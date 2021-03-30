Dương Mịch ‘nên duyên’ cùng mỹ nam kém tuổi trong phim mới, netizen chê bai không có cảm giác CP

Dương Mịch và Hứa Khải cùng hợp tác với nhau trong bộ phim truyền hình Định Luật Tình Yêu 80/20 nhưng không được đánh giá cao.
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Nữ diễn viên Dương Mịch vẫn luôn là một trong những ngôi sao được chú ý hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Dù rằng hiện nay đã hơn 30 tuổi nhưng vợ cũ của Lưu Khải Uy vẫn nhận được rất nhiều kịch bản phim truyền hình hay. Với những thành công trong quá khứ, Dương Mịch từng được ví von là “nữ hoàng rating” của Cbiz.
Mới đây bộ phim truyền hình Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính đã chính thức khởi quay. Dù so với những diễn viên cùng trang lứa, Dương Mịch vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung. Vậy nhưng khi mỹ nhân họ Dương đi bên cạnh đàn em kém 9 tuổi - Hứa Khải lại bị cộng đồng mạng ném đá.
Nhiều người nhận xét, nhìn bề ngoài thôi đã thấy chênh lệch về tuổi tác, Dương Mịch hợp với vai chị của Hứa Khải hơn là vai bạn gái. Không chỉ vậy, fan hâm mộ không nhìn thấy “phản ứng hóa học” giữa Dương Mịch và Hứa Khải. Vì vậy dù chỉ mới khởi quay nhưng phim mới của Dương Mịch lại không được đánh giá cao.
Sau sự việc “vòng eo manga”, đây là lần đầu Dương Mịch lộ diện trước truyền thông. Trên phim trường, nhan sắc của Dương Mịch nhận được sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ cũng như giới truyền thông. Vậy nhưng cảm giác CP của cặp đôi nam nữ chính trong phim lại không được đánh giá cao.