Sơn Hà Lệnh: Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị lợi dụng hình ảnh để câu view trên sóng truyền hình

Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là hai nam diễn viên có nhiệt độ cao nhất của Cbiz trong tháng 3. Cũng nhờ thành công này, Cung Tuấn có được 7 hợp đồng làm đại diện thương hiệu còn Trương Triết Hạn cũng giành được 5 hợp đồng. Theo Sohu, thù lao của hai nam diễn viên cũng tăng lên gấp 2 đến 3 lần so với trước đây.

Thù lao của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng tăng lên khá nhiều sau thành công của Sơn Hà Lệnh

Sức nóng của cặp đôi Ôn Khách Hành – Chu Tử Thư khiến nhiều chương trình truyền hình muốn mời cả hai cùng tham gia. Trong số đó không thể không nói tới gameshow ăn khách Vương Bài Đối Vương Bài. Tối 26/3, chương trình này được lên sóng, đây được xem là lần hội ngộ đầu tiên trên sóng truyền hình của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sau thành công của Sơn Hà Lệnh. Fan hâm mộ của cả hai chờ đợi sự xuất hiện của thần tượng nhưng kết quả lại khiến họ vô cùng thất vọng.