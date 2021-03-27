Sơn Hà Lệnh: Bảng xếp hạng danh sách mỹ nam cổ trang, Ôn Khách Hành chỉ đứng vị trí thứ 2

Phim hay mỗi ngày 27/03/2021 06:26

Trong Sơn Hà Lệnh, ngoài Cung Tuấn và Trương Triết Hạn còn có rất nhiều mỹ nam cổ trang được khán giả yêu mến.

Thành công ngoài mong đợi của Sơn Hà Lệnh giúp bộ đôi Cung TuấnTrương Triết Hạn nổi đình nổi đám. Vậy nhưng nếu chú ý, fan hâm mộ còn phát hiện ra rằng, bộ phim này xuất hiện rất nhiều mỹ nam cổ trang. Dưới đây là 5 mỹ nam có nhan sắc xuất sắc nhất của Sơn Hà Lệnh.

Hạt Vương – Lý Đại Côn

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 Hạt Vương là một người vô cùng tàn bạo, Lý Đại Côn đã thể hiện xuất sắc vai diễn này
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 Mặc dù vậy, Hạt Vương lại có một niềm tin mù quáng vào Triệu Kính

Lý Đại Côn sinh năm 1992, anh gây ấn tượng với vai diễn Hạt Vương trong Sơn Hà Lệnh. Hạt Vương nổi tiếng độc ác và là con trai nuôi của “trùm cuối” Triệu Kính vậy nhưng tạo hình và vẻ đẹp của Lý Đại Côn lại đặc biệt gây chú ý cho khán giả. Hạt Vương là người đứng thứ 5 trong danh sách các mỹ nam của Sơn Hà Lệnh.

Tào Úy Ninh – Mã Văn Viễn

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 Vai diễn Tào Úy Ninh của Mã Văn Viễn cũng được nhiều người yêu mến, anh đứng ở vị trí thứ 4

Trong Sơn Hà Lệnh, Tào Úy Ninh là một nhân vật hiền lành và yêu A Tương hết lòng. Vì A Tương, Tào Úy Ninh sẵn sàng từ bỏ môn phái của mình. Vậy nhưng trong ngày cưới của hai người, Tào Úy Ninh và A Tương lại bị giết hại. Vai diễn Tào Úy Ninh của Mã Văn Viễn nhận được nhiều ái mộ của chị em phụ nữ.

Chu Tử Thư – Trương Triết Hạn

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 Chu Tử Thư là người đứng thứ 3 trong danh sách dàn mỹ nam của Sơn Hà Lệnh

Chu Tử Thư là một trong hai nam chính của Sơn Hà Lệnh, vai này do mỹ nam Trương Triết Hạn thủ vai. Chu Tử Thư không chỉ là người trọng tình trọng nghĩa, giỏi võ nghệ mà còn rất đẹp trai. Trong số dàn mỹ nam của Sơn Hà Lệnh “nhan sắc” của Chu Tử Thư đứng ở vị trí thứ 3.

Ôn Khách Hành – Cung Tuấn

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 Dù được đầu tư kỹ càng về trang phục nhưng Ôn Khách Hành cũng chỉ đứng ở vị trí số 2

Có thể nói rằng Ôn Khách Hành là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Cung Tuấn tính đến thời điểm hiện đại. Từ phục trang cho đến lối trang điểm, Ôn Khách Hành của Cung Tuấn đều khiến chị em “lịm tim”. Vậy nhưng xét về nhan sắc Ôn Cốc chủ chỉ đứng ở vị trí số 2 trong dàn mỹ nam của Sơn Hà Lệnh.

Diệp Bạch Y – Huỳnh Hựu Minh

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 Không những võ công giỏi nhất thiên hạ, Diệp Bạch Y còn đứng đầu danh sách dàn mỹ nam của Sơn Hà Lệnh

Trong Sơn Hà Lệnh, Diệp Bạch y là một nhân vật có võ công cao cường, dù đã rất nhiều tuổi nhưng nhìn bề ngoài vẫn trẻ trung như chàng trai 20 tuổi. Mặc dù chỉ đóng vai phụ nhưng nhan sắc của Hoàng Hựu Minh thật sự đã chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Diệp Bạch Y chính là người đứng đầu trong bảng danh sách mỹ nam của Sơn Hà Lệnh.

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Từ khóa:   Cung Tuấn Trương Triết Hạn Ôn Khách Hành

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