakul, Sureeyaret Yakaret, Pawat Chittsawangdee, Pusit Disthapisit, Kanyarat Ruangrung, Benyapa Jeenprasom

Giới hạn độ tuổi: 13+

Khởi chiếu: 22/5/2020

Số tập: 12 tập

Nội dung:

Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính là cô nàng Pan hủ nữ chính hiệu. Pan có sở thích ship các chàng trai trong trường với nhau. Đặc biệt là cặp bạn thân Kim-Way. Cô cùng Soda đã viết những fanfic về cặp đôi Kim-Way trên blog boy love và rất được đón nhận.

Tuy nhiên, mọi sự rắc rối ập đến khi có người trong trường đọc được fanfic này và trêu chọc Kim, Way. Lúc này, đối diện với nguy cơ bị đuổi học rất cao, Pan và Kim lại vô tình gặp tai nạn. Khi tỉnh dậy, họ bàng hoàng bởi thể xác bị hoán đổi với người kia.

Banner phim The Shipper

Giờ đây, Pan trong thân thể của Kim phải cố gắng giả vờ sao cho giống nhất để không ai phát hiện ra. Tuy nhiên, đây phải chăng chính là cơ hội để cô khiến cho con thuyền Kim-Way trở thành hiện thực?

4. Tình Cờ Yêu 2

Thể Loại: Đam mỹ Thái Lan

Đạo diễn: New Sawai Siwatmaneekul

Diễn viên: Plan Rathavit, Mean Phiravich, Perth Tanapon, Mark Siwat, Gun Napat, Earth Katsamonnat, Best Vittawin…

Giới hạn độ tuổi: 13+

Khởi chiếu: 2/9/2020

Số tập: 13 tập

Thời lượng: 40 phút/tập

Nội dung:

Phần 2 của bộ phim đam mỹ nổi tiếng 2019 – Love By Chance đi sâu khai thác chi tiết về mối quan hệ của cặp đôi oan gia ngõ hẹp Tin – Can.

Tin với thân phận là đại công tử được sống xa hoa ngay từ nhỏ. Anh mang trong mình tư tưởng rằng bất cứ thứ gì nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Tin lại luôn thấy cuộc sống vô nghĩa, nghi kị và ác cảm đối với mọi người. Với anh, thế giới xung quanh chỉ toàn giả tạo và lợi dụng.

Phần 2 của bộ phim đam mỹ nổi tiếng 2019 – Love By Chance đi sâu khai thác chi tiết về mối quan hệ của cặp đôi oan gia ngõ hẹp Tin – Can

Can là chàng thanh niên vô tư, ngây thơ. Chính sự vô tư của Can đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tin và họ nhanh chóng tiến xa tình cảm hơn mức bạn bè. Tuy nhiên, Can háu ăn và chỉ mê đá bóng nên không quan tâm đến ái tình. Can đã từ chối Tin một cách phũ phàng. Điều này khiến Tin vô cùng tổn thương và tuyệt vọng.

Tuy nhiên, Tin không bỏ cuộc và càng tìm cách để thuyết phục Can. Cũng không có gì là khó bởi dù sao thì việc Can thích nhất là ăn, mà tiền của Tin thì ăn cả thế giới cũng chẳng hề xi nhê.

5. Gen Y The Series

Thể Loại: Đam mỹ Thái Lan

Đạo diễn: Sathanapong Limwongthong

Diễn viên: Kim Varodom Khemmonta, Copter Panuwat, Bas Suradej Pinnirat, Dun Romchumpa, Pon Thanapon Aiemkumchai, Jet Jetsadakorn Bundit…

Giới hạn tuổi: 13+

Khởi chiếu: 11/11/2020

Số tập: 12 tập

Thời lượng: 55 phút/tập

Nội dung

Gen Y The Series được xem như phần 2 của 2 Moon. Nội dung phim là màn hội ngộ của bộ tứ 2 Moons The Series đình đám ngày nào. Đi sâu vào khai thác câu chuyện của cặp phụ Markk – Kit (Kim-Copter).

Nội dung phim Gen Y The Series là màn hội ngộ của bộ tứ 2 Moons The Series đình đám ngày nào

Mark là chàng nam khôi năm nhất của khoa Kỹ thuật. Vẻ ngoài thu hút, tính cách hoạt bát, có chút hơi tự tin thái quá. Còn Kit là đàn anh khoa Y, thông minh, thần thái hơn người và cũng là nhân vật khó gần, không nên chọc tới.

Nhưng càng khó càng thích chinh phục được. Chính bởi vậy mà ngay từ lần đầu gặp nhau Kit đã không ngại tìm mọi cách để làm quen đàn anh cho bằng được.

Càng theo thời gian, Mark càng nhận ra rằng mình đã có nhiều tình cảm với Kit và quyết định tỏ tình với anh. Tuy nhiên, không đơn giản như vậy. Những drama dở khóc dở cười, vừa bực mình mà cũng rất ngọt ngào ở phần sau của cặp đôi Kit-Mark rất đáng để theo dõi theo từng tập.

6. 2gether The Series / Still2gether

Thể Loại: Phim đam mỹ Thái Lan

Diễn viên: Bright Vachiravit, Win Metawin, Drake Satta but Luedeke, Frank Thanatsaran Sam Thonglai…

Giới hạn tuổi: 13+

Khởi chiếu:

2gether The Series: 21/2/2020

Still 2gether: 14/8/2020

Số tập: 18 tập (2 phần)

Thời lượng: 45p/tập

Nội dung

Tine là chàng hot boy thời thượng được nhiều cô gái yêu và thay bạn gái như thay áo. Một pha “bẻ thẳng thành cong” đầy vi diệu khi Tine đã đổi vận số đào hoa của mình sang nam.

Green yêu thích và quyết tâm theo đuổi đến mức cậu ban đêm nằm mơ ác mộng. Nhằm thoát khỏi Green, nhờ sự tư vấn nhiệt tình của đám bạn tốt, Tine quyết tâm tìm đến Sarawat – hot boy thời cổ đại không có Facebook chỉ dùng email, để nhờ cậu ta giả làm bạn trai mình.

2gether The Series / Still2gether

Tuy nhiên, mọi suy tính của Tine đều vô nghĩa. Tìm trăm phương ngàn kế muốn “bẻ cong” Sarawat, nhưng lại vô tình tự tay bẻ cong chính mình. Cậu không hề biết rằng Sarawat đã “cong” sẵn từ đầu và đã crush thầm cậu mấy năm nay rồi.

Tiếp đến phần 2 của phim là Still2gether, Tine và Sarawat sau những tán tỉnh tỏ tình náo loạn, đã chính thức yêu nhau và chuyển về sống chung.

Tine bây giờ là chủ tịch mới của CLB Cổ vũ còn Sarawat là trưởng CLB Âm Nhạc. Giữa 2 CLB đã có những mâu thuẫn, xung đột khiến mối quan hệ của 2 người bị nhiều ảnh hưởng. Phần 2 cũng khai thác tiếp mối quan hệ của Man-Type, Mil-Phukong, Dim-Green còn dang dở ở phần 1. Cùng đó là pha bẻ lái cực gắt khi có thêm 2 cặp đôi là Boss – Pae và Fong – Ohm.

7. Oxygen The Series

Thể Loại: Đam mỹ Thái Lan

Đạo diễn: Jane Botta

Diễn viên: Nut Supanut Lourhaphanich, Petch Chanapoom Thenwong, Boss Thanabat Ngam kamol chai, Thanyanan Pipatchaisiri…

Giới hạn độ tuổi: 13+

Khởi chiếu: 12/9/2020

Số tập: 13

Thời lượng: 45 phút/tập

Nội dung

Phim đam mỹ Oxygen The Series có nội dung được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Cheshire. Dõi theo hành trình khá đẹp của hai cậu bé Gui và Solo – hai con người hoàn toàn khác biệt, nhưng lại rất tương đồng.

Gui là chàng trai mồ côi từ khi còn rất nhỏ,là sinh viên kỹ thuật năm thứ tư. Để tự nuôi sống bản thân, cậu đã phải làm việc và kiếm tiền chăm chỉ. Tuy nhiên, những gian nan trong cuộc sống dường như chẳng thể làm giảm đi nụ cười hay lòng nhiệt thành của anh.

Còn Solo là công tử sống trong giàu có, nhung lụa và là một sinh viên năm nhất Khoa Âm nhạc. Cậu không thiếu thứ gì, vừa có tiền bạc, danh vọng vừa có ngoại hình đẹp, ngoại trừ nụ cười trên môi.

Banner phim Oxygen The Series

Họ có cuộc gặp gỡ vô cùng ấm áp tại quán cà phê Gui làm. Nụ cười ấm áp của Gui đã làm tan chảy Solo và khiến anh trở lại quán thường xuyên hơn. Để rồi, hai chàng trai gặp nhau thường xuyên hơn từ đêm này qua đêm khác.

Tại cùng một địa điểm, một thời gian, cho đến khi họ sớm nhận ra rằng họ đã trở thành hơi thở của nhau, hoặc một điều tất yếu để tồn tại, như Oxy vậy.

8. I’m Tee, Me Too

Thể loại: Phim học đường, phim hài

Đạo diễn: Nuttapong Mongkolsawas

Diễn viên: Atthaphan Phunsawat, Perawat Sangpotirat, Prachaya Ruangroj, Tawan Vihokratana, Jumpol Adulkittiporn, Thitipoom Techaapaikhun

Giới hạn độ tuổi: 13+

Khởi chiếu: 18/9/2020

Số tập: 8 tập

Thời lượng: 40 phút/tập

Nội dung

Tuy không phải đam mỹ nhưng bộ phim này là tập hợp của 3 cặp đôi vàng trong làng đam mỹ Thái Lan: Singto-Krist, OffGun và TayNew. Mặc dù phim chẳng có tình yêu gì nhưng vẫn được fan của 3 cặp đôi hào hứng soi được cả rổ hint.

Watee hay còn gọi là “Tee” (Perawat Sangpotirat) là chàng sinh viên đại học phải tìm cách giữ lại ngôi nhà của gia đình sau khi mẹ qua đời.

Anh phải miễn cưỡng cho thuê phòng của ngôi nhà và kết thúc cuộc sống một mình với 5 người – kỳ quặc là đều có biệt danh là Tee. Bọn họ gồm T-Rex, Maitee, Tee-Do, Maetee và Teedet. Chỉ sau một thời gian ngắn dưới một mái nhà, họ đã phát hiện ra những tính cách lập dị dở khóc dở cười của hội bạn cùng nhà.

I’m Tee, Me Too

9. Giải Mã Tình Yêu Anh Bằng Trái Tim Em

Thể Loại: Đam mỹ Thái Lan

Đạo diễn: Naruebet Kuno

Diễn viên: Putthipong Assaratanakul, Krit Amnuaydechkorn

Giới hạn độ tuổi: 13+

Khởi chiếu: 22/10/2020

Số tập: 5 tập

Nội dung

Phim đam mỹ Giải Mã Tình Yêu Anh Bằng Trái Tim Em có bối cảnh ở Phuket là nơi chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Thái – Trung. Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn, ngây ngô và có không ít những trăn trở của 2 cậu trai tuổi mới lớn Teh và Oh-aew.

Giải Mã Tình Yêu Anh Bằng Trái Tim Em

Họ là những người bạn từ thời thơ ấu. Gặp lại nhau tại một trường ngôn ngữ khi đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. 2 chàng trai đã có những ngày tháng đồng hành ôn tập, dậy từ 4 giờ sáng hay sang nhà nhau học bài. Càng bên nhau ở họ càng đnhen lên những cảm xúc khác lạ.

Mặc dù vậy, khi mà ở độ tuổi 17 vẫn còn quá nhiều dại khờ và bỡ ngỡ, liệu rằng Teh và Oh-aew có thể vượt qua những rào cản, định kiến để viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình?

10. My Bromance 2: 5 Years Later

Tên gốc: พี่ชาย 2

Thể loại: Phim đam mỹ, phim tình cảm

Đạo diễn: Nicchi Nitchapoom Chaianun

Diễn viên: Fluke Teerapat Lohanan, Fluke Natouch Siripong Thon, Prince Naradon Namboonjit, Tiger Thon Walk Hatlinha, Oak Puwanat Runapnain, Kokliang Parinya…

Khởi chiếu:

Số tập: 9 tập

Nội dung

My Bromance là một bộ phim đam mỹ nổi tiếng của Thái Lan. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy nước mắt của 2 anh em Golf và Bank.

Tiếp nối câu chuyện ở phần 1, My Bromance 2 có nội dung kể về việc Golf vẫn còn sống và quyết định trở về tìm Bank.

Trong khoảng thời gian 5 năm dài, hình ảnh người anh kế với tình yêu và sự hy sinh cao cả luôn hiện diện trong lòng của Bank. Cậu vẫn luôn tự hỏi liệu Golf còn sống hay không? Bank phát hiện sự thật rằng Golf thực sự vẫn còn sống vào ngày tốt nghiệp đại học.

My Bromance 2: 5 Years Later

Họ gặp lại nhau với hàng loạt những câu hỏi chưa được giải đáp trong suốt 5 năm qua. Với khung cảnh xã hội đã thay đổi, cởi mở hơn, ở phần 2, hứa hẹn sẽ là câu chuyện tình yêu trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn. Những người thân, người bạn của Bank và Golf sẵn sàng hỗ trợ để hai người có thể trồng lại cây tình yêu của họ.

Trên đây là tổng hợp danh sách 10 phim đam mỹ Thái Lan hay nhất chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Bạn đã xem hết những bộ phim này chưa. Chần chờ gì mà không xem ngay. Chúc các bạn xem phim vui vẻ!