Sơn Hà Lệnh: Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị lợi dụng hình ảnh để câu view trên sóng truyền hình

Nổi như cồn sau thành công của Sơn Hà Lệnh nhưng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lại bị ‘ghẻ lạnh’ trên sóng truyền hình.
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Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là hai nam diễn viên có nhiệt độ cao nhất của Cbiz trong tháng 3. Cũng nhờ thành công này, Cung Tuấn có được 7 hợp đồng làm đại diện thương hiệu còn Trương Triết Hạn cũng giành được 5 hợp đồng. Theo Sohu, thù lao của hai nam diễn viên cũng tăng lên gấp 2 đến 3 lần so với trước đây.
Sức nóng của cặp đôi Ôn Khách Hành – Chu Tử Thư khiến nhiều chương trình truyền hình muốn mời cả hai cùng tham gia. Trong số đó không thể không nói tới gameshow ăn khách Vương Bài Đối Vương Bài. Tối 26/3, chương trình này được lên sóng, đây được xem là lần hội ngộ đầu tiên trên sóng truyền hình của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sau thành công của Sơn Hà Lệnh. Fan hâm mộ của cả hai chờ đợi sự xuất hiện của thần tượng nhưng kết quả lại khiến họ vô cùng thất vọng.
Sau khi chương trình phát sóng, khán giả phải ngồi đợi hơn 20 phút Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mới xuất hiện. Cung Tuấn, Trương Triết Hạn và Tống Á Hiên cùng hát Thiên Vấn – bài hát trong phim Sơn Hà Lệnh. Thời lượng này chỉ diễn ra trong vòng 5 phút 20 giây, tiếp theo đó những hình ảnh của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn xuất hiện vô cùng ít ỏi khiến fan hâm mộ bất bình.
Nhiều người nhận xét rằng, Vương Bài Đối Vương Bài đang lợi dụng sự nổi tiếng của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn để tăng rating cho chương trình. Điều này không có gì xấu, vậy nhưng cách cắt dựng quá đà của họ bị netizen lên án là không tôn trọng dàn khách mời và người xem.