Dương Mịch ‘nên duyên’ cùng mỹ nam kém tuổi trong phim mới, netizen chê bai không có cảm giác CP

Nữ diễn viên Dương Mịch vẫn luôn là một trong những ngôi sao được chú ý hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Dù rằng hiện nay đã hơn 30 tuổi nhưng vợ cũ của Lưu Khải Uy vẫn nhận được rất nhiều kịch bản phim truyền hình hay. Với những thành công trong quá khứ, Dương Mịch từng được ví von là “nữ hoàng rating” của Cbiz.

Trước đây, nữ diễn viên Dương Mịch vẫn luôn được ví von là 'nữ hoàng rating' của phim truyền hình Trung Quốc

Trong bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch 'nên duyên' cùng mỹ nam Hứa Khải

Mới đây bộ phim truyền hình Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính đã chính thức khởi quay. Dù so với những diễn viên cùng trang lứa, Dương Mịch vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung. Vậy nhưng khi mỹ nhân họ Dương đi bên cạnh đàn em kém 9 tuổi - Hứa Khải lại bị cộng đồng mạng ném đá.