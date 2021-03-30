Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Bất ngờ với tạo hình của Chung Hán Lương trong tập cuối

Tập cuối cùng của bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã được phát sóng, kết thúc phim không mấy bất ngờ vì người xem đã dự đoán được từ trước, điều bất ngờ nhất đó chính là tạo hình của Chung Hán Lương.

Sau một thời gian phát sóng, 45 tập của bộ phim truyền hình Cẩm Tâm Tựa Ngọc do Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận đóng chính đã phát tập cuối cùng. Mặc dù ở những tập đầu tiên, bộ phim này còn nhận nhiều phàn nàn của khán giả về nội dung nhưng càng về sau, các tình tiết trong phim ngày một hấp dẫn, tỷ lệ người xem phim cũng tăng vọt. Những tập cuối cùng của bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã được phát sóng vào tối 29/3 Trong tập cuối này, Thập Nhất Nương bị vướng vào một vụ án nên bị triều đình xử tử, trong khi đó Từ Lệnh Nghi nhận được sự giúp đỡ của Âu Ngạn Hành nên đã kịp thời cứu vợ. Đúng lúc hành hình, Thập Nhất Nương ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy Từ Lệnh Nghi nói cho cô biết cô đã có thai.

Còn về phía Âu gia, sau khi Từ Lệnh Nghi giao nộp chứng cứ cho triều đình, Âu gia đã phải trả giá cho những hành động phạm tội của mình. Riêng Âu Ngạn Hành do chủ động tố cáo nên đã được miễn tội chết nhưng phải mang theo những người còn lại trong Âu gia đi đày biệt xứ. Thập Nhất Nương bị vướng vào một vụ án nên đã bị xử tử Mối quan hệ giữa Thập Nhất Nương và Nhị Nương cũng được cải thiện, sau khi biết được những việc Thập Nhất Nương làm giúp mình, Nhị Nương cởi mở hơn với em gái. Còn về phần Văn Di Nương, Từ Lệnh Nghi đưa Dụ Ca đến thăm Văn Di Nương và nói với cô rằng Tần Di Nương mới là nội gián, Văn Di Nương được minh oan. Hầu gia tự nhận sai với Văn Di Nương, dù không có tình cảm nhưng vẫn lấy cô làm thiếp, vậy nhưng sau khi cưới lại không quan tâm gì tới cô. Vì Vậy Từ Lệnh Nghi muốn bù đắp cho Văn Di Nương. Những lời của Hầu gia khiến Văn Di Nương cảm động thật sự, cô xin Từ Lệnh Nghi được cùng đến trường học chăm sóc Dụ Ca và đã được Từ Lệnh Nghi đồng ý.

Đúng lúc hành hình, Thập Nhất Nương đã bị ngất đi vì đang mang thai Phần kết phim là khung cảnh đoàn viên của Từ phủ, con gái của Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương cũng xuất hiện. Kết thúc này đã được nhiều “mọt phim” dự đoán từ trước nên không tạo được bất ngờ. Có lẽ điều bất ngờ nhất đó chính là tạo hình để râu của Từ Lệnh Nghi. Từ trước đến nay, rất hiếm khi Chung Hán Lương xuất hiện với tạo hình có râu, chính vì vậy tạo hình này của “nam thần” đã khiến không ít fan hâm mộ bất ngờ. Tạo hình mới của Chung Hán Lương có lẽ là điểm đáng chú ý nhất trong tập cuối Cẩm Tâm Tựa Ngọc Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã chính thức khép lại, mặc dù có nhiều lời chê bai nhưng bên cạnh đó, bộ phim này cũng nhận được vô số lời khen ngợi. Đây được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình đáng xem nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong năm nay.

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